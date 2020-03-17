"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2020 SALI - YIL: 51

Diriliş

Muzaffer KARAHİSAR
17 Mart 2020, Salı
Yaşlılık, hastalık ve ölümün soğuk yüzü tedirgin eder, korkutur canlıları.

Diriliş, kelimesi canlanma, uyanma, hayata yeniden başlama duygularını çağrıştırır. Dirilişin hiçten, yoktan icat, ibda ve inşa manalarından kaynaklanan sevinç, ümit, varoluş, güç, yenilik, inkişaf ve inayet ifade eden geniş bir yelpazesi vardır. Bu yüzden olacak diriliş, ihya ve doğum sevincini… ölüm ise ayrılık hüzünlerini akla getirir. Çocukluk zamanı uzun uzadıya sevinçle hikâye edilir. Ölümün hatırası, hikâyesi pek fazla olmaz.

Hayatımızda ve çevremizde iç içe yaşadığımız dirilişlerin ve hayat faaliyetlerinin farkında bile olmayız. Yediğimiz pişmiş, yanmış, ölmüş, öğütülmüş gıdalar içimizde onca işlemden sonra tekrar dirilir ve bedenimize hayat veren zerreler, hücreler olurlar. İrademizin dışında harika işler olur. İnce damarlar, sinirler içinden geçen zerrecikler, karanlık menfezlerde yolunu şaşırmadan ihtiyaç olan yerlere Allah’ın inayetiyle gider, yerleşirler. Öteki emsalleriyle önceden tanışmış gibi birlikte hareket eder, koordineli vazife yaparlar… 

“Meselâ, Tevfik’in (Nur’un birinci kâtibidir) göz bebeğinde yerleşen zerre...” En hassas yerde ihtimamla vaziyet alan zerrenin harika görevleri Risale-i Nur’da bir Rezzâk-ı Kerîm, bir Hallâk-ı Rahîmin kudretiyle vazife gördüğü izah ve ispat edilir. Bütün insanlarda, canlılarda ve bitkilerde nizam ve intizam içinde yenilenerek devam eden hikmetli işleyiş, nizam ve intizamla harika diriliş faaliyetleri, tevhit delilleri olarak tefekkür etmeye değer ulvî hakikatlerdir. 

Yaşlı dünyamız, ölüm sessizliğiyle, kış sükûneti ve kefene benzeyen kar örtüsünün altında sekeneleriyle birlikte ümitle, iştiyakla sanki baharı ve dirilişi bekler. Bahar mevsimi uyanışın, dirilişin, yeniden ihyanın müjdesini temsil eden sevinçli, sürurlu, çiçekli nevruz bayramıdır. “Ezcümle, bahar mevsiminde arzın sathında yapılan nebati haşirlere dikkat lâzımdır.” (Mesnevî-i Nuriye) Yeryüzü bir sofra-i nimet, bahar bir deste gül ve bütün dirilişlerin, sanatların, güzelliklerin, canlandığı, yaşandığı bir sergi, bir teşhirgâh ve tenezzühgâh olarak haşrin numuneleri her tarafta nazarlara hitap eder. Hayata gözlerini açan her canlı hayat levazımatını ve rızkını yanında hazır bulur.

Bahar sevincine kavuşan dünyamız, dinamik gençliği, ihtişamlı güzelliğiyle yeni yaratılmış ve yeni emir alıp dönmeye başlamış gibi heybetli, güzel ve sürurlu görünür. Üzerindeki mahlûkatı, bir senede yirmi beş bin senelik dairede seyahat ettirdikten sonra ikmal için bahara uğramış gibidir. Bahar, kışta erzakı tükenen taifelere güzelliği, renkleri, rızıkları, nimetleri, ikramları, dirilişleri ifade eder.  

Rabbimizin bütün varlıklar üzerinde tecelli eden isimlerinin tecellileri, kudretinin tezahürleri, işaretleri ayan beyan görülür. Zat-ı Hayy-ı Kayyum’un varlığını, kudretini ve rahmetini bütün mahlûkat üstünde gösterdiği ve tecelli ettirdiği zamanın adıdır, bahar.  

Bütün hayat cilveleri, hikmetli değişiklikler, harika yenilikler ve hakikatli güzellikler şuur sahibi insanların Kadir-i Küllî Şey olan Rabbimizi tanıyıp inanarak ihya olmamız, hidayet nimetine erişmemiz için delillerdir. Esas diriliş, küfrün ve inkârın karanlıklarından İslâm güneşinin hakikatleriyle hayat bulmak, iman selametine ve saadetine ulaşmaktır. 

Bahar sayfasında haşrin andıran “…nutfe denilen su katrelerinden o hadsiz hayvanların yüz binler çeşit tarzlarda ve birer mu’cize-i hikmet mahiyetinde bulunan suretlerini, gayet muntazam ve muvazeneli ve hatasız bir heyette açmak…” hakikatini düşünürken, Rum Sûresi’nin 50. Âyeti: “Nazar et Allah’ın rahmet eserlerine; ölümün ardından yeryüzünü nasıl diriltiyor.” 

Aklıselim insanlara, ibretle tefekkür edebilenler için hidayet kapılarını açarak kalplere diriliş müjdeleri veriyor…

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koca: Bugün 29 yeni tanı kondu, hasta sayımız 47 oldu

    '93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı'

    Fransa, serbest dolaşımı sınırlandırılıyor

    DSÖ'den dünyaya önemli çağrı

    İngiltere'den vatandaşlarına: 'Doktora gitme, eve kapan'

    İtalya'da ölü sayısı 2158'e yükseldi

    Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalarımız var

    Dünya Sağlık Örgütü: Her ülke kendi kararını vermeli

    İB'den "koronavirüs tedbirleri"ne ilişkin en kapsamlı genelge

    IMF, koronavirüs tedbirlerini açıkladı

    CHP Sözcüsü Öztrak: 37. Olağan Kurultay ertelendi

    'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek'

    Meslek liselerinde dezenfektan seferberliği

    Umreden dönen vatandaşlara yakın takip

    'Resmi olmayan bilgilere kulak tıkayın'

    Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerini açıkladı
    📷

    Kalpleri yumuşatan merhamet haberi Bingöl'den

    Çanakkale Şehitleri dualarla yad ediliyor

    'Gizli belge' paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İspanyol hastalığından koronavirüse
    Süleyman KÖSMENE

    Bu zamanda takva müjdeleri
    Faruk ÇAKIR

    Dünyayı bu adaletsizlik yıkar
    Ahmet BATTAL

    Yargıya fors bin beş yüz …
    Risale-i Nur'dan

    Hastalıklar da birer musahhar memurdur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyaseti saran “Koronavirüs nezlesi”
    Genel

    'Hollandalıların büyük bir kısmı Kovid-19'a yakalanacak'
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanımızın seviyesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.