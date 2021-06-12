Kargo memnuniyetsizliği

Hemen her şeyde çağ atlanan şu dönemlerde, genel anlamıyla insana değer veriliyor olmasına rağmen memnuniyetsizlik yine de azalmıyor, aksine artıyor. Anlaşılan o ki bir yerlerde hata var.

Taşımacılığın yapıldığı eski devirlerde teknoloji ve maddî imkânlar şimdiki kadar ileri düzeyde olmamasına rağmen, şimdiki kadar şikâyet, söz konusu olmuyordu.

2020 yılında en fazla şikâyete muhatap, kargo sektörü olmuş. 1 Şikâyetin ana konusu ise hizmetin; söz verildiği şekilde ve zamanında yapılmaması, firma çalışanları tarafından iyi hizmet sağlanmaması olmaktadır. 2

Kargo sektörünün, hizmet sözleşmesinde yükümlülükleri olmasına rağmen tüketicinin şikâyetleri azalması gerekirken, artması; yükümlülüğün, hakkıyla yerine getirilmediğini gösterir, sözleşmenin yetersizliğini değil. En mükemmel sözleşme hazırlansa dahi, o sözleşme mucibince hizmet edecek personel, yeterince eğitilmeden ve donatılmadan hizmete gönderilirse memnuniyet değil, memnuniyetsizlik getireceği de keramet değildir, her hâlde.

Kargosundaki memnuniyetsizliğini tüketici; önceleri kargo firmasına yapar, ancak buradan bir sonuç alamayınca tüketici haklarına bulaşmak, uğraşmak istemez ve doğruca elindeki telefonuyla sosyal medyada söz konusu memnuniyetsizliğini paylaşır. Peki, bununla memnuniyetsizliği giderildi mi? Maalesef olumlu cevap veremiyoruz.

Maksadımız, içinizi karartmak, ümitsizliğe düşürmek, toplumda bir huzursuzluğa sebep olmak, hele hele şu yazımızı -sağ olsun- yayınlayan Yeni Asya Gazete’mizin başına hukukî bir problem açmak falan hiç değildir.

İnsanımıza ait bir probleme dikkat çekerek, yetkilileri sorumluluğa dâvet etmek isteriz.

Sektöre ait kurumsallaşmasını henüz tamamlayamayan bir kısım kargo firmalarından kaynaklanan olumsuzluklar, bu alanda hizmet veren ciddî kargo şirketlerine olan güvenin sarsılmasına da sebep olmaktadır. 3 Bu firmalardan, kendi personelinin de şikâyetçi olduklarına da şahit olunmaktadır.

Adrese gelmeden, adreste bulunamadı, raporu artık bıkkınlık getirdi. Kapıya kadar gelerek, zile basılmadan, kapı tıklatılmadan, görünen komşularına sormadan ve dahi telefon ile aranmadan ‘adreste yoktur’ raporu, hiç de iyi niyetli bir hizmet anlayışını sergilemiyor. En yakın market de, kargoyu alarak, tüketiciye ulaşmasına yardımcı olmaktan, onlar da bıktı. Emaneten kabul edilen kargo sorumluluğu ve takibi hakikaten onları da yordu.

Gelen kargoyu, adrese teslim etmeden önce sözleşme şartlarındaki maddeler gereği mesajla bildirimler, şifreler falan hepsi usûleten yapılıyor, lâkin “…..nolu kargonuzu üç gün içerisinde falan şubeden almanız gerekmektedir. Zamanında alınmayan kargolar, iadeye gönderilecektir.”, şeklinde gelen mesaj ile vazife yapıldı sanılmamalıdır. Hizmetten maksat memnuniyet ise onun temini için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

Personel tarafından yapılan ihmal; ürünün değeri, onun taşınması, tüketiciye ulaştırılmaması, adresine teslim edilememesi, iade işlemleri gibi pek çok zayiata sebep olabilmekte ki bunlar da millî kayıplardır, yazıktır.

İnternetten yapılan alış verişlerde kargo firması tercihinin olmaması da ayrı bir garabet. Orada kargo firması tercihi olmalı ki bir kargo istibdatı yaşanmamalı. Hem de bu tercihler; aralarındaki rekabeti, rekabette kaliteyi yükseltir.

Türkiye’de kamuoyunun, basının, sosyal medyanın bu gibi problemlerin hâlline bir tesiri var ise bu dertlerimize muhatap olan herkesi göreve dâvet ederiz.

Bütün dertler, insanla başlar ve yine insan ile hâllolur hakikati, bize insan terbiyesinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösterir.

Her ne problemle karşılaşırsa karşılaşsın, tüketici; hakkını aramasını hukukî çerçevede sonuna kadar akıllı ve hikmetli kullanmasını bilmeli, ısrar ve sabırla hakkını aramalıdır ki, bu gayretler, gayretkeşleri yola getire.

Dipnotlar:

1- https://sigortacigazetesi.com.tr/sikayetvar-2020-verilerini-acikladi-turkiye-2020de-nelerden-sikayet-etti/ 2-https://www.researchgate.net/publication/320132340_Kargo_Hizmetlerine_Iliskin_Musteri_Sikayetleri_Bir_Icerik_Analizi_-_Consumer_Complaints_About_Shipment_Services_A_Content_Analysis 3- https://abs.mehmetakif.edu.tr/upload/1454_2014_dosya.pdf