ŞİİR

Bâtılın savletinden hakkı kurtarmak için, İnsî cinnî şeytana, galip gelmeyi, seçin, Bâtılı bâtıl bilip Hakkı tutsun hep elin, Hak geldi bâtıl zail, galiptir elbet hak din. Kalbin yakınındadır lümme-i şeytaniye, Oradan üfler durur hep nefs-i emareye, Haktan ayırmak için her bâtılı övmeye, Bu ikisi başlıyor bâtılı hak görmeye. Hak nedir bilmek için hakkı tanımak gerek, Hak amud-u nuranî ona yapışmak gerek, Hak taraftarlarının bâtıla dur diyerek, Bir beraber olursa umumî sulh gelecek. Bâtıl hakkı kuşatıp saldırıyor İslâm’a, Bu durumda Müslüman düşemez ihtilafa, İhlâsla taraf olmak ittihad ittifaka, O zaman hak bâtıla galip gelir mutlaka. Hak hâkim olduğunda zail olacak bâtıl, Haktan yana olmalı, der selim olan akıl, İhlas ve tesanüdle hab-ı gafletten ayıl, Hak galip gelecektir, bâtıl olur müzmahil. “Ya Rabbi hepimizi hidayete ulaştır,” (1) “Sen’den yardım dileriz” (2) bizi buna alıştır, Bize hakkı gösterip daim hakta yarıştır Bâtılı bâtıl göster bâtıldan uzaklaştır. Dipnot: 1- Fatiha Suresi: 4. 2- Fatiha Suresi 5.

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