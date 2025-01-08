"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Wilson Prensipleri uygulanıyor mu?

M. Latif SALİHOĞLU
08 Ocak 2025, Çarşamba
GÜNÜN TARİHİ 8 Ocak 1918

1814’te başlayıp 1918 yılı sonlarına kadar devam eden Birinci Dünya Savaşı’nın 4. yılında, savaşa katılan devletler yorgun ve bitap düştü. Bu mecâlsizliğe bağlı olarak, “harp belâsı”na maruz kalan topluluklarda da savaştan nefret ve barışa hasret yönünde gelişen duygular adeta doruk noktasına çıktı.

İşte, tam bu esnada, savaşa sonradan katılan Amerika Birleşik Devletleri, ortaya yeni bir formül attı. 14 maddeden müteşekkil bu formülün adı “Wilson Prensipleri” olarak tarihe geçti. Maddelerin özünde, milletlerin huzuru, barışı ve ülkelerin bağımsızlığı alıyordu.

8 Ocak 1918 günü, bu prensipler Başkan W. Wilson tarafından asıl maksadı ifade eden bir mesajla birlikte ABD Kongresi’ne gönderildi. Kongrede, söz konusu maddeler tek tek okundu ve genel kabul gördü. 

Bununla beraber, bazı hususlar eksik veya yetersiz bulundu. Bu sebeple, Başkan Wilson, 11 Şubat’ta o prensipler manzumesini 27 maddeye çıkartarak, listeye nihaî bir şekil verdi. Aynı gün yaptığı açıklamada “Devletlerin yeni toprak alamayacakları; savaş tazminatı ve cezaî tazminat alınamayacağı; milletlerin kendi geleceklerini kendi iradeleriyle ortaya koyması gerektiği” yönündeki prensip ve görüşlerine açıklık getirmiş oldu.

İşte, tarihe geçen o prensiplerin maddeler hâlindeki bir özeti:

1. Barış antlaşmaları açık ve şeffaf biçimde yapılmalı, gizli antlaşmalar terk edilmeli.

2. Karasuları dışındaki denizlerde dolaşım, savaşta ve barışta hür olmalı.

3. Milletler arasındaki iktisadî engeller kaldırılmalı ve serbest ticarete izin verilmeli.

4. Milletler, iç güvenliği sağlamaya yetecek miktarın dışında silâhlanmaya gitmemeli. Bunun için garantiler verilmeli.

5. Bağımsızlık yolu açılmalı ve sömürge topraklarında yaşayan halklara kendi kaderini belirleme hakkı verilmeli.

6. Rusya topraklarındaki yabancı birlikler ayrılmalı ve devletlerin de yardımı ile Rusya’ya kendi gelişimini sağlama imkânı verilmelidir.

7. Almanya, işgal ettiği Belçika topraklarını boşaltmalı ve burada savaş öncesi durum yeniden tesis edilmeli.

8. Almanya, işgal ettiği Fransız topraklarını derhal boşaltmalı.

9. İtalya’nın sınırları millî esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmeli.

10. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu halklarına kendi kaderini tayin hakkı sağlamalı.

11. Romanya, Sırbistan ve Karadağ toprakları boşaltılmalı ve Sırbistan’a denize açılma imkânı verilmeli.

12. Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk olan kısmına istiklâl hakkı tanınmalı. Çanakkale Boğazı, bütün milletlerin ticaret gemilerine açık olmalı ve bu husus garanti altına alınmalı.

13. Bağımsız bir Polonya kurulmalı ve Baltık Denizi’ne açılmalı.

14. Büyük–küçük, bütün devletlere siyasî bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına alma imkânını sağlamak maksadıyla, milletler arası bir teşkilât kurulmalı. (Bu son madde, Milletler Cemiyeti’nin (Cemiyet-i Akvam) teşkiline giden yolu açmaya yöneliktir.)

*

Savaşa katılan devletler arasında barış görüşmelerinin başlamasını tetikleyen Wilson Prensipleri, etkisini ilk etapta Avrupa devletleri arasında gösterdi. Almanya ile Fransa ve İngiltere arasındaki barış görüşmelerinde, bu prensiplerin önemli rol oynadığını bilmek gerek.

Osmanlı Devleti ise, Wilson Prensiplerine ilk başta sıcak bakmadı. Ne var ki, 1918 yılı sonlarına doğru hem yalnız, hem de çaresiz kaldığını görerek, bizzat kendisi harekete geçerek bu prensipler çerçevesinde hasımlarıyla bir barış görüşmesi talebinde bulundu.

İşte, 30 Ekim 1918’de yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması, bu talebin bir neticesi olarak hazırlanıp imzalandı.

Final: Vaktiyle ABD tarafından kabul edilen Wilson Prensiplerinin bazı maddeleri, ne yazık ki yine aynı ABD tarafından çiğneniyor. Bilhassa Ortadoğu genelinde ve Filistin toprakları özelinde olmak üzere, o prensipler büyük ölçüde çiğneniyor.

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin'in Tibet bölgesindeki depremde ölü sayısı 126'ya yükseldi

    ABD'li yönetmen Moore: Gazze'deki soykırım güçlü propagandayla gizleniyor!

    Çin - Tibet'teki 6,8 büyüklüğündeki depremde 95 kişi öldü

    En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu

    Şam Havalimanı'nda yeniden uluslararası uçuş heyecanı

    Gazze'deki çocuklar savaşın bedelini hayatlarıyla ödüyor

    ABD'deki 13 eyalette ''kar ve şiddetli soğuk'' alarmı: En 3 kişi öldü

    Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme

    Trudeau istifa edeceğini duyurdu

    Madencilik ve yangınlar ormanları tahrip ediyor

    Sağlık çalışanları da iş bırakacak

    Yanlış politikaların bedelini halk ödüyor

    Yeter! Söz milletin! - Demokrat Parti’nin 78 yıldönümü kutlanıyor

    DEM el yükseltti: “Görüşme yetmez İmralı’nın kapıları açılmalı”

    Filistin Sağlık Bakanlığı: İlâç ve tıbbî malzemeyle ilgili büyük bir yoklukla karşı karşıyayız

    İsrail, 2024'te Gazze'de 966 camiyi yıktı

    Çay-simit hesabı yapanlar, bizi aç bıraktı

    Milyonlar Hazret-i Mevlânâ'yı ziyaret etti

    Gazze'deki İsrail bombardımanı yoğunlaşarak devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Kimler kimlerle: Alkışçılar ıslıkçılarla
    Cevher İLHAN

    Unutturulan “İsrail’le ticaret” fecaati
    Süleyman KÖSMENE

    Hastalar için abdest ve namaz
    Risale-i Nur'dan

    Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir
    Faruk ÇAKIR

    İsrafın faturası hepimize
    Ali FERŞADOĞLU

    Müsbet ve insaflı tenkit
    M. Latif SALİHOĞLU

    Wilson Prensipleri uygulanıyor mu?
    Sebahattin YAŞAR

    Nefis kötü örnekleri tercih ediyor
    Hasan KOÇ

    Risale-i Nur dünya işlerine alet edilmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.