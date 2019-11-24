“Biz de sınıfımıza girmek istiyoruz Ziya hoca!”

Türkiye’nin en önemli meseleleri sıralandığında başta adalet, ekonomi bozukluğu, işsizlik, dış politika ve eğitim geliyor.

17 yıllık AKP iktidarının çözemediği en önemli sorunların başında eğitim konusu geliyor. En fazla Bakan değiştiren bakanlığın Millî Eğitim olması da bunu gösteriyor. Her gelen bakan yeni bir sistem değişikliği getirdiği için eğitim sistemi yazboz tahtasına döndü. Bir önceki bakanın yaptığını yeni göreve gelen bakan değiştirdiği için öğrenciler 12 yıllık eğitimde hem lise hem de üniversite sınavlarına hangi sistemle gireceğini bilemiyor.

Büyük ümitlerle gelen yeni bakan Ziya Selçuk sorunların içinden çıkmaya çalışırken, bakanlığı döneminde henüz sorunların üstesinden gelebilmiş değil…

Şu anda ilköğretim ve lise öğrencileri bu sene ilk defa uygulanan ara tatildeler. Tatilin son günü olan bugün de Öğretmenler Günü…

“SÖZLEŞMELİ, ÜCRETLİ, KADROLU OLMAZ!”

Öğretmenlerin sorunları yıllardan beri çözüm beklemesine rağmen bir türlü çözülebilmiş değil. Öncelikle sözleşmeli, ücretli ve kadrolu diye ayrıma tabi tutulan öğretmenlerin meselesi en büyük sorun olarak Türkiye’nin önünde duruyor.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarında 70 bine yakın “ücretli öğretmenlik” görevlendirilmesi yapıldığını sendikalar söylüyor. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunları da ücretli öğretmenlik yapabiliyor. Atanamayan birçok öğretmen de ücretli öğretmenliğe mecbur kalıyor. Üstelik ücretli öğretmenler girdiği ders başına ücret alıyor, hiçbir özlük hakkına da sahip değiller. Bu durumda olan öğretmenler asgari ücretin yarısı kadar dahi ücret alamıyorlar.

Atama bekleyen öğretmenlerin sayısı 100 binlerle ifade edilirken, her yıl buna onbinlerce yeni öğretmen adayı katılıyor.

Meclis’te komisyonda MEB bütçesi görüşülürken, Bakan Selçuk bu yıl ne kadar öğretmen ataması yapılabileceği konusundaki sorulara cevap vermekten kaçındı. “Bu sadece MEB’in verdiği bir karar değil. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde sistemin kararıyla olan bir şey” demekle yetindi. Selçuk’un, “Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bana kalsa ben ‘60 bin az, 80 bin olsun’ derim” diyerek CHS sistemine işaret etmesi de ilginçti.

Öğretmen atamalarındaki en büyük meselelerden birisi de atamalarda mülakatın yapılması. KPSS’de çok yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen adayların mağduriyetlerini de her zaman görüyoruz.

ÖĞRETMENLER DE SINIFI ÖZLÜYOR

Geçtiğimiz hafta içinde Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yarın sınıfa geri dönüyorum. Tüm gün okulda öğretmenlerimize rehberlik dersi vereceğim. İlk dersi ülkenin tamamına vermek isterdim. Güleryüz insanın ilk şarkısıdır, attığınız her adımı o şarkının ritmiyle atın” diyerek öğretmenlere öğretmenlik yaptı.

Kendisi de öğretmen olan Selçuk’un ders verdiği görüntüleri, twitter hesabından “Bugün meslekî çalışma programlarına katılan öğretmenlerinizin rehberlik eğitimini ben verdim. Özlemişim öğretmenliği. Bir günümü de lisede öğrencilerle geçirmek istiyorum. Bakanlığa yazdım, inşallah olumlu dönerler” şeklinde paylaşımının altında atanamayan öğretmenlerin yazdıklarına bakıldığında dahi bu meselenin birçok öğretmeni mağdur ettiğini ve çözümünün kısa zamanda yapılmasını gerektiğini göstermek mümkün.

Meselenin anlaşılması açısından bir kaçını paylaşalım. “Ama siz atama bekleyen öğretmenlere o güler yüzü göstermeyip o adımları o şarkının ritmiyle atmıyorsunuz… Bakanım, neden herkese güler yüz bize suskunluk? Neden? Biz de sınıfta olmak itiyoruz ve bu yüzden 60 bin öğretmen ataması yapılmalıdır…”

Meselenin özetini ise bir öğretmen adayı şöyle söylemiş: “Biz de sınıflarımıza girmek istiyoruz Ziya hocam…”

“BAKANLIĞA YAZDIM”

Selçuk’un “Bakanlığa yazdım, inşallah olumlu dönerler” sözlerine atıfta bulunan öğretmenler “Yazının tarih ve sayısını verebilirseniz süreci takip edebilirim hocam… Hocam yazıyı elden takip etsin. Öyle daha hızlı olur… Bakanım biz de aylardır bekliyoruz, iki haftaya döneriz dediler inşallah güzel ve hayırlı haberle dönecekler” şeklinde ince göndermeler yapmayı da ihmal etmemiş.

Sayın bakan espri yapmış ama atanamayan öğretmenler gerçekten de bakanlıktan cevap bekliyor. Bu cevabın ne zaman geleceğini öyle görülüyor ki, Bakan Bey de bilemiyor…

Bir öğretmenler gününde, atanamayan yüzbinlerce öğretmen atama, öğretmensiz olan öğrenciler de öğretmen bekliyor. Hem öğrenciler hem de öğretmenler bakanlıktan olumlu, müjdeli haber bekliyor…

SÖZ DOĞRU DA...

“Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak savunma sanayisinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikelidir.”

Recep Tayyip Erdoğan (Cumhurbaşkanı)