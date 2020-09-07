Hangi insan olmak isterdiniz?

Ahirzaman alâmetleri artık gözle görünür, aşikâre bir şekilde yaşanıyor. Hem de son demleriyle.

Bir telâşeye düşmek lâzım!.. Ne telâşesi diyeceksiniz? Mal mı, mülk mü, para mı, pul mu, mevki mi, makam mı, ekonomik üstünlük mü, siyasî üstünlük mü? Hayır, hepsine hayır!..

Yukarda sayılanların hepsi de dünyalık ve dünyada kalıyorlar. Bize lâzım olan eğer ebedî bir hayatsa; o zaman ebedî hayatın lâzım olan malzemeleri, ihtiyaçları, bilgi ve malûmatları; istek ve arzularıdır.

Dünyalıklar için bir dünya dolusu gayretler, çalışmalar, emekler sarf ediliyor. Sanki bu dünyadan hiç ayrılmayacakmış gibi, bir de üstüne üstlük her gün selâlar bağırılarak ilân edilip ayrılanlar varken, hem de çok varken!..

Gerçekten de bu dünyada hiç unutulmayacak ve akıldan çıkarılmayacak bir hakikat, inkâr edilemez bir gerçek, göz kapamakla görülmeyecek bir vukuat ve vakti geldiğinde hiçbir zaman ertelenmeyen ve ertelenmeyecek olan: Ölümdür, vefattır, bu fani, geçici, kararsız dünyadan; baki, devamlı, berkarar ömür dünyaya, ahirete geçmektir.

Hem dünyanın faniliği hem de ölüm hakikatı bizlerin; inanan ve iman eden mü’minlerin ahirzamanda ellerinde bulunması lâzım gelen tesirli, tavsiye mektuplarıdır. Bu mektupların yazıcısı da, oku- yucusu da, tatbik edicisi de biz olduğumuza göre; en fazla dikkat etme gayretinde de biz olacağız. Kadere cüz’î ira- demizle iyi seçimler yaparak; iyi fetvalar verdirir, Rabbimizin rızasını kazanacağımız iyi, güzel amellerde muvaffak olursak ne âlâ… Yoksa vay halimize!..

Ahirzaman ve alâmetleri davulzurna ile değil belki gök gürültüsüyle, şimşeklerle geldiği halde inananlar bile (nelerine güveniyorlarsa?) kulaklarını kapıyorlar, daha gelme- diğinden dem vuruyorlar, ehl-i dünyanın halleriyle hallenmeye çalışıyorlar. Ameller hayır, âkibetler de hayır olsun inşallah!..

Herkes tahkiki imanı elde ederek, ahirzaman alâmetleri ve hadiselerine iman, itikat ve inançla hazır olmalıdır. Tek çare ve hadisatın hücumlarına karşı koymanın yolu kuvvetli, sarsılmaz ve sahibine sürurlu/sevinçli bir itminanı veren bir imandır.

Evet, aklı başında olan her insan; bu ahirzaman hadisatının hücumlarına daima tahkiki, sarsılmaz ve kuvvetli bir imanı elde edebilen insandır. Cenab-ı Hâk bizleri bu insanlardan eylesin inşallah.