"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kargo memnuniyetsizliği

Mehmet ÇETİN
12 Haziran 2021, Cumartesi
Hemen her şeyde çağ atlanan şu dönemlerde, genel anlamıyla insana değer veriliyor olmasına rağmen memnuniyetsizlik yine de azalmıyor, aksine artıyor. Anlaşılan o ki bir yerlerde hata var.

Taşımacılığın yapıldığı eski devirlerde teknoloji ve maddî imkânlar şimdiki kadar ileri düzeyde olmamasına rağmen, şimdiki kadar şikâyet, söz konusu olmuyordu.

2020 yılında en fazla şikâyete muhatap, kargo sektörü olmuş. 1 Şikâyetin ana konusu ise hizmetin; söz verildiği şekilde ve zamanında yapılmaması, firma çalışanları tarafından iyi hizmet sağlanmaması olmaktadır. 2

Kargo sektörünün, hizmet sözleşmesinde yükümlülükleri olmasına rağmen tüketicinin şikâyetleri azalması gerekirken, artması; yükümlülüğün, hakkıyla yerine getirilmediğini gösterir, sözleşmenin yetersizliğini değil. En mükemmel sözleşme hazırlansa dahi, o sözleşme mucibince hizmet edecek personel, yeterince eğitilmeden ve donatılmadan hizmete gönderilirse memnuniyet değil, memnuniyetsizlik getireceği de keramet değildir, her hâlde.

Kargosundaki memnuniyetsizliğini tüketici; önceleri kargo firmasına yapar, ancak buradan bir sonuç alamayınca tüketici haklarına bulaşmak, uğraşmak istemez ve doğruca elindeki telefonuyla sosyal medyada söz konusu memnuniyetsizliğini paylaşır. Peki, bununla memnuniyetsizliği giderildi mi? Maalesef olumlu cevap veremiyoruz.

Maksadımız, içinizi karartmak, ümitsizliğe düşürmek, toplumda bir huzursuzluğa sebep olmak, hele hele şu yazımızı -sağ olsun- yayınlayan Yeni Asya Gazete’mizin başına hukukî bir problem açmak falan hiç değildir.

İnsanımıza ait bir probleme dikkat çekerek, yetkilileri sorumluluğa dâvet etmek isteriz.

Sektöre ait kurumsallaşmasını henüz tamamlayamayan bir kısım kargo firmalarından kaynaklanan olumsuzluklar, bu alanda hizmet veren ciddî kargo şirketlerine olan güvenin sarsılmasına da sebep olmaktadır. 3 Bu firmalardan, kendi personelinin de şikâyetçi olduklarına da şahit olunmaktadır.

Adrese gelmeden, adreste bulunamadı, raporu artık bıkkınlık getirdi. Kapıya kadar gelerek, zile basılmadan, kapı tıklatılmadan, görünen komşularına sormadan ve dahi telefon ile aranmadan ‘adreste yoktur’ raporu, hiç de iyi niyetli bir hizmet anlayışını sergilemiyor. En yakın market de, kargoyu alarak, tüketiciye ulaşmasına yardımcı olmaktan, onlar da bıktı. Emaneten kabul edilen kargo sorumluluğu ve takibi hakikaten onları da yordu.

Gelen kargoyu, adrese teslim etmeden önce sözleşme şartlarındaki maddeler gereği mesajla bildirimler, şifreler falan hepsi usûleten yapılıyor, lâkin “…..nolu kargonuzu üç gün içerisinde falan şubeden almanız gerekmektedir. Zamanında alınmayan kargolar, iadeye gönderilecektir.”, şeklinde gelen mesaj ile vazife yapıldı sanılmamalıdır. Hizmetten maksat memnuniyet ise onun temini için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

Personel tarafından yapılan ihmal; ürünün değeri, onun taşınması, tüketiciye ulaştırılmaması, adresine teslim edilememesi, iade işlemleri gibi pek çok zayiata sebep olabilmekte ki bunlar da millî kayıplardır, yazıktır.

İnternetten yapılan alış verişlerde kargo firması tercihinin olmaması da ayrı bir garabet. Orada kargo firması tercihi olmalı ki bir kargo istibdatı yaşanmamalı. Hem de bu tercihler; aralarındaki rekabeti, rekabette kaliteyi yükseltir.

Türkiye’de kamuoyunun, basının, sosyal medyanın bu gibi problemlerin hâlline bir tesiri var ise bu dertlerimize muhatap olan herkesi göreve dâvet ederiz.

Bütün dertler, insanla başlar ve yine insan ile hâllolur hakikati, bize insan terbiyesinin ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösterir.

Her ne problemle karşılaşırsa karşılaşsın, tüketici; hakkını aramasını hukukî çerçevede sonuna kadar akıllı ve hikmetli kullanmasını bilmeli, ısrar ve sabırla hakkını aramalıdır ki, bu gayretler, gayretkeşleri yola getire.

Dipnotlar:

1- https://sigortacigazetesi.com.tr/sikayetvar-2020-verilerini-acikladi-turkiye-2020de-nelerden-sikayet-etti/ 2-https://www.researchgate.net/publication/320132340_Kargo_Hizmetlerine_Iliskin_Musteri_Sikayetleri_Bir_Icerik_Analizi_-_Consumer_Complaints_About_Shipment_Services_A_Content_Analysis 3- https://abs.mehmetakif.edu.tr/upload/1454_2014_dosya.pdf

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye çağrı: İfade özgürlüğü suç değildir

    Pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti

    İstediğimiz gibi başlayamadık

    Yeneroğlu: Suskunluğa öfkeliyiz

    Çin, Uygurlara sistematik işkence yapıyor

    Kuraklık yem fiyatlarını da etkiliyor

    İşsizlik, mutfak enflasyonu var diyor

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    'Ekranda Müslüman karakterlerin olumsuz gösterilmesinden bıktım'

    Ekmeğe yine zam gelebilir

    Dolar ve enflasyon daha da artacak

    Müsilajın insan sağlığına etkileriyle ilgili bu uyarılara dikkat!

    Yoldaki su birikintisi nedeniyle kaza yapanlara ilişkin karar

    'Babamızın bir hatırası'

    Zahid Quraishi, ABD'nin ilk Müslüman federal yargıcı oldu

    Koca: Ulaşımda çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşılanacak

    Marmara'dan 733 metreküp müsilaj temizlendi

    Türkiye 3 puanla başlamak istiyor

    47. G7 Zirvesi başladı

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 647. gününde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefet ve Demokratlar
    Ahmet BATTAL

    İhtimal değil kesinlik var
    Ali FERŞADOĞLU

    Başka bir musîbet mi bekliyoruz?
    Osman ZENGİN

    Ah Zafer kardeşim ah!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Cezaevlerindeki farklı uygulamalar
    Genel

    Yeni Asya’nın istikameti çok hoşuma gidiyor
    Cevher İLHAN

    “Aylık enflasyon artmamış!”
    Cenk ÇALIK

    Su canlı mıdır?
    Muhammet ÖRTLEK

    Covid-19, retro-mühendislik mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.