"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Ölümsüzlüğün peşindeler

Mehtap Yıldırım Yükselten
16 Eylül 2022, Cuma
İnsanın dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; yaratıcısını tanıma/bilme ilmiyle meşgul olması, O’nun aziz bir misafiri olduğunu anlaması ve buna göre hareket etmesidir. İnsan burada çok az kalacak bir misafir olduğu gibi, üzerinde yaşayıp gezdiği bu dünya da geçici kurulmuş bir seyrangâhtır. “O, hanginizin daha güzel işler (ameller) yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.”1

“Ölüm” bu dünyaya mahsus, değişmeyen bir kanundur. İnsan dünyada bir kere öldükten sonra ebedî bir hayat onu beklemektedir. “Ruh” ölümsüzdür. İnsanın bütün istidatları ahiret hayatını işaret eder. 

Yapılan bilimsel araştırmaların ve çalışmaların bir kısmının, “ölümsüzlük” arayışı üzerine olduğunu görüyoruz. Gelecek yılların teknolojisiyle tekrar dünya hayatına döneceğini zanneden bazı insanlar büyük maliyetleri de göze alarak, cesetlerini donduruyorlar. Bunun için özel şirketler kurulmuş ve ceset bazı işlemlerden geçirilerek -196 derece sıvı hidrojen tüplerine yerleştiriliyor. Bu projeye Türkiye’den de başvuranların olduğu biliniyor. Teknolojinin çok sık üzerinde durduğu bir proje de insan bilincinin robotlara aktarılması konusunda çalışmalar. Yine buna benzer insanları ölen yakınlarıyla görüştüren oyun programları gibi birçok çalışmalara rastlıyoruz. Dünya milyarderleri bu projeleri destekliyor ve büyük servetler ödemekten kaçınmıyorlar. Ancak, biliyoruz ki ecel gelince ölümden hiçbir şekilde kaçılamaz. 

“De ki, kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm, mutlaka size erişecektir.”2

“Nerede olursanız ölüm size ulaşır, sağlam kalelerde olsanız bile.”3 gibi ayetlerden de biliyoruz ki, hiçbir teknoloji ölümü ortadan kaldıramaz. Farklı gezegenlere de gidilse, ölümden kurtulmak için çeşitli ilaçlar da denense,  ecelden kaçış olmayacaktır. “Her nefs ölümü tadacaktır.”

Dünyada daha uzun ve sağlıklı yaşamak için elbette tıbbî çalışmalar yapılmalı, çare ve ilaçlar bulunmalıdır. Bu ayrı bir meseledir. İnsanın aklı ve imanı da varsa dünyada ne kadar yaşasa; ibadet, tefekkür ve iyilikler yapsa, ahireti için kârdır. Ancak; ahirete inanmayan, parayı ve gücü elinde bulunduran birtakım insanların ölmemek için yaptıkları harcamalar ve çalışmalar beyhudedir. 

Simülasyonda mıyız?

Tartışılan ayrı bir konu da gelişmiş bir simülasyonun içinde bulunduğumuz. Bunu ileri sürenler de ikiye ayrılıyor. Bir kısmı, bir üst aklın ya da başka gezegenden bir hacker’ın bu oyunu kurduğunu, bizim de onun içindeki oyuncular olduğumuzu söylüyor. İkinci kısım ise, Allah’a ve ahirete inananlardan oluşuyor. “Dünya bir oyun ve oyalanma yeridir” ayetine de dayanarak “Evet bir simülasyondayız, Allah’ın bir simülasyonundayız, ölünce gerçek hayata gözlerimizi açacağız.” diyorlar. Böyle bakıldığında doğrudur. Elbette kâinatı Allah’ın bir yazılım programı olarak düşündüğümüzde, biz de bu program içinde yer alan kâinatta ne varsa içinde barındıran daha küçük bir yazılımız. 

Hayatı büyük bir sahne, gösteri yeri olarak düşündüğümüzde de, yazılmış olan filmimizin oyuncusuyuz, karakteriyiz. Bu kısa hayatta yaptığımız tercihler, seçimler, iyilikler, kötülükler en küçüğünden en büyüğüne kadar kayıt altına alınıyor, saklanıyor. Eğer “Hayat simülasyondur.” diyenlerdeki bu fikir ahiretin varlığına iman etmeye götürüyorsa evet simülasyondur da diyebiliriz. Adı ne olursa olsun, bu hayat; oyun, rüya, simülasyon, geçici bir konaklama yeri, bir an, bir hayal, bir ticaret, bir pazar yeri, bir geçit töreni gibi geçici bir imtihan salonudur. Ahirete hizmet için kurulmuş seyyar bir fabrikadır. Ölünce hakikî ve ebedî bir hayata uyandığımızda karşılaşacağımız hayat, buradaki çalışmamıza ve hizmetimize göre olacaktır.

Dipnotlar:

1. Mülk Suresi 2. ayet., 2. Cuma Suresi 8. ayet., 3. Nisa Suresi 78. ayet.

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda enflasyonunda dünya ikincisiyiz

    Fenerbahçe, Fransa'dan 1 puanla döndü

    Zenginlerin kıyamet sığınakları

    Öğrencilerin barınma krizi büyüyor

    Vatandaş kime inanacak?

    MB 75 milyar dolar sattı, kur yine düşmedi

    Pahalılık, beslenme çantasını da vurdu

    Ayçiçeği ekimi dörtte bire düşer

    Tarımda ÜFE 142.42

    Trabzonspor'u Avrupa'da rahatlatan 3 puan

    Salgında “başarısızlık” yaşandı

    Avrupa ile bilgi paylaşımı gurbetçiyi vurdu

    ÖTV’de matrah güncellenmesi şart

    500 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya

    Google’a 4 milyar euro para cezasını onadı

    Nebati’ye göre durum iyi

    Rusya'dan geri alınan İzyum şehrindeki yıkım ve acı çok büyük

    Kurulduğu günden bu yana çalışıyor

    ABD'de demir yolu işçileri grev hazırlığında: Uzun mesafe seferler iptal edildi

    Öğretmenevlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İslamiyet ve İngiltere
    Şükrü BULUT

    Rüşvet ile sahneye çıkarılan gençler, rüşvetçilerini affetmeyeceklerdir…
    Genel

    Gıda enflasyonunda dünya ikincisiyiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fenerbahçe, Fransa'dan 1 puanla döndü
    Ahmet BATTAL

    Seçim güvenliği ve taşra siyaseti
    Osman ZENGİN

    12 Eylül denilince aklıma gelen...
    Ali FERŞADOĞLU

    İnsan nasıl dünya için bir zehir olur?
    Genel

    Zenginlerin kıyamet sığınakları
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman neden hediye almadı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.