Sudan darbesinde tarafların tutumu -2

Sudan’da Awf’ın 12 Nisan’da Geçici Askerî Konsey’in başkanlığından istifa edip, yerine General Abdel Fettah El Burhan’ın gelmesi de muhalifleri tatmin etmemiş görünüyor.

Bunun üzerine 12 Nisan günü Geçici Askerî Konsey Siyasî Komite Başkanı Ömer Zain El Abdin “siyasî güçlerle işbirliği yaparak kurulacak yeni hükümetin sivil formda olacağını, sivil hükümet kurulmasında Beşir’in Ulusal Kongre Partisi’nin süreç dışında tutulacağını, halkın barışçıl taleplerini desteklediklerini, siyasî unsurların koruyucusu olduklarını, önceliklerinin Sudan’ın güvenlik ve istikrarı olduğunu ve uluslar arası toplumla diyaloğa geçmek istediklerini” bildirdi.

El Abdin’in basınla paylaştığı bildiriyi eski rejimin temsilcilerinden “Savunma Bakanı Awad Ibn Awf, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Müdürü Salah Gosh, Polis Direktörü El Tayeb Babiker ve Hızlı Destek Güçleri Komutanı Muhammed Hamdan Doglo” tarafından hazırlanması kimi kesimlerce kuşku ile karşılanmaktadır.

Sudan Profesyonelleri Derneği, Geçici Askerî Konsey adına El Abdin’in bildirisini “saçma ve aldatma” olarak nitelendirerek, bildiriyi reddetti. Dernekten yapılan açıklamada “diktatörlerin devrilmesi ve iktidardan sökülmeye çalışıldığı rejimi sürdürmek için El Abdin’in ifadeleri maske değiştirmekten başka bir şey değil. Darbeciler ülkenin güvenliğini bahane ederek iktidarı bırakmak istemiyorlar. İktidarın sivil hükümete devredilmesini ihtiva eden barışçıl taleplere cevap vermeyeceklerdir” denilerek kararlılıklarını gösterdiler.

Muhalefet taleplerinde kararlılık gösterdikçe darbeciler de çözülme görülüyor. Önce Awf’ın, ardından 12 Nisan’da Hızlı Destek Güçleri Komutanı Doglo’nun “Sudan halkının seçimlerinden tarafım” açıklamasıyla Geçici Askerî Konsey’den istifa etmesi muhalifleri cesaretlendiriyor. Doglo’nun Konsey’den çekilmesi sokaktaki halkı şaşırtırken, yine Doglo’nun, Beşir’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edilmesine Sudanlılar’ın kararına bağlı olduğunu, geçiş süreci çok kısa tutularak hemen taslak Anayasa’nın hazırlanması gerektiğini dile getirmesi ise, darbeciler arasındaki görüş ayrılıklarının derinleştiği kuvvetle muhtemeldir.

Darbeciler arasında görüş ayrılığı derinleşirken bölge ülkelerinden Suudi Arabistan’dan Geçici Askerî Konsey’e destek geldi. “Sudan’a insanî, tıbbî, petrol ürünleri ve buğday başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunulacağı” belirtildi. Suudi Arabistan’ın en yakın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı’ndan da Sudan’daki Geçici Askerî Konsey’e destek mesajı verilmesi, bölgedeki Suud blokunun tutumunu belirtiyor.

Sudan’da, Konsey Başkanı El Burhan’ın 14 Nisan’da muhaliflerle görüşmesi gündem oldu. Görüşmede Sudan Kongre Partisi Başkanı El Digair, Mariam El Mehdi, Siddiq Yousef, Muhammed Nagi’nin aralarında bulunduğu 10 kişilik bir toplantı gerçekleştirildi. El Digair toplantı sonrasında “sivillerin de Geçici Başkanlık Konseyi’ne seçileceğini, hürriyetleri kısıtlayan bütün yasaları kaldırmak için çalıştıklarını, geçiş kurumları meydana getirilinceye kadar görüşmelere devam edeceklerini” belirtti. Bununla birlikte Sudan Profesyonelleri Derneği (SPA), protestoculara Özgürlük ve Değişim Güçleri tarafından yapılan bütün taleplerin yerine getirilene kadar ordunun üzerindeki baskıyı sürdürme çağrısında bulunarak, ‘yapılan görüşmelere katıldık, ancak Askerî Konsey ile bir toplantı yapmak için henüz erken olduğu kanaatine varıldı’ ifadelerini yayınladılar.

Toplantıya katılmayan Sudan Devrim Cephesi unsurları Malik Agar ve Minni Minnawi ise, Geçici Askerî Konsey ile ayrı bir görüşme yapmayı istemektedirler.

Sudan’daki gelişmeleri takip eden ABD Dış İlişkiler Yetkilisi Steven Koutsis’in Konsey’in Temsilcileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda ABD, İngiltere ve Norveç gibi Batılı ülkeler 14 Nisan Pazar günü Geçici Askerî Konsey’e iktidarın sivillere devrilmesi gerektiğini duyurdular.

Geçici Askerî Konsey’e ulusal ve uluslar arası baskılar neticesinde, Konsey Sözcüsü Shams El Din Kabashi 14 Nisan günü yaptığı basın toplantısında “Beşir’in Ulusal Kongre Partisi’nin kurulacak geçici hükümette yer almayacağını” söylemesi muhaliflerin sesine kulak verdiğine yorumlanıyor.

Sudan’da geçiş süreci olgunlaştırılmaya çalışılırken, hem Konsey üyeleri hem de muhalifler arasında fikir birliği ve ayrılıkları gözlemleniyor. Uluslar arası etkiyi de unutmamak gerek. Sudan’ın istikrarı demokrasi, insan hakları, hürriyetler, hukukun üstünlüğü, sosyo-ekonomik refahtan geçmektedir. Bu anlamda Sudanlı muhaliflerin ideolojik ve siyasî ayrılıkları bir kenara bırakarak, Konsey’in eski rejimin (ancient regime) yeniden tezahürü olmasını engellemelidirler.