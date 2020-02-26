Kış mevsimi Grip mevsimi

Son zamanlarda hava soğuk ve grip olmamak zor aslında.

Bu yüzden yine portakal ve mandalinanın içindeki vitaminler ilâç gibi bize kuvvet veriyormuş. Hatta portakal güzel tadı ve kokusu ile okula götürdüğüm beslenme meyvelerinin de başında geliyor. Aslında temiz olup, yediklerime dikkat ettiğimde grip olmadığımı fark ettim.

Geçen gün okulda, bir arkadaşım hapşıracağı zaman elinin içerisine değil de kol dirseği ile ağzını kapatarak hapşırdı. Doktor, bu şekilde yaptığında mikrobun kolunda kalacağını ve kimseye bulaşmayacağını söylemiş. Bu da aklınızda bulunsun. Kışı çok seviyorum, ama en çok grip olunan mevsim de kış. Bu tür basit tedbirler alarak gribi engelleyebiliriz.