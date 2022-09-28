Nurs köyünde yeni bir mekan

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin dünyaya teşrif ettiği Nurs köyünde, Bediüzzaman Hazretlerinin annesinin ismi verilen ve hanımlara yönelik hizmet maksadıyla "Nuriye Hanım Dershanesi" açıldı.
Mustafa Öztürkçü - BİTLİS
Dershane, geçmiş yıllarda yapımı tamamlanan Nurs külliyesi dershanesinin yakınlarına bulunan geniş bir alana kurularak hizmete açıldı.
Bediüzzaman Hazretlerinin akrabalarından olan Hikmet Okur’un teşvik ve çalışmalarıyla başlatılan ve yardımseverlerin katkılarıyla tamamlanan Nuriye Hanım Dershanesi üç katlı ve yaklaşık üç yüz kişilik ders salonuna sahip bir mekan olarak hizmet verecek.
İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Okur’un verdiği bilgiye göre, bir ilim yuvası halini alan Nurs Köyü'ndeki bu merkez, hanımlara yönelikte yapılacak hizmetler açısından büyük bir rahatlamaya vesile olmuş.
1913 yılında Nurs köyünde vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin annesi Nuriye Hanım’ın kabri, Nurs köyü mezarlığındadır.
Nurs’un Livar mezrasında oturan Bediüzzaman’ın amcasının oğlu Molla Davut’un oğlu, 1927 doğumlu Hacı Şamil Okur, daha önce şunları anlatmıştı: “Nuriye Hanım çok güvenilir biriymiş; çevrede herkes, her derdi için ona gelir, kendisi hanımlar arasında hürmetle ve saygıyla karşılanırdı.”
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BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE RİSALE-İ NUR HAKKINDA...
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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA