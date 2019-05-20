Ziyaretçilerin odak noktası: Kristal Camii

DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Yapımından dolayı hem eleştirilen bir o kadar da sevilen cami, Kristal Camii. Malezya’da Kuala Terengganu’da bulunan cami, modern İslâm mimarisi ve çevre düzenlemesinin en güzel örneklerinden biridir. Mimarî özellikleri yönünden Çin mimarisinin özelliklerini taşıması ve yapımında kullanılan malzemelerin de Çin’den gelmiş olmasından dolayı, Kristal Camii’nin Malezyalılar tarafından tepkilere sebep oluyor.

Tek seferlik kapasite 1500 kişi

Yapımında cam, metal ve ayrıca kristal malzemeler kullanıldığı için, Kristal Camii adını alan bu cami, görkemli yapısıyla dikkat çekiyor. Kuala Terengganu’da Wan Man Adası üzerinde bulunan İslamic Heritage Park içerisinde yapılmış olan Kristal Camii’nin akşamları ışık saçan görüntüsü de muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca bu muhteşem görüntüsünün yanı sıra, Kristal Cami’yi ziyaret eden ziyaretçiler, bu camide ibadet etmenin ve camiyi yakından görmenin ayrı bir zevki olduğunu söylüyorlar. Birçok farklı cami modelinin yer aldığı İslamic Heritage Park’ta yapımına 2006 yılında başlanmış ve 13. Terengganu Sultanı Mizan Zeynel Abidin tarafından 8 Şubat 2008 tarihinde ibadete açılmış olan Kristal Camii’nin tek seferlik kapasitesi ise 1500 kişiliktir.

Teknolojik altyapı bulunduruyor

Ayrıca caminin 4 adet minaresi ve büyüklü küçüklü çok sayıda kubbesi bulunuyor. Kristal Cami’nin özelliklerinden biri de, teknolojik alt yapıtı olması ve kablosuz internet üzerinden hizmet vermesidir ve bu yönüyle de ilktir. Bu özellik kimi zaman eleştirilere sebep olsa da, çoğunlukla insanların beğenisini kazanıyor. Kristal Cami'de altın renginin bolca kullanıldığı iç mekânlarının görüntüsünün en az dış görüntüsü kadar güzel dizayn edildiğini ve caminin geniş avlularının da muhteşem güzellikte olduğunu söylemekte yarar var. Nehir kenarı üzerinde konumlandırılmış olan Kristal Camii, Malezya’ya gelen turistlerin görmekten ve incelemekten en çok zevk aldığı yapıların başında geliyor.