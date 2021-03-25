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25 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Tek adam rejiminin gidişatı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Mart 2021, Perşembe
Bilhassa yılbaşından itibaren yaşanan gelişmeler, iktidarın yaptığı birçok şeyin geri teptiğini gösteren örnekler olarak şekilleniyor.

Hattâ bu süreç yılbaşından da önce başladı ve hızlanarak devam ediyor. En tipik örneklerinden biri, Berat Albayrak’ın gayet iddialı bir eda ile açıkladığı, ama iktidarın 2023 hedeflerinin yarıdan da aşağı çekildiği Ekonomi Programını duyurduktan az sonra istifa etmesi.

 Ve faiz düşüren Merkez Bankası Başkanının alınıp yerine yükseltecek bir ismin atanması.

(Ki o da ancak 133 gün görevde kalabildi.)

Yeni yılın başında en tartışmalı tasarruflardan biri Boğaziçi Üniversitesine yapılan “kayyım rektör” ataması oldu. Bu atamaya gerek öğrencilerin, gerek öğretim kadrosunun gösterdiği tepki, üniversitelerdeki derin suskunluğu da kıran sonuçlar doğurarak sürüyor.

Bu kararlı direnişi saptırmak ve sabote etmek için yapılan provokasyonlar başarılı olamadı ve Boğaziçi direnmeye hâlâ devam ediyor.

“Keyfî dayatma ne kadar devam ederse etsin, asla teslim olmayacağız; er ya da geç sonuç alıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz” diyerek.

Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ve gözaltına alınıp bırakıldığı, ama hakkındaki tartışmalı karar gereği hapse girmesi için tebligatın yapıldığı süreçte olanlar da adalet, hukuk ve demokrasi duyarlılığını tetikledi.

HDP’ye açılan kapatma davası da.

İstisnalar dışında muhalefet bu konularda gerekli performansı hâlâ gösterebilmiş değil.

Ama yaşananlar toplumda yoğun bir tepki meydana getirdi ve bu tepki artarak sürüyor.

İktidarın yine geceyarısı çıkarılan bir Saray kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını duyurması da yine tartışılıyor.

Bu sözleşmenin bazı maddelerine bizim de itirazlarımız var. Risale-i Nur Enstitüsünün bu konudaki çalıştayında dile getirilen “Değerlerimize aykırı maddeler düzeltilmeli” çağrısını 15.9.20 tarihli gazetede manşetten duyurduk.

Ki iktidarın düşüncesinin de bu yönde olduğu belirtiliyordu. Ama Saray kararnamesi işin rengini ve seyrini değiştirdi. Üstelik Meclisin kabul ettiği bir sözleşmenin Saray iradesiyle iptali bir kez daha yetki tartışmalarına ve tek adam sistemine tepkilerin artmasına yol açtı.

16 şehit verdiğimiz Gara operasyonunun sonuçları, geri tepme örneklerinin bir diğeri.

Tek adam rejiminin gidişatı böyle...

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