Nurs köyünde yeni bir mekan

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin dünyaya teşrif ettiği Nurs köyünde, Bediüzzaman Hazretlerinin annesinin ismi verilen ve hanımlara yönelik hizmet maksadıyla "Nuriye Hanım Dershanesi" açıldı.

Mustafa Öztürkçü - BİTLİS

Dershane, geçmiş yıllarda yapımı tamamlanan Nurs külliyesi dershanesinin yakınlarına bulunan geniş bir alana kurularak hizmete açıldı.

Bediüzzaman Hazretlerinin akrabalarından olan Hikmet Okur’un teşvik ve çalışmalarıyla başlatılan ve yardımseverlerin katkılarıyla tamamlanan Nuriye Hanım Dershanesi üç katlı ve yaklaşık üç yüz kişilik ders salonuna sahip bir mekan olarak hizmet verecek.

İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Okur’un verdiği bilgiye göre, bir ilim yuvası halini alan Nurs Köyü'ndeki bu merkez, hanımlara yönelikte yapılacak hizmetler açısından büyük bir rahatlamaya vesile olmuş.

1913 yılında Nurs köyünde vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin annesi Nuriye Hanım’ın kabri, Nurs köyü mezarlığındadır.

Nurs’un Livar mezrasında oturan Bediüzzaman’ın amcasının oğlu Molla Davut’un oğlu, 1927 doğumlu Hacı Şamil Okur, daha önce şunları anlatmıştı: “Nuriye Hanım çok güvenilir biriymiş; çevrede herkes, her derdi için ona gelir, kendisi hanımlar arasında hürmetle ve saygıyla karşılanırdı.”

***

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE RİSALE-İ NUR HAKKINDA...

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur klasik bir kelam eseri değildir

Risale-i Nur okulu hayat boyu eğitim vermektedir

Bediüzzaman iki şeye çok dikkat etmiştir

Elli beş senelik bir gaye-i hayal: Medresetü’z-Zehra

Bediüzzaman, Anadolu’nun en ücra köşelerini üniversiteye çevirmiş

Öğretim Görevlisi Dr. Aytemur: Medresetü’z-Zehra adeta Açık Öğretim Üniversitesi olmuştur

Bediüzzaman neden başarılı oldu?

Risale-i Nur, bilim dallarına Allah hesabına baktırır

Zulmü alkışlamadı zalime karşı susmadı

Bediüzzaman’ı anlatan tespitler

İman davetini siyasete ezdirmedi

Umut Kâşifi Bediüzzaman

Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

İftiraya büyük tepki - A Haber’de Said Nursi ve Nur Talebelerine dil uzatıldı

Cemil Meriç: Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi

“Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”

“Müslüman mütefekkir deyince, Said Nursî’yi tanıdım”

Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Cezayirli İbrahim: Risale-i Nur ile Kur’an’ı anlamak kolaylaşıyor

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar (Merhum): Bediüzzaman’ın sözleri vicdanlara tesir ediyor

Dr. Mustafa Özel: Bediüzzaman, kapitalizmin mahiyetini ortaya koymuş

Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

SURİYELİ ÂLİM CEVDET SAİD ESKİ ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİNİN SÖZÜNÜ AKTARIYOR: “SAİD NURSÎ DOĞRU SÖYLÜYOR. O DOĞRUSUNU YAPTI. BİZ TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEMELİYDİK.”

Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Bu Zamanda Kendisine İttiba Edilecek Yegane Alim Bediüzzaman’dır

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

***

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

***

23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA