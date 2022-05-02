Zamana ve mekâna değer katan kutlu ay geldi. ​Hüzün, ümit ve sevinç: Bayram

Kardan beyaz aydınlık rengini çaldı içimize, gönlüllerimize ve her yanımıza. Bir sultan ağırladık, zamanların sultanını; Alemlere rahmet olan Kur’an’ı taşıyan sultanı; Mübarek Ramazan ay’ını. Sultanın ardında Bayram kaldı.

Sultanlar hediyelerle gelir ve öyle de gelmişti Ayların Sultānı. İmanla dolu kalplere neş'e ve sürûr oldu; taşıdığı mānā ve nûrlarla ruhları inceltti, duyguları yumuşatıp hislere ince ayar verdi. İnsan olmayı; sabrı, tahammülü, sevgiyi, merhameti, vermeyi ve paylaşmayı hatırlattı.

İnsānî değer ve erdemlerle, güzel ahlâkla süsleyip yaldızladı bizi, takva libasını giydirdi, rıza ve şefaat mihverine davet etti. Ebedi saadete erdiren vasıflar ebediyyen kalbimizde kalsın diye kıvam verdi. İçimize, ruh ve gönlümüze aldık onu. Hazzına ve tadına doymadan akıp geçen zaman götürdü Sultānı, bir sonraki seneye kadar...

Gitmeden vedānın hüznü çöktü gönlümüze. Ne çāre ki gidecekti! Getirdiği müjdeler teselli ve ümîdimizdir; başı rahmet, ortası bağışlanma ve sonu cennet müjdesiyle.

Af ve mağfiret bayramı olsun. Bayram mübārek olsun. Kutlu zamandan payımız ziyade olsun; bize, milletimize ve iman dolu bütün gönüllere. Bayramın hakikatine nāil olanlardan eyle Allah'ım.

Bayram mübarek olsun; ömrünü, canını, malını Rabbinin emrinde fedā ederek O'na yakın olana, olmaya gayret edene. Hakikatte, nefsini ve hevāsını Rabbinin emrine boyun eğdirip O’nun yolunda dünyalık olan her şeyini feda ederek rızāsına ermenin ve erenin bayramıdır.

İslâm ümmetinin Ramazan Bayramını en derin ve en samimi hislerimle tebrik eder, ümmetin ittihad ve ittifakına vesile olmasını, sıhhat, saadet, afiyet ve huzur içinde hayırlarla dolu bir istikbali kuvvetle temenni ediyorum.

Ey Rabbimiz,

Bizleri af edilme müjdesiyle sevindir ki hakiki bayram olsun. Yaralı kalpleri ve kırık gönülleri barıştır ve birleştir. Bizleri sev, bizi sevdiklerine ve birbirimize sevdir. Ve sevdiğin işlerde muvaffak kıl. Sevinç ve heyecānımızı muhabbetinle yoğur ve bizi tek yürek eyle.

Bu münasebetle, özellikle Kudüs'te, Filistin'de, Şam’da, Irak’ta, Afganistan’da, Arakan’da, Çin’de, Doğu Türkistan’da ve diğer İslâm beldelerini on yıllardır kana bulayan, ümmetin bayram sevincini acılara ve kedere boğan zālim, gaddar ve elleri kanlı kātilleri, onlara güç ve destek verenleri Senin Kahhār ve Cabbār isimlerine ısmarlıyorum.

İlâhi, şu mübārek günler hürmetine, uyandır ebābilleri ve sal zālimlerin üstüne, mazlûmların kanı yerde kalmasın!!!