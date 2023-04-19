KUR’AN AYI RAMAZAN

19 Nisan 2023, Çarşamba
ŞİİR - MEHMET KOVANCI
Kuran ayı ramazan.
Allah’tan sana beyan.
Kurtulur ona uyan.
Okuyan ve anlayan.
Kur’an rehberdir bize.
Nefsi getirir dize.
Her zaman ter ü taze.
Hayattır hepimize.
Allah’ın kelamıdır.
Rabbimin selamıdır.
Hakikat ilamıdır.
Dertlerin dermanıdır.
Ramazan’da Kur’an’ı
Bire bin sevabını.
Anlayıp okuyanı.
Kur’an’ı yaşayanı.
Kur’an’ı oku yaşa.
Bir taçtır elbet başa.
Ona uymazsan haşa.
Şeytana oldun maşa.
Allah’tan dinler gibi.
Dinle olma ecnebi
Vahyi okuyor nebi.
Resul, O’nun habibi.
Dua kitabı Kur’an
Kur’an’la olsun duan.
Onla zikreder her can
Olmalı tasdik iman.
Yaş ve kuru her bir şey.
Kur’an’da vardır behey.
Kâinat sanki bir ney.
Kalben dinle peyderpey
Her fıtratın ayarı.
Kur’an’da var miyarı.
Allah’tır onun yarı.
Rü’yetullah’tır karı
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