Yine buruk bir bayram

Son yılların Ramazan ve bayramlarına maalesef hukuksuz ihraç ve tutuklamaların gölgesi düştü.

15 Temmuz fitnesi ve ardından OHAL ilanıyla girilen süreçte yaşananlar, sayısı milyonlara ulaşan insanlar için hayatı tam bir kâbus ve karabasana çevirdi.

Peş peşe çıkarılan KHK’larla on binlerce kamu görevlisi bir anda kendisini görevden ihraç edilmiş buluverdi. Bir anda işsiz kalan, maaşı ve bütün sosyal hakları iptal edilen ve özel sektörde çalışma yolu da kapatılan bu—çoğu uzman ve vasıflı—insanlar, geçimini sağlamakla yükümlü oldukları aileleriyle birlikte açlık ve sefalete mahkûm edildi.

Neyle itham edildiklerini dahi öğrenemeden, ifadeleri ve savunmaları da alınmadan; sorgusuz, sualsiz ve yargısız bir şekilde...

Durumu bunlardan daha vahim ve yakıcı olanlar ise darbeyle de, terörle de kesinlikle hiçbir alâkaları olmadığı halde tutuklanıp aylardır, hattâ yıllardır içeride tutulanlar.

Bu durum on binlerce aileyi darmadağın etti. Ramazan’larda iftar ve sahur sofraları annesiz, babasız, evlâtsız... kuruldu. İçeridekiler dışarıdakilere, dışarıdakiler de içeridekilere hasret; aylar, yıllar geçirdiler. Tamamen fakirleşen sofralardan zoraki alınan sınırlı lokmalar, gözyaşları eşliğinde boğazlara dizildi.

Bu dramatik tablolara yol açan haksız uygulamalara en azından Ramazan’da son verilmesi çağrısını her yıl mübarek aya girmeden defalarca seslendirdik. Bazılarında kimi olumlu işaretler gelir gibi oldu. Ama bir el yeniden devreye girerek bunları sabote etti.

Sonuçta maalesef Ramazan’ların bir barış ve huzur milâdı olmasına fırsat verilmediği gibi, bayramlara da derinleşen bir buruklukla girildi ve bu yıl da değişen pek birşey yok.

Bu Ramazan’da da ikisi 1.5 yaşındaki ikizler olan üç çocuk annesi bir hanım tutuklandı.

Ceza sürelerini tamamladıkları halde Yargıtay’dan karar çıkmadığı için hâlâ içeride tutulmaya devam edilenlerin sayısı artıyor.

Şimdiye kadar defalarca seslendirdiğimiz çağrımızı tekrarlıyoruz: Bu zulümler artık bitsin. Devamı, üstümüze yağan belâ ve musibetlerin daha da artmasına sebep olur. Korona afeti boşuna mı ağırlaşarak sürüyor?

Bu arada eşzamanlı olarak yine azan İsrail vahşetini lânetliyor; bu zulme karşı samimî, kararlı, ortak bir duruş gereğini tekrarlıyoruz.

* Bayramınız mübarek olsun.

