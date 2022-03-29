"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2022 SALI - YIL: 53

Mümin ve Müslüman arasındaki fark

29 Mart 2022, Salı
Kelime, söz, kelâmların farklı anlamları ve kimliği vardır.

Şuurlu, inanan insanların iki önemli kimliği vardır. Birisi, dünyevi, diğeri ve en önemli olanı; kulluğu, ve bir Yaratanın eseri olmasıdır. Bütün bu nimet ve vasıflar isteyen mükellefiyetlerdir.

“Müslüman” ve “Mü’min” kelimelerinin manası arasındaki fark önemlidir. Adeta birisi Mekke dönemine, diğeri Medine dönemine ışık tutar! Mekke döneminde “Mümin” olma mutlak küfre karşı dik durup sadakat ve sabırda sebat! Medine devrinde; inancın gereği ve ahkama uyma arasındaki fark. Bu iki mana arasındaki farkı Mısırlı alim merhum Şeyh Şa’ravi, bir müsteşrikin sorusu üzerine şöyle izah ediyor:

SORU: Sizin Kur’an’ınızda bulunan şeylerin tamamı doğru mu?”

CEVAP: “Kesinlikle evet.”

SORU: O halde Allah niçin kâfirlerin müminlere galip gelmesine imkân veriyor?

CEVAP: Çünkü bizler “Müslümanız”, “Mü’min” değiliz de ondan!”

SORU: Mü’minlerle” “Müslümanlar” arasındaki fark nedir?

CEVAP: Kuran’daki bir ayet: “Göçebe Araplar biz iman ettik, diyorlar. Onlara de ki: Siz iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi.” (Hucurat: 14).

SORU: O halde onlar niçin sıkıntı ve yokluk içindedirler? 

CEVAP: Bunun delili şu ayettir: “Biz “Mü’minlere” yardım etmeyi üzerimize borç kıldık” (Rum 47).

“Eğer “Mü’min” olsalardı diğer ümmetler ve halklar arasında daha önemli ve saygın bir konumda olurlardı. Bunun delili şu ayettir: “Gevşemeyin / yılgınlık göstermeyin ve üzüntüye kapılmayın. Eğer (gerçekten) inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz.” “Eğer “Mü’min” olsalardı Allah onları bu hor ve hakir durumda bırakmazdı. Bunun delili şu ayettir: “Allah “Mü’minleri” içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir.” (Âli İmran: 189) “Eğer “Mü’min” olsalardı Allah her durumda onlarla beraber olurdu. Bunun delili şu ayettir: “Muhakkak ki Allah “Mü’minlerle” beraberdir.” (Enfal:19)”. “Fakat onlar “Müslümanlık” aşamasında kaldılar. “Mü’minlik” aşamasına yükselemediler. Alla buyuruyor ki: “Onların çoğu “Mü’min” değildirler.”

SORU: O halde “Mü’minler” kimlerdir?”

CEVAP: Kur’an-ı Kerim buna şöyle cevap veriyor: Onlar: “Günahlarından uzaklaşan tövbekârlar, ibadetlerine devam eden âbidler, Allah’a hamd edenler, lezzetlerden uzaklaşarak oruç tutan zahitler, rükû ve secdeleriyle Rablerine boyun eğenler, iyiliği emredip, kötülüğü engelleyenler ve Allah’ın belirlediği sınırları aşmayanlardır.” (Tevbe 112) Yani Allah, zaferi galibiyeti, hâkimiyeti ve yüksek bir durumda bulunmayı “Mü’minlere” vaat etmiştir.

Bu konuda Bediüzzaman’ın da şöyle bir tespiti var: 

“Ulema-i İslâm ortasında “İslâm” ve “iman”ın farkları çok medar-ı bahis olmuş. Bir kısmı “İkisi birdir,” diğer kısmı “İkisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz” demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki:

“İslâmiyet iltizamdır; iman iz’andır. Tabir-i diğerle, İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir.”

“Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur’âniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz, bir cihette Hakkın iltizamıyla İslâmiyete mazhardı; “dinsiz bir Müslüman” denilirdi. Sonra bazı mü’minleri gördüm ki, ahkâm-ı Kur’âniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar; “gayr-ı müslim bir mü’min” tabirine mazhar oluyorlar.”

“Acaba İslâmiyetsiz iman, medar-ı necat olabilir mi? Cevap: İmansız İslâmiyet sebeb-i necat olmadığı gibi, İslâmiyetsiz iman da medar-ı necat olamaz.  “(Mektubat Dokuzuncu Mektub, s. 38

Günahlarından uzaklaşan, ibadetlerine devam eden, iyiliği emredip, kötülüğü engelleyen ve Allah’ın belirlediği sınırları aşmayan “Mü’minlerden” olabilmek duasıyla İnşaallah... 

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul’da trafik işlemez duruma gelecek

    'Erken seçim olsun, bu iktidar gitsin'

    Fiyat sorup gidiyorlar

    Gençlerin yüzde 75’i: Cumhur’a oy yok

    Nisan’da elektriğe zam mı var?

    Adil seçim için işbirliği şart

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    Açlık sınırı, asgari ücretin 675 lira üzerinde

    Zelenskiy'den "Ukrayna'da kaçırılan bazı belediye başkanları öldürüldü" açıklaması

    Rus müzakere heyeti İstanbul'da

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Somali kıtlık riskiyle karşı karşıya

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Ukrayna'dan 'Türkiye' açıklaması

    Kenya'da kuraklıkla mücadelede için yardım çağrısında bulunuldu

    Macron'dan 'Putin' açıklaması: Ona kasap demeyeceğim

    Rus ordusunun 17 bin askerini kaybettiği açıklandı

    Şanghay'da karantina ilan edildi

    Öğretmenler itibarsızlaştırıldı

    İŞKUR’a kayıtlı genç işsiz sayısı 1 milyonu geçti

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Geçiş ve gülüş garantisi
    Osman ZENGİN

    Zor günlerin kahramanı; Hurşid Hoca
    Faruk ÇAKIR

    Her adımda hukuk ihtiyacı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman paneli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’nin istikbâl ümidi (2)
    Cevher İLHAN

    “Demokratikleşme işbirliği” tahkimi
    Ali FERŞADOĞLU

    Topyekün seferberlik gerekir
    Orhan GÜLER

    Risale-i Nur Külliyatından vecizeler: Sözler* (2)
    Süleyman KÖSMENE

    Emredilenler bize yeter

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.