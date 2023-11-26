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26 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Su

Mehmet KOVANCI
26 Kasım 2023, Pazar
ŞİİR

Yanan yakan maddeler, düşünün bu hususu

Rabbim birleştirerek var olur söndüren SU

 

Ham demir dayanıksız budur elbet doğrusu

Rabbim çelikleştirir demire verirsen SU.

 

Rabbim ihsan etmiştir kaldırma gücü suya

Gemileri yüzdürüp üstünde gezdiren SU

 

Kızıl deniz yarılıp yol oluyor Musa’ya        

Sahil-i selamete çıkarıp kurtaran SU

 

Rabbim emreder bahre, “düşman için kur pusu”

Gark olup helak oldu, Firavun ve ordusu

 

Elbette Firavun’u sardı ölüm korkusu.

Musa’yı kurtaran su, Firavuna ölüm SU

 

Nuh tufanı denince ibretliktir konusu                                                                                  

Müminleri günlerce üstünde gezdirdi SU                                                                                    

 

Her damlada bir melek, tespihat-ı mahsusu

Birleşip çarpışmadan indirilir yere SU

 

O’nun inayetiyle bulutlar su deposu

Toprağın imdadına Rahmet olup koşar SU

 

Damla damla düşerek mermeri oymakta SU

Sabrı, azmi, öğretip biter gaflet uykusu

 

Yer altı ve üstünde sayısız var akarsu

Geçtiği her bir yere bahşediyor hayat SU

 

Denize atılınca balık yuttu Yunus’u

Sahil-i selamete çıkarmıştı onu SU

 

Rabbim dağları yaptı sanki bir su deposu

Her şeye hayat verir ordan çıkarılan SU

 

Temiz suyun şartıdır rengi, tadı, kokusu

Her türlü kirliliği giderip temizler SU

 

Hazret-i Peygamberin susuz kalmış ordusu

Mucizeyle parmaklar olmuştu bir akarsu

 

Çölde susuz kalanın başlar elbet kâbusu

Ne kadar kıymetlidir her halde bir damla SU

 

Her su kristalinde nazır melek hususu

Kötü sözlerden nefret, iyi sözden memnun SU

 

Nil, Fırat ve Dicle’ye cennetten bir damla SU.

Bitmez tükenmez olur bu şekilde akarsu

 

Don emrini alınca donar elbet akarsu.

Demir kabı parçalar itaat sırrıyla SU.

 

Allah Kur’an’da diyor; düşünün şu hususu.

‘’Her canlı şeyi elbet dipdiri tutandır SU’’

 

Kur’an’da ayetin sudur elbet konusu.

‘’Gökteki bulutlardan tertemiz indirdik SU.’’

 

Bal olup da akıyor arının içtiği SU.

Zehir olup akıyor yılanın içtiği SU.

 

Sudan halk ediliyor zihayatın dokusu.

İhsan ve rahmetinin elbette arşıdır SU:

MEHMET KOVANCI
[email protected]

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