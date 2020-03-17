Yaşlılık, hastalık ve ölümün soğuk yüzü tedirgin eder, korkutur canlıları.

Diriliş, kelimesi canlanma, uyanma, hayata yeniden başlama duygularını çağrıştırır. Dirilişin hiçten, yoktan icat, ibda ve inşa manalarından kaynaklanan sevinç, ümit, varoluş, güç, yenilik, inkişaf ve inayet ifade eden geniş bir yelpazesi vardır. Bu yüzden olacak diriliş, ihya ve doğum sevincini… ölüm ise ayrılık hüzünlerini akla getirir. Çocukluk zamanı uzun uzadıya sevinçle hikâye edilir. Ölümün hatırası, hikâyesi pek fazla olmaz.

Hayatımızda ve çevremizde iç içe yaşadığımız dirilişlerin ve hayat faaliyetlerinin farkında bile olmayız. Yediğimiz pişmiş, yanmış, ölmüş, öğütülmüş gıdalar içimizde onca işlemden sonra tekrar dirilir ve bedenimize hayat veren zerreler, hücreler olurlar. İrademizin dışında harika işler olur. İnce damarlar, sinirler içinden geçen zerrecikler, karanlık menfezlerde yolunu şaşırmadan ihtiyaç olan yerlere Allah’ın inayetiyle gider, yerleşirler. Öteki emsalleriyle önceden tanışmış gibi birlikte hareket eder, koordineli vazife yaparlar…

“Meselâ, Tevfik’in (Nur’un birinci kâtibidir) göz bebeğinde yerleşen zerre...” En hassas yerde ihtimamla vaziyet alan zerrenin harika görevleri Risale-i Nur’da bir Rezzâk-ı Kerîm, bir Hallâk-ı Rahîmin kudretiyle vazife gördüğü izah ve ispat edilir. Bütün insanlarda, canlılarda ve bitkilerde nizam ve intizam içinde yenilenerek devam eden hikmetli işleyiş, nizam ve intizamla harika diriliş faaliyetleri, tevhit delilleri olarak tefekkür etmeye değer ulvî hakikatlerdir.

Yaşlı dünyamız, ölüm sessizliğiyle, kış sükûneti ve kefene benzeyen kar örtüsünün altında sekeneleriyle birlikte ümitle, iştiyakla sanki baharı ve dirilişi bekler. Bahar mevsimi uyanışın, dirilişin, yeniden ihyanın müjdesini temsil eden sevinçli, sürurlu, çiçekli nevruz bayramıdır. “Ezcümle, bahar mevsiminde arzın sathında yapılan nebati haşirlere dikkat lâzımdır.” (Mesnevî-i Nuriye) Yeryüzü bir sofra-i nimet, bahar bir deste gül ve bütün dirilişlerin, sanatların, güzelliklerin, canlandığı, yaşandığı bir sergi, bir teşhirgâh ve tenezzühgâh olarak haşrin numuneleri her tarafta nazarlara hitap eder. Hayata gözlerini açan her canlı hayat levazımatını ve rızkını yanında hazır bulur.

Bahar sevincine kavuşan dünyamız, dinamik gençliği, ihtişamlı güzelliğiyle yeni yaratılmış ve yeni emir alıp dönmeye başlamış gibi heybetli, güzel ve sürurlu görünür. Üzerindeki mahlûkatı, bir senede yirmi beş bin senelik dairede seyahat ettirdikten sonra ikmal için bahara uğramış gibidir. Bahar, kışta erzakı tükenen taifelere güzelliği, renkleri, rızıkları, nimetleri, ikramları, dirilişleri ifade eder.

Rabbimizin bütün varlıklar üzerinde tecelli eden isimlerinin tecellileri, kudretinin tezahürleri, işaretleri ayan beyan görülür. Zat-ı Hayy-ı Kayyum’un varlığını, kudretini ve rahmetini bütün mahlûkat üstünde gösterdiği ve tecelli ettirdiği zamanın adıdır, bahar.

Bütün hayat cilveleri, hikmetli değişiklikler, harika yenilikler ve hakikatli güzellikler şuur sahibi insanların Kadir-i Küllî Şey olan Rabbimizi tanıyıp inanarak ihya olmamız, hidayet nimetine erişmemiz için delillerdir. Esas diriliş, küfrün ve inkârın karanlıklarından İslâm güneşinin hakikatleriyle hayat bulmak, iman selametine ve saadetine ulaşmaktır.

Bahar sayfasında haşrin andıran “…nutfe denilen su katrelerinden o hadsiz hayvanların yüz binler çeşit tarzlarda ve birer mu’cize-i hikmet mahiyetinde bulunan suretlerini, gayet muntazam ve muvazeneli ve hatasız bir heyette açmak…” hakikatini düşünürken, Rum Sûresi’nin 50. Âyeti: “Nazar et Allah’ın rahmet eserlerine; ölümün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor.”

Aklıselim insanlara, ibretle tefekkür edebilenler için hidayet kapılarını açarak kalplere diriliş müjdeleri veriyor…