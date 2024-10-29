Hakikat mesleğinde: Hakkı teslim etmek ve hakperestlik

Hakikat gerçeği düsturları ve hakperestlik (2)

- “Hak hasmının [rakibinin, muhatabının] elinde çıktığı zaman; zararsız, bilmediği bir meseleyi öğrenip, menfaatine olur, nefsin gururundan kurtulur.”

- “Hak müstağnîdir. [zengin, muhtaç olmayan] Hakikat ise, zengindir. Kalbin nurlanmasına onların ziyaları kâfidir.”

- “Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr [fikirlerin çarpışması] ise, maksatta ve esasta ittifakla beraber, vesâilde [vesilelerde] ihtilâf eder.”

- “Hak neşvünema bulacaktır [canlanacaktır] -eğer çendan [gerçi] toprakta gizlense... Ve taraftar ve mültezimleri [lüzumuna inanlar] muzaffer olacaklardır-eğer çendan zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar”... (Muhakemat, Mukaddeme).

- “Hak ve hakikati dinleyen ve söyleyene sevap kazandıranlar yalnız insanlar değildir.”

- “Hakikat büyür, inkişaf eder, gittikçe genişlenir. Kışır [kabuk] ve sûret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır.”

- “Hakikat ne kadar zayıflasa da ölmez, belki farklı teşahhusatta [şekillerde] seyr ü sefer eder. [yol alır]”

- “Hakikat tahavvül etmez; [değişmez] hakikat haktır.”

- “Hakikat telakki olunan [kabul edilen] hayalin ömrü kısadır.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 51.)

- “Hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı hürmet ve bir muavenet [yardım] fikrini daima” beslemek.

- “Hakikat ve maslahat sulhtur. [barış]” Barışmak olmazsa, iki taraf da daima korku ve intikam azabını çekerler. Onun için İslâmiyet’te, üç günden fazla bir mü’min diğer bir mü’mine küsemez.

- “Hakikat, bize: “mütenebbih [uyanık] olan beşer, dinsiz olamaz.” Ümidini veriyor.

- “Hakikat, ışık veren fitildir; mecaz ise, ziyasını tezyid eden [fazlalaştıran] şişesidir”. (Muhakemat, s. 109.)

- “Hakikatbîn göz aldanmaz; hakperest kalb aldatmaz.” (Hutbe-i Şamiye, s. 148.)

- “Hakikatbînin gözüne hayal, hakikat olarak görünmez.”

- “Hakikatin nazarında abesiyet yoktur. “

- “Hakikatlere ihtiram etmek [hürmet etmek], yüksek şeylerin kıymetini bilmekle istihfaf etmemektir [hafife almamaktır].”

- “Hakikî abd-i hudabin [hakkı kabul eden kul], hududsuz bir sâfa görür.”

- “Hakikî bütün elem dalâlette, [sapıklık] bütün lezzet imândadır!”

- “Hakikî Hristiyanlık değil, belki şimdiki Hıristiyan dininin esasıyla İslâmiyet’in esası mühim bir noktadan ayrıldığından, çok cihetlerle ayrı ayrı gidiyorlar.”

- “Hakikî ihlâslı nurcular, menfaat-i maddiyeye ehemmiyet vermezler.”

- “Hakikî iman, hakikî şuur; cüz ile cüz’înin, [küçük şeyler] küll ile küllînin [büyük şeyler] farkını anlamaktır. “

- “Hakikî mürşid-i âlim; koyun olur, kuş olmaz. Hasbî verir ilmini.”

- “Hakikî şefkat sû-i istimal edilmeden, [kötüye kullanmak] bîçare çocukların Cehennemden, idam-ı ebedî olan dalâlet içinde ölmekten kurtarmaya şefkat sırrıyla” çalışmak.

- “Hakikî vukuatı [olayları] kaydeden tarih, hakikate en doğru şahittir. Tarih bize gösteriyor.”

- “Hakikî zevke ve ciddî teselliye ve kedersiz lezzete ve vahşetsiz ünsiyete, [dostluğa] hakikî medar [sebeb] ve vasıta olan tevekkül makamını ve teslim rütbesini ve rıza derecesini” kazanmaktır.

- “Hakkı batıldan, iman mesleğini nifak [aykırılık] mesleğinden temyiz etmek, [doğrulamak, açığa çıkarmak] ancak ilim ve nazar ile olur.”