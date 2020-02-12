Hava birden çok soğumuştu.

Kışı ilk defa bu kadar soğuk görmüştü. Havada güneş vardı, ama sadece ışık veriyordu sanki. Güneşi soba gibi hayal etti ve sanki birisi bu sobayı kapatmıştı. Oysa bu güneş yaz mevsiminde olsa dışarısı çok sıcak olurdu.

Masasında ödevlerini yapmaya başladı. Biraz zaman sonra annesi odasına geldi ve pencereden dışarıya bakmasını istedi. Bakınca kar yağdığını gördü. Çok mutlu olmuştu. İçinden inşallah kar tutar ve oynarım, diye duâ etti.

Gece oldu kar yağışı devam etti ve sabah her yer bembeyazdı. Hemen dışarıya koştu ve oynamaya başladı. Sonra duâsını kabul ettiği için Allah’a teşekkür etti.