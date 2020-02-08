"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi -3

Mehmet ÇETİN
08 Şubat 2020, Cumartesi
İstanbul Sözleşmesi ve fuhuş

Fuhuş; evlilik dışı cinsel münasebet ile din ve ahlâk ölçülerine uymayan her nevi aşırılıktır. Bunun yanında kadının kadınla ve erkeğin erkekle veya erkeğin anılan şartlarda başka bir kadınla olan cinsî münasebeti de fuhşun tanımına girer. 1 Nahl Sûresi’nin 90. Âyeti’nde Allah, fuhşu yasaklar.

İnsanlık tarihiyle başlayan fuhuş, insanlık tarihinde hep problem olagelmiştir.

Tevrat ve İncil’de fuhuş yasaklanmıştır. Bu iki kitaba inanan toplumlardaki sapık alışkanlık, On Emir’de de belirtildiği üzere fuhuş reddedilmektedir. Zamanla azgınlaşan insanların bu sapıklıkları karşısında yetersiz kalan Hıristiyanlık, fuhşu “gerekli kötülük” olarak tanır ve iki büyük teolog Aziz Augustinus ve Aquinolu Thomas, insanlarını sakındırmak için bu konu üzerinde durur. Anlaşılan, Batıda fuhşu yasaklayan hiçbir kanun, neredeyse işlememiş, baş edememiş ve o toplumun bu cinsel yöneliminin zaman zaman adı değişse de aynı sapıklık devam edegelmiş. İki büyük Dünya savaşı, getirdiği tahribatın altında fuhuş, alttan alta daha da yaygınlaşmış. 

Şehveti, neslin devamına dinamik bir muharrik olarak değil de hayatının merkezine alan anlayış, bir kadın ile yetinmeyerek fahişehaneleri kabul etmeye mecbur kaldı.

Batı; üstesinden gelemediği bu sapkınlığı ikinci Avrupa yüzü ile bu sözleşmede yer verirken, birinci Avrupa yüzü ile de cinsiyetleri su-i istimal edilen kadını bu nevi mağduriyetine tedbirler alıyor. O sebeple İstanbul Sözleşmesi, bir manada müsbet ve menfi Avrupa cephesiyle tahlil edilmelidir.

Birinci Avrupa: Hıristiyanlık dininin özünden aldığı feyz ile cemiyet hayatına faydalı fen, san’at, adalet ve hakkaniyet vasıflarıyla hizmet eden Avrupa.

İkinci Avrupa: Allah’ı inkâr eden hukuk ve ahlâk anlayışını hayat felsefesi olarak yaşayan ve yaşanılmasına bütün kuvvetiyle zorlayan bir Avrupa’dır. Bu anlayışıyla meş’um medeniyetinin günah ve sapkınlıklarını güzel sanat ve gereklilik zannederek, beşeri sefahet, sefalet ve dalâlete sevk eden, bozulmuş ikinci Avrupa!

Birincisine beşeriyet ve genel anlamda müsbet, ikincisine menfi diyebiliriz.

Avrupa Birliği’nin içinde çarpışan bu iki ruh, sürekli mücadele halindedirler.

Düzeni sağlamak için sakındırmak ve cezalandırmak ile beraber hakkı ve doğruyu anlatmak, sabrı tavsiye etmek de çok mühimdir, esaslı bir yeri vardır. Kuş, iki kanadı ile uçar. Ceza ve mükâfatın eğitimde tartışmasız yeri olmakla beraber güzel ve isabetli usûllerle anlatmak; doğruyu muknî izahlarla istikamete sokmak; fert, aile ve cemiyet olarak istikrara girmenin en selâmetli yolu da adaletten geçmektedir.

Adalet, ferdin ve cemiyetin şaşmaz pusulasıdır. Her şeyi yerli yerince ve yeterince kullanmak; susulması gerektiğinde susmak, konuşulması gerektiğinde konuşmak; samimî olmak, menfaat gözetmemek; zamanı, zemini, imkânı, malzeme ve personeli gerekli, yeterli ve isabetli kullanmak adalete bir adım daha yaklaşmak demektir.

Kavramlarla aile yıkılıyor

Sözleşme ile getirilen partner (dost / metres) hayat, mevcut yasalara göre meşrûlaşmış, aile olarak kabul edilmiş olup böylelikle aile kavramındaki kutsiyet yıkılıyor, partner ambalajlı fuhuş, yasalarla korunarak sıradanlaşıyor.

İşte İstanbul Sözleşmesi’ne gayr-ı meşrû münasebet noktasından baktığımızda endişelerin haklılığı ortaya çıkıyor.

Dipnot: 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/fuhus.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2. elde fiyatlar artacak

    Tuzla'da askeri alanda yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

    Çimento satışlarında 3’te 1 daralma

    Kamu hesapları şeffaf değil

    Suriye sınırında askeri hareketlilik

    İdlib'de beş günde 49 sivil öldürüldü

    Meteoroloji uyardı: Çığ tehlikesi var

    İsrail askeri Filistinli genci şehit etti

    Malatya Valiliğinden deprem açıklaması

    Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili yeni önlemleri açıkladı

    İmamoğlu'ndan zam açıklaması

    Japon vatandaştan depremzedelere yardım

    DSÖ'den virüs açıklaması

    Karantinaya alınan gemide koronavirüs vakaları artıyor

    Dolar 6 lirayı aştı

    BM, İdlib'e 30 milyon dolarlık yardımda bulundu

    'Fransa, 300'ün altında nükleer savaş başlığına sahip'

    Kur’an'a el basarak görevine başladı: Bir Müslüman daha üst düzey göreve atandı

    Ljubljana'nın ilk camisinde ilk cuma namazı heyecanı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Herkesin “terörist”i kendine göre
    Cevher İLHAN

    Yüzde 56.7 “güncelleme” zammı!
    Osman ZENGİN

    Deprem, çığ ve uçak kazası...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zekeriyya Kocalan

    İnsan çok çok zalim, çok çok nankör
    Risale-i Nur'dan

    Cenâb-ı Hakk’ı tanıyan, sonsuz saadete mazhardır
    Mehmet ÇETİN

    Eğrisiyle Doğrusuyla İstanbul Sözleşmesi -3
    Abdurrahman Ceylan

    Bir zamanlar Kayseri (5)
    Faruk ÇAKIR

    Guterres’in teşhisi
    Mustafa Yalçın

    Keşfedilmeyi bekleyenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.