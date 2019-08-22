Başlıktaki soruya cevap verilmesi, insana kolay gibi geliyor, ilk başta. Ama şimdi sıralayacağımız büyük (!) insanların bu soruya verdikleri cevapları görünce pek öyle olmadığını anlayabiliriz.

İnsan nedir, peki?

Bu soruya, Thales: “İnsan, araştıran bir hayvandır” derken, Sokrates: “İnsan, sorgulayan bir hayvandır” demekte. Platon: “İnsan, toplumsal hayvandır” derken, Aristo ise ”İnsan, düşünen bir hayvandır.” demektedir. Yani Batılı filozoflar insanın tarifini yaparken, onun hayvanlık tarafına dikkat çekmişler veya sadece o tarafını görebilmişler.

Görüldüğü gibi herkes kendi bakış açısı veya bilgi seviyesi veya karar kıldığı üzere farklı tarifler yapmaktadır.

“Evet, herkes kâinatı kendi ayinesiyle görür. ”(Tabiat Risalesi) bunun için de acaba diyorum, bunlar da insanı kendi ayinelerine göre mi tarif ediyorlar? (!)

Cenab-ı Hak, insanı beden/cisim ve ruhtan meydana gelmiş bir varlık olarak yaratmıştır. Yani, insanın hem maddî/cismanî, hem de manevî tarafı vardır.

“İnsan nedir?” sorusuna cevap ararken bu iki tarafının da göz önünde tutulması gerekiyor.

Allah (cc), Kur’ân-ı Kerîm’de birçok âyetlerle insanın bu her iki yönünü ortaya koyan tarifler yapmıştır. Meselâ; “İnsan Ahsen-i takvimde (en güzel şekilde) şekilde yaratılmıştır. (Tin Sûresi. 4)

Üstad Said Nursî ise Onyedinci Lem’a altıncı notada insanı şöyle tarif ediyor; “İnsan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılâp eder. İnsan, bazı frenkler ve frenkmeşrepler gibi ihtirâsât-ı hayvâniyede (hayvanî isteklerinde) terakki ettikçe, daha şiddetli bir hayvaniyet mertebesini alır.” Ve aynı zamanda; ”İnsan, ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki, bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir.“ (10. Söz 6. Hakikat)

10. Söz. 9. Hakikatte ise; ”Beşer (insan), şecere-i kâinatı (kâinat ağacının) en cami (kapsamlı) en nazik ve en nazenin en nazdar, en niyazdar bir meyvesidir.”

Bize verilen akıl ve manevî istidat ve lâtifelerle seçimimizi yapmak durumundayız. Batılı filozofların yaptıkları tarife göre mi yoksa son paragraflardaki tariflere göre mi yaşayıp ömrümüzü geçireceğiz.

