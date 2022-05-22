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22 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

3Y’den sınıfta kaldılar

Mehmet KARA
22 Mayıs 2022, Pazar
Yıl 2005… AKP’nin iktidara gelmesinin üzerinden 3 yıl geçmiştir. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, öncelikli konularının “3Y” ile târif ettiği “yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar”ın kaldırılması olduğunu söylemişti.

Aradan 17 yıl geçtikten sonra “3Y” konusunda gelinen nokta siyaseten tam da ibretlik.

Yoksullukla mücadele denilirken geçen yıllarda yoksulluk daha da arttı. Yokluk başladı. İnsanlar geçim sıkıntısı içinde. Her gün zam gelirken insanlar sabit kalan maaşlarıyla daha da fakirleşiyor, yoksullaşıyor. 

Yolsuzluğu anlatmaya gerek var mı?  

Yasaklara gelince… AKP iktidara geldiğinde 28 Şubat’ın üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmişti. 28 Şubat’ta başörtüsü yasağı en dikkat çeken yasaklardandı. AKP’nin iktidara gelmesinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra (2007) YÖK Başkanı’nın rektörlüklere gönderdiği “talimat”la yasak uygulamadan kalktı.  

Kamuda ise yasak devam etti. Kamuda başörtüsü yasağının kalkması ise Erdoğan’ın Ekim 2013’te açıkladığı demokratikleşme paketi ile Kılık Kıyafet Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle “kısıtlayıcı hükümler”in kaldırılması ile oldu. Yani yasak AKP iktidarının 11. yılında kalktı. Gecikmenin nedeni “Bir ağacı kurtaralım derken ormanı kaybetmeyelim” olarak açıklanmıştı. Burada muhalefetin bu yasağın kalkmasına destek vermesini ve 28 Şubat postmodern darbesi yönetiminde 5 yıl süren yasağın 11 yıl daha devam ettirildiğini not düşelim. 

*** 

“3Y”NİN YASAKLAR BÖLÜMÜ 

Geçtiğimiz hafta içinde “yasaklar”la ilgili bir gelişme yaşandı.  

Sanatçı Aynur Doğan’ın Derince’de sahneye çıkacağı konserin iptal edilmesi üzerine başlayan tartışmalar siyasetin gündemi oldu. 

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda olaya tepki göstermek için farklı bir yöntem uyguladı, 1 dakikalık konuşmasını İngilizce ve Kürtçe şarkıya ayırdı. İngilizce şarkıdan sonra “bu ülkede bunu söyleyebiliyorsunuz” derken, Kürtçe şarkıdan sonra “söyleyemiyorsunuz” dedi ve “bu kadar” diyerek sözlerini tamamladı. 

Kayışoğlu’nun bu sözleri tutanaklara, “Bu ülkede “...”(x) söyleyebiliyoruz, “...”(x) söyleyemiyoruz; bu kadar” diye geçerken, konuşmanın CHP, AKP ve HDP’li milletvekilleri tarafından alkışlandığı da belirtildi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Haydar Akar, “Şarkılar da bizim, türküler de bizim” dedikten sonra sözü başka bir vekile verdi. 

Ardından AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, biraz önce AKP’li vekillerin de alkışladığı konuşmaya cevap verirken, “Açıkçası ben belediye başkanı olsam, PKK’ya sırtını dayamış, Kürtlere zulmeden, insanlarımızı katleden bir terör örgütü üyesinin orada konser vermesine içim rahat etmez” diyerek hem konuşan milletvekilinin hem de başka vekillerini tepkisiyle karşılaştı. 

*** 

12 YIL ÖNCE DUYGULANILMIŞ, TAKDİR EDİLMİŞTİ 

Bu yasakla ilgili AKP kurucusu Milli Eğitim ve Kültür eski Bakanlarından Hüseyin Çelik’in sosyal medya mesajı ibretlik bir durumu ortaya koydu. 

Çelik, “2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olması hasebiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde Aynur Doğan, Kürtçe ‘Ahmedo Roni’ şarkısını söyleyince hazır bulunan Sayın Cumhurbaşkanı bir hayli duygulanmış ve Aynur’un performansını takdir etmişti. Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan’a reva gördüğü muameleyi ve ardından bizim mahallenin Aynur Doğan’ı linç girişimlerini çok yanlış buluyor ve kınıyorum” diye yazdı. 

Bu anekdottan sonra ne söylenebilir ki? 

“3Y”nin üçünden de sınıfta kalan hükümetin bütünlemeye kalsa bile geçme imkânı da yoktu. 

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