"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hangi insan olmak isterdiniz?

07 Eylül 2020, Pazartesi
Ahirzaman alâmetleri artık gözle görünür, aşikâre bir şekilde yaşanıyor. Hem de son demleriyle.

Bir telâşeye düşmek lâzım!.. Ne telâşesi diyeceksiniz? Mal mı, mülk mü, para mı, pul mu, mevki mi, makam mı, ekonomik üstünlük mü, siyasî üstünlük mü? Hayır, hepsine hayır!..

Yukarda sayılanların hepsi de dünyalık ve dünyada kalıyorlar. Bize lâzım olan eğer ebedî bir hayatsa; o zaman ebedî hayatın lâzım olan malzemeleri, ihtiyaçları, bilgi ve malûmatları; istek ve arzularıdır.

Dünyalıklar için bir dünya dolusu gayretler, çalışmalar, emekler sarf ediliyor. Sanki bu dünyadan hiç ayrılmayacakmış gibi, bir de üstüne üstlük her gün selâlar bağırılarak ilân edilip ayrılanlar varken, hem de çok varken!..

Gerçekten de bu dünyada hiç unutulmayacak ve akıldan çıkarılmayacak bir hakikat, inkâr edilemez bir gerçek, göz kapamakla görülmeyecek bir vukuat ve vakti geldiğinde hiçbir zaman ertelenmeyen ve ertelenmeyecek olan: Ölümdür, vefattır, bu fani, geçici, kararsız dünyadan; baki, devamlı, berkarar ömür dünyaya, ahirete geçmektir.

Hem dünyanın faniliği hem de ölüm hakikatı bizlerin; inanan ve iman eden mü’minlerin ahirzamanda ellerinde bulunması lâzım gelen tesirli, tavsiye mektuplarıdır. Bu mektupların yazıcısı da, oku- yucusu da, tatbik edicisi de biz olduğumuza göre; en fazla dikkat etme gayretinde de biz olacağız. Kadere cüz’î ira- demizle iyi seçimler yaparak; iyi fetvalar verdirir, Rabbimizin rızasını kazanacağımız iyi, güzel amellerde muvaffak olursak ne âlâ… Yoksa vay halimize!..

Ahirzaman ve alâmetleri davulzurna ile değil belki gök gürültüsüyle, şimşeklerle geldiği halde inananlar bile (nelerine güveniyorlarsa?) kulaklarını kapıyorlar, daha gelme- diğinden dem vuruyorlar, ehl-i dünyanın halleriyle hallenmeye çalışıyorlar. Ameller hayır, âkibetler de hayır olsun inşallah!..

Herkes tahkiki imanı elde ederek, ahirzaman alâmetleri ve hadiselerine iman, itikat ve inançla hazır olmalıdır. Tek çare ve hadisatın hücumlarına karşı koymanın yolu kuvvetli, sarsılmaz ve sahibine sürurlu/sevinçli bir itminanı veren bir imandır.

Evet, aklı başında olan her insan; bu ahirzaman hadisatının hücumlarına daima tahkiki, sarsılmaz ve kuvvetli bir imanı elde edebilen insandır. Cenab-ı Hâk bizleri bu insanlardan eylesin inşallah.

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müfredat reformunun tam zamanı

    Said Nursî’yi yazdı, linç edildi

    Dünyada son 24 saat

    Çocuk maskelerine dikkat

    Kantinci esnafı için destek şart oldu

    İngiltere'de son 107 günün en yüksek vaka sayısı açıklandı

    'İsrail, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışıyor'

    Türkiye'de 1578 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 193 bine yaklaştı

    'AB liderler zirvesinde Ankara'ya yaptırım konusu görüşülecek'

    'Avrupa, ABD politikalarının etkisinde kalmamalı'

    İspanya, salgında ikinci dalgayı yaşıyor

    İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı ile görüşüyor

    KPSS oturumları sona erdi

    'Yüz yüze eğitim için yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli'

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 27 milyon 75 bini aştı

    Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Korona bitecek mi?
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Külliyat kampanyası
    Mehmet KARA

    Ülkeleri kimler yönetiyor?
    Genel

    Said Nursî’yi yazdı, linç edildi
    Aytekin COŞKUN

    Şafi isminin tecellisi için Kenya’dayız
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Bediüzzaman şimdi olsaydı...”
    Süleyman KÖSMENE

    Dinin mübalâğaya ihtiyacı yoktur
    Rifat OKYAY

    Hangi insan olmak isterdiniz?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın ilk İstanbul yol güzergâhı
    M. Said ZEKİ

    Ölüm eski bir şeydir!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.