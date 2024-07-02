Van’da Bediüzzaman Mevlidi ve Külliyesi

Hafta sonunda hem Bediüzzaman Mevlidine, hem de yapımı tamamlanıp hizmete hazır hale gelen Bediüzzaman Külliyesinin açılışına katılmak için Van’daydık.

İlki 1966’da Çoravanis Camiinde okunan, ertesi yıl yapılan ikincisi polis baskınına uğrayıp bazı önde gelen katılımcıların gözaltına alınıp tutuklandığı ve o senenin 24 Ekim’inde ilk sayısını çıkaran İttihad gazetemizin yoğun yayınlarına konu olan Van Bediüzzaman Mevlidleri, 12 Eylül ve 15-20 Temmuz gibi müdahale dönemlerindeki inkıtalar hariç, yerleşmiş ve benimsenmiş bir gelenek olarak devam ediyor.

Ve Van’la civarının yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen Nur Talebeleri başta olmak üzere ehl-i imanı bir araya getiriyor, kucaklaştırıp kaynaştırıyor; böylece her zaman büyük ihtiyaç duyduğumuz birlik, beraberlik, kardeşlik manalarının güçlenmesine ve pekişmesine vesile oluyor.

Yine öyle oldu; Bursalı son şahit Rıdvan Utangaç, Gemlik’ten Tevfik Boz ve Samsun’dan 57 yıllık İttihad-Yeni Asya gönüllüsü Şeref Çetintaş gibi emektarlarla, nesl-i cedidin dinamik gençlerini buluşturdu.

Yıllardır ihtiyaç hissedilip, proje olarak ilk kez 2019 Aralık’ında Antalya’da yapılan bir okuma programında gündeme getirilerek startı verilen ve dört yılda tamamlanan Bediüzzaman Külliyesinin açılışı da mevlidin manasını tahkim eden bir hizmet hamlesi olarak herkese şevk ve heyecan verdi.

Açılış öncesi külliyenin ders salonunda yapılan ve Üstadın Van hayatı ile Medresetüzzehra projesine dair önemli anekdotların paylaşıldığı panel bu manaları tamamlarken, külliye Üstadın Medresetüzzehra fikrini geliştirip olgunlaştırdığı ve Birinci Dünya Savaşı öncesi Van Gölünün Edremit sahilinde ilk temelini attığı bu projenin yeni bir şubesi olarak hizmete girdi.

Van Külliyemiz Üstadın Horhor ve Erek’teki ders halkalarının, “Ben acele ettim, kışta geldim; sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz” müjdeli seslenişine muhatap yeni nesillerle devam edeceği ve yine Üstadın “Akdamar adasında on senede yetiştireceğim 50 talebe ile İslamı dünyaya tanıtır ve manen fethederiz” sözündeki mananın tahakkukuna vesile olacak bahtiyar mekânlardan biri olur inşaallah.

Van programları için, organizasyonda emeği geçen ev sahiplerimize, külliyenin yapımına katkıda bulunanlara ve katılan herkese tebrikler, teşekkürler.