Cezaevi kampanyalarımız

Bediüzzaman Hazretleri cezaevlerini “Medrese-i Yusufiye” olarak adlandırmış, herhangi bir sebeple yolu oraya düşenlerin fâni hayatlarını bâkiye çevirmenin yolunu da o mekânları ders kürsüsüne çevirerek göstermiş.

Üstad asılsız suçlamalarla zulmen tutulduğu hapishanelerde tüm imkânszlıklara rağmen Risale-i Nur’un hakikatlerini ders vermiş, işkenceye varan baskı ve eziyetler karşısında bile talebelerine yazdığı mektuplarda onlara moral verirken, orada iman hizmetine taallûk eden vazifelerini hatırlatarak, cezaevlerini ıslahhane yapmanın mahpuslara iman hakikatlerini ulaştırmakla mümkün olabileceğini söylemiş.

“Risale-i Nur’daki hakiki teselliye mahkûmlar çok muhtaçtırlar. (...) Nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var” diyerek onlara Nurları ulaştırmanın önemine işaret etmiş.

“İnşaallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için, bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler” diyerek “bahtiyar” cezaevi idarecilerine çağrıda bulunmuş ve mesaj vermiş.

Yeni Asya Pazarlama ve Satış Birimi de bu tesbitlerden hareketle, yıllardır cezaevlerine hediye kitap kampanyaları yapıyor.

Konuya duyarlı hayırseverlerin destek ve katkılarıyla ya doğrudan mahkûmların taleplerini karşılamaya çalışıyor, ya da Kader Mahkûmları Derneği adlı kuruluş kanalıyla cezaevi kütüphanelerine Külliyat başta olmak üzere yayınlarımızı gönderiyor.

Gazetemizde çıkan reklamlarda görüldüğü gibi, kampanyamız hız kesmeden devam ediyor.

Yeni Asya Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, geçtiğimiz günlerde gazetemizde yayınlanan röportajında, şimdiye kadar binlerce kitap, dergi ve Külliyat gönderdiklerini, halen de tutuklu ve hükümlülerin taleplerine yetişmekte zorlandıklarını ifade etmişti.

Bize ulaşan mektuplardan oralardaki ihtiyacın şiddetini anlayabiliyoruz.

Bunlar da gösteriyor ki bizlerin bu yöndeki yardım, gayret ve katkılarımızı daha da arttırmamız gerekiyor.

Cezaevi kampanyası destek hattı:

(0531) 609 65 56

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Barla’da neşriyat toplantısı

Kampanyalarımızı ve neşriyatımızla ilgili diğer hususları 18-20 Haziran Cuma-Pazar günleri Barla’da yapacağımız toplantıda gözden geçirecek ve enine boyuna müzakere edeceğiz inşaallah.

Mağaza ve neşriyat temsilcilerimizi bir sonraki hafta sonu Barla’ya bekliyoruz.

Programlarınızı sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar günü de Barla’da olacak ve Pazartesi sabahı ayrılacak şekilde yapmanızı da hatırlatıyoruz.