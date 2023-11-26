Yanan yakan maddeler, düşünün bu hususu
Rabbim birleştirerek var olur söndüren SU
Ham demir dayanıksız budur elbet doğrusu
Rabbim çelikleştirir demire verirsen SU.
Rabbim ihsan etmiştir kaldırma gücü suya
Gemileri yüzdürüp üstünde gezdiren SU
Kızıl deniz yarılıp yol oluyor Musa’ya
Sahil-i selamete çıkarıp kurtaran SU
Rabbim emreder bahre, “düşman için kur pusu”
Gark olup helak oldu, Firavun ve ordusu
Elbette Firavun’u sardı ölüm korkusu.
Musa’yı kurtaran su, Firavuna ölüm SU
Nuh tufanı denince ibretliktir konusu
Müminleri günlerce üstünde gezdirdi SU
Her damlada bir melek, tespihat-ı mahsusu
Birleşip çarpışmadan indirilir yere SU
O’nun inayetiyle bulutlar su deposu
Toprağın imdadına Rahmet olup koşar SU
Damla damla düşerek mermeri oymakta SU
Sabrı, azmi, öğretip biter gaflet uykusu
Yer altı ve üstünde sayısız var akarsu
Geçtiği her bir yere bahşediyor hayat SU
Denize atılınca balık yuttu Yunus’u
Sahil-i selamete çıkarmıştı onu SU
Rabbim dağları yaptı sanki bir su deposu
Her şeye hayat verir ordan çıkarılan SU
Temiz suyun şartıdır rengi, tadı, kokusu
Her türlü kirliliği giderip temizler SU
Hazret-i Peygamberin susuz kalmış ordusu
Mucizeyle parmaklar olmuştu bir akarsu
Çölde susuz kalanın başlar elbet kâbusu
Ne kadar kıymetlidir her halde bir damla SU
Her su kristalinde nazır melek hususu
Kötü sözlerden nefret, iyi sözden memnun SU
Nil, Fırat ve Dicle’ye cennetten bir damla SU.
Bitmez tükenmez olur bu şekilde akarsu
Don emrini alınca donar elbet akarsu.
Demir kabı parçalar itaat sırrıyla SU.
Allah Kur’an’da diyor; düşünün şu hususu.
‘’Her canlı şeyi elbet dipdiri tutandır SU’’
Kur’an’da ayetin sudur elbet konusu.
‘’Gökteki bulutlardan tertemiz indirdik SU.’’
Bal olup da akıyor arının içtiği SU.
Zehir olup akıyor yılanın içtiği SU.
Sudan halk ediliyor zihayatın dokusu.
İhsan ve rahmetinin elbette arşıdır SU:
MEHMET KOVANCI
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