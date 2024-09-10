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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2024 SALI - YIL: 55

Söylem başka, eylem başka

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Eylül 2024, Salı
Erdoğan 21. İmam Hatipliler Kurultayındaki konuşmasında sözü Gazze’de devam eden İsrail vahşetine ve gaddarlığına getirip, ardından Sisi’nin Ankara ziyaretiyle yeni bir aşamaya giren Mısır’la ve yanı sıra Suriye ile ilişkiler için şöyle demiş:

“Mısır’la, Suriye’yle attığımız yeni adımlar, büyüyen yayılmacılık tehdidine karşı bir dayanışma hattı oluşturmaya yöneliktir. Bütün İslam ülkeleri de nerede duracağı belirsiz İsrail işgaline karşı ortak tavır takınmalıdır. Biz en başından itibaren bu çağrıyı yapıyoruz. ‘İsrail şımarıklığını, İsrail haydutluğunu, İsrail’in devlet terörünü durduracak yegane adım İslam ülkelerinin ittifakıdır’ diyoruz.

“Şunun bilmesini isterim: Mısır’la başlattığımız yeni süreç Gazze’nin, Filistin’in hayrına olacaktır. Diğer komşu ülkelerle yürüttüğümüz temaslar bölgemizin faydasına olacaktır. İçimizdeki bedhahların ne dediğine bakmadan, bölgemizdeki dostlarımızın sayısını arttırmaya devam edeceğiz.”

Bunlar elbette ki doğru ve başından beri zaten öyle olması gereken şeyler. Ama bunları söyleyen kişinin aynı konularda şimdiye kadar izlediği politikalar için aynı şeyi söyleyebilmek mümkün mü?

Kara kışa dönen “Arap baharı” sürecinde Müslüman Kardeşler’i hem Mısır’da, hem Suriye’de iktidarı devralmaya teşvik ve tahrik edip, Mısır’da Mursî darbeyle devrildiğinde Sisi’ye yıllarca “Darbeci, katil, onunla aynı masaya oturmam” dedikten sonra, keskin bir manevra ile dümen kırıp aynı Sisi’yi “kardeşim” diyerek kucaklarken, İhvan’ı ortada bırakan;

Keza evvelce vizeleri kaldırıp ortak kabine toplantıları yapar hale geldiği Suriye’de ailecek görüştüğü Esad için bilahare bir anda “Devrilmeli” diyerek iç savaş fitnesini tahrik edip silahlı muhaliflere her türlü desteği verdikten, bu iç savaşta yüz binlerce Suriyeli katledilip, milyonlarcası evini barkını ülkesini terk ederek sığınmacı durumuna düştükten ve savaş bölgelerindeki mamur şehirler harabeye döndükten sonra Esad’a da tekrar “sıcak” mesajlar göndermeye başlayan kimdi?

Keza 7 Ekim saldırılarından kısa bir süre önce İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u Ankara’da ağırlayan ve New York’ta Netanyahu ile tokalayıp gayet samimi görüntüler veren kimdi? 

Dahası Gazze’de başlayıp diğer Filistin topraklarına taşınan siyonist vahşet sürerken İsrail’le ticareti son şekliyle “Filistin üzerinden” (!) tamgaz devam ettirirken Gazze’ye insanî yardım gemisine izin vermeyen ve ABD’nin İsrail’i koruma tatbikatına Türk savaş gemisini de dahil eden iktidarın başında kim var?

* Demokrat İzmir’in demokrat Nur Talebelerinden, yılların Yeni Asya gönüllüsü Mehmet Tabak’ın vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

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