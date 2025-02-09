Kandil hediyesi hazırlıyoruz

Faaliyet Köşesi

Merhaba sevgili çocuklar. 13 Şubat Perşembe günü, Üç Aylar’ın mübarek gecelerinden biri olan Berat Kandili. Kur’ân-ı Kerîm, bu gece dünya semasına toptan indirilmiştir. Bu gece dualar geri çevrilmiyor, bizi de duanızda unutmazsınız inşallah.

Bu hafta Kandil günlerine özel etkinlikle geldim. Bu özel günlerde yapılan derslere gelenler için sürpriz hediyeler, tebrik kartları hazırlayabilirsiniz. Bu, gelenleri de mutlu edecektir.

Malzemeler:

•Hediye çantası çıktısı

•Makas

•Yapıştırıcı

•Boya kalemi

Yapılışı:

Hediye çantası için hazırlanan kâğıdın çıktısını alın. Aşağıdaki karekod ile hazır görsellere ulaşabilirsiniz. Sonrasında istenilen renklerle boyayıp süsleyebilirsiniz. İşaretli yerlerde kesip yapıştırdıktan sonra çantanız hazır. İçine Hadis-i Şerif, Risale-i Nur’dan vecizeler, Kur’ân ayetleri yazabilirsiniz. Ayrıca birkaç temiz içerikli şeker ve çikolata fena olmaz. Bunları gören yüzlerde oluşacak tebessümleri şimdiden görür gibiyim. Allah kabul etsin.

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