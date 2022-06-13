Cemaatte olmanın lezzeti

Dayanışma içerisinde bulunan bir cemaatin içinde olmak, içinde bulunan herkesi mutlu eder. Böyle bir cemaat içinde insan, kendini maddi ve manevi huzur ve güven içinde hisseder. Kendisi hakkında iyi düşünen insan sayısınca mutluluk katsayısı artar.

Herkesin hizmetin içinde yer alması ve kabiliyetlerine uygun hizmetlerde bulunması, öncelikle o kişileri mutlu eder.

Bir yerlere ait olma ve sosyal bir çevrenin içinde bulunma hali, insanın dünya hayatında olmazsa olmazları içindedir.

Dünyaya ait işlerde insanın çevresinde dostlarının olması, onlarla istişareler yapması ve gelişmeleri birlikte değerlendirmesi dünya işlerinin başarısını beraberinde getirir.

Ayrı durum ahiret işleri için de geçerlidir. Birbirinin hayrını düşünen, birbiri hakkında güzel düşünceleri bulunan, kardeşlerinin birlikte ve beraberliğine katkı sunan bir ortam, aynı zamanda Allah’ın da rahmetini celp eden bir ortamdır.

İnsanın maddi ve manevi olarak kendini yalnız hissetmemesi işlerini, hizmetlerini zevkle yapmayı netice verir. Yaptığı hizmetten haz alır ve başarılı olur. Birlik ve beraberlik içerisinde olunca, Allah’ın rahmetini de celp eder.

Bir şahs-ı manevi olan cemaatin içinde olmak ve onların dualarında bulunmak bu zamanda oldukça kıymetli bir varlıktır. Bunu kazanmak ve kaybetmemek için çaba içinde olmak çok önemlidir. Bu bir insan için en gerekli sosyal ve psikolojik ihtiyaçlardan biridir.

Bunu temin edemeyen insan kendini maddi ve manevi yalnız ve güçsüz hisseder. Böyle bir insanın cesareti zayıftır. Himmeti düşüktür.

Oysa kendisinin tesanüt içerisinde bir cemaatin içinde bulan maddi ve manevi o ortamın hazzını duyar ve mutlu olur.

Cemaatin dualarının içinde olduğundan her daim kişi kendini güvende hisseder ve arkasında güven duyulan bir cemaatin rahatlığını yaşar.