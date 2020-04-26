Yeni hizmet sahaları

Dünya ekonomisi ve büyük şirketler salgın etkisiyle oldukça büyük zararlara uğradı. Hatta bu olumsuz etki birlik ve beraberliği de zedelerken, aslında dünya, yeni fikirlerin üretim gerekliliğini anladı. Eski hal ve fikirlerin artık bu zamanda zayıf olup yürümediğini ve yeni fikirler üretilerek dar alanda kalmayıp geniş alanlara yayılma gerekliliği anlaşıldı.

Aslında bu zaman öncelikle Nur Talebelerinin hizmet sahalarını genişletmesi gerektiğini bizlere gösterdi. Çünkü Nur Talebeleri hem İslâm’ı en doğru şekilde tanıtmak amacıyla hem de çeşitli ve güncel meselelerde ülkemize ve dünyaya her zaman yön vermişlerdir. Eğer Risale-i Nur hizmetleri genişlik kazanırsa, dünyadaki her insan sınıfı bu hizmetin müsbet fikirlerinden ve faydalarından kendileri için bir şey bulacaktır.

Evet, Nur Talebeleri her zaman yeniliklere açık olup teknolojiyi doğru kullanmışlar. Risale-i Nurlar’ın çoğaltılmasına ve dünyaya ulaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla matbaayı kullanmaya talebelerine teşvik eden Bediüzzaman’da olduğu gibi biz de teknoloji nimetini hizmetle alâkalı işlerde kullanmalı ve dünyaya yayılmalıyız.

İşte bu zamanda yeni hizmet alanları ile ilgili önemli fikirler ürettiğine şahit oldum. Hizmet erlerinden Mersin’de ikamet eden Basri Özdemir Ağabey ile bu meselede telefonla biraz muhabbet etmiştik. Hatta bu yazının ortaya çıkmasında onun fikirleri etkili oldu.

Basri Ağabey’in ‘seyyar medresesi’ gazetemizde birçok kez haber olmuştu. ‘Medrese-i Seyyare’ adı verilen bu hizmet aracı, seyyar kütüphane hizmeti görüyor olup Mersin’de hizmette kullanılıyor. Ve hizmete uzak insanlara bu araçla ulaşıp onların Risale-i Nur’la tanışmasına vesile oluyor. Bununla ilgili birçok hatırasını anlatmıştı Basri Ağabey. İnşallah bu hizmet bütün şehirlerde yayılır diye duâlar ediyoruz. Ayrıca Basri Ağabey bizden seyyar kütüphanede sesli kitap tanıtımları yapılması için kitapları seslendirip kendisine ses kaydı olarak gönderilmesini talep etti.

Geçen günkü telefonla konuşmamızda Basri Ağabey, gençlerin bu hizmete çok önemli katkıları olabileceğini söyledi.

Ve bu konuda eski hatıralarını anlattı:

1960-70 yılları arasında Basri Ağabey, Üstad’ı görmüş ve hizmetinde bulunmuş olan Abdulkadir Ekinci Ağabey’in Çermik’teki medresesine gitmiş. O zaman Basri Ağabey’in bir teybi varmış. O teypten Elazığ yöresine ait türküler dinlermiş ders aralarında gizlice. Abdulkadir Ekinci Ağabey bir ders arasında onu teypten türkü dinlerken görünce, Basri Ağabey biraz azarlanacağını zannetmiş. Ancak Abdülkadir Ağabey ona şunları söylemiş: ‘’Ne güzel türküler dinliyorsun, biz de diğer talebelerle bu türküleri dinlemek üzere programımıza bir saat koyalım. Üstadımız müsbet eğlencelere 5’te 1 oranında vakit ayırmaya izin vermiştir.’’

İşte burada bir yöntem var. Bir gencin Risale-i Nur hizmetlerinden soğumaması için Üstad’ın talebesi Basri Ağabey’e böyle bir yöntem uygulamış. Bu yöntemin neticesi ise güzel olmuş. Çünkü bir müddet sonra o teypten Risale-i Nur, Kur’ân mukabeleleri ve ilâhiler dinlemeye başlamışlar. Böylelikle hizmet sahası, teknoloji vasıtasıyla genişlemiş.

Günümüzden de çok müsbet örnekler olduğunu görüyoruz. Teknolojinin doğru kullanılmasıyla Türkiye’de ve yurt dışındaki genç Nur Talebeleri kardeşlerimizle Genç Said’ler WhatsApp grubu kuruldu. Ve hizmetle alâkalı yapıcı fikirler de paylaşılmaya başlandı. Bunlardan biri de Eskişehir’den Lazgin Demir Ağabey’imizin Genç Said’ler grubunda paylaştığı, bu zamanda yapılabilecek güzel fikirleri idi:

- Günlük gazetemizdeki köşe yazılarının seslendirilip çeşitli medya aracılığıyla paylaşarak, gazeteden okuduğumuz gibi dinlemekle de o yazılardan istifade etmek.

- Hizb’ul Hakaik-ı Nuriye, Cevşen ve Üstad’ın sair evradlarını, hatta tesbihatı da parça parça seslendirip hizmete sunulması.

- Ağabeylerimizin bir araya gelip çeşitli ve güncel konularda müzakereli dersler yapması ve bunların Youtube’de canlı yayınlanması.

- Soru-cevap şeklinde bir program yapılması. İmanî, fıkhî, içtimaî ve güncel meselelerle ilgili cemaatimizin fertlerinden günlük ya da haftalık olarak alınacak soruların cevaplanması.

İşte, bu ve bu gibi fikirler yeni hizmet sahaları oluşturacak ve daha çok kişiye ulaşılmasına vesile olacaktır inşallah. Allah fikirlerimize kuvvet versin ve Risale-i Nur hizmetini genişlettirsin. Amin.