KUR’AN AYI RAMAZAN

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Kuran ayı ramazan. Allah’tan sana beyan. Kurtulur ona uyan. Okuyan ve anlayan. Kur’an rehberdir bize. Nefsi getirir dize. Her zaman ter ü taze. Hayattır hepimize. Allah’ın kelamıdır. Rabbimin selamıdır. Hakikat ilamıdır. Dertlerin dermanıdır. Ramazan’da Kur’an’ı Bire bin sevabını. Anlayıp okuyanı. Kur’an’ı yaşayanı. Kur’an’ı oku yaşa. Bir taçtır elbet başa. Ona uymazsan haşa. Şeytana oldun maşa. Allah’tan dinler gibi. Dinle olma ecnebi Vahyi okuyor nebi. Resul, O’nun habibi. Dua kitabı Kur’an Kur’an’la olsun duan. Onla zikreder her can Olmalı tasdik iman. Yaş ve kuru her bir şey. Kur’an’da vardır behey. Kâinat sanki bir ney. Kalben dinle peyderpey Her fıtratın ayarı. Kur’an’da var miyarı. Allah’tır onun yarı. Rü’yetullah’tır karı

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