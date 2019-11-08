Mersin’de Risale-i Nur okumaları

Sonbaharla birlikte bulundukları mekânlardan başka mahal ve mekânlara seyahat edenler, mahalli ikametlerine geri dönüyorlar…

Her insanın esas ikamet mekanı ona hoş gelir ve oranın şartlarına alışmıştır. Ve önemli işlerini de daima bulundukları, ikamet ettikleri mekânlarda gerçekleştirmek yapmak isterler…

Şu zamanda Kur’ân’ın muhteşem bir tefsiri olan Risale-i Nurlar’ı okuyan ve anlayıp anlatmaya çalışan bir cemaatin mensupları olarak da hemen her ilde, mahallerde programlar, sohbetler, dersler, seminerler ve konferanslar düzenleniyor…

Bizlerde iki günlük böyle bir program için geçtiğimiz hafta Mersin’deydik… Cumartesi akşamı iki bölüm halinde; “Risale-i Nurlar’ın Kudsî Mahiyeti ve Kaynakları”, ila “Risale-i Nur Okuma ve Anlatımları” sohbetlerimizi Mersin Nur cemaatimizle birlikte soru-cevapla ve müzakereli bir şekilde yaptık elhamdulillah…

Mersin Nur cemaati gerçekten müdakkik, meraklı ve dinleyen, soran öğrenmeye çalışan, tashih eden, takdir eden ve nihayetinde anlayarak kabul eden sürurlu bir cemaat…

Rabbim onları sırat-ı müstakim üzere olarak iman, Kur’ân, İslâmiyet ve Risale-i Nur hizmetlerinde daim, muvaffak ve muzaffer kılsın… Zihinlerini, akıllarını, kalplerini, ruhlarını Risale-i Nur’un Kur’ânî hakikatlerine mazhar eylesin ve şu nurlu hizmette istihdam-ı ilahiyeyi nasip etsin inşallah…

Pazar günü katıldığımız Mersin Pikniği de rahmet altında çok bereketli geçti. Okunan Risale-i Nur konuları pikniğin ve rahmetin bereketlerine bereket kattı… Gaziantep’ten, Hatay’dan ve Mersin’in ilçelerinden gelen Nur’un güzide talebeleriyle de kucaklaşmak ve hasret gidermek de nasip oldu…

Cenab-ı Hak Mersin’lileri hizmetlerinde daim muvaffak etsin, inşallah…