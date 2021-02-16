Yine terör, yine şehitler

Kuzey Irak’ta PKK hedeflerine yönelik olarak 2019’dan bu yana kademeli şekilde yapılan Pençe harekâtlarının ardından geçen yaz Pençe-Kartal operasyonları başlatılmıştı.

Ama o günkü Bağdat yönetimi buna sert tepki gösterince, Millî Savunma Bakanının oraya yapacağı ziyaret dahi iptal edilmiş ve operasyonla ilgili haberlerin arkası kesilmişti.

Sonraki süreçte Irak yönetiminde değişiklikler ve karşılıklı gidiş-gelişler oldu; yeni Irak Başbakanı Türkiye’ye geldi; Akar daha önce iptal edilmiş olan Bağdat ziyaretini gerçekleştirip Kuzey Irak yöneticileriyle de görüştü.

Mutabakat sağlanmış olmalı ki, harekâtlar tekrar başladı. Yine şehitler verildi. (Ki Kuzey Suriye dahil diğer operasyonlarda olduğu gibi toplam sayının tesbiti için ayrı bir takip gerekiyor.) Keza terör örgütüne verdirilen kayıplar ve “etkisiz hale getirilen” terörist sayısıyla ilgili açıklamalar da gelmeye devam etti.

Ve son günlerde gelen üç şehit haberinin ardından, Hulusi Akar’ın “Bir mağarada silahsız ve masum 13 vatandaşımızın naaşlarını, biri omuzundan, diğerleri başlarından vurulmuş olarak bulduk” açıklamasıyla şok olduk.

Sonra, bu 13 kişinin altı yıldır PKK’nın elinde esir ve rehin olarak tuttuğu, polis, asker ve MİT mensupları olduğu ifade edildi. (Polislerden biri kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edilmiş!)

Bu bilgiler yeni ve farklı tartışmaları tetikledi.

Bu insanlarımızın teröristlerin elinde rehin olduğunun bunca yıl sonra bu şekilde gündeme gelmesi başlı başına düşündürücü.

İHD yöneticileri ve HDP’liler “Bırakılmaları için çok yoğun girişim ve çağrılarımız oldu, ama ne yazık ki sonuç alınamadı” diyorlar.

Akar Gara harekâtı için “Güvenlik nedeniyle açıklanmadı ve ilgili istihbaratın teyidinden sonra müdahale için harekât başlatıldı” diyor.

Eğer Gara’da yapılan, bir “rehine kurtarma” operasyonu ise sonucu: Mağarada 13 şehit...

Akar’ın sözü “Gizlenen bir operasyonu örgüte uçuran bir köstebek mi var?” şüphesini mi dile getiriyor; bu da işin başka bir ciheti.

“Gündemin demokratikleşme, hukuk, adalet ve ekonomi gibi başlıklar üzerinden şekillendiği bir ortamda bu süreç PKK terörü eliyle sabote edilmek mi isteniyor?” sorusu da.

Bir defa daha “Teröre lânet, şehitlere rahmet” derken, terörün aslî gündemlerimizi de esir alıp kurban etmesine izin vermeyelim.