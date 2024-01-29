Fidanlık 2. yılında

Her zaman tekrarladığımız gibi, hizmetlerimize gençlerimizin katılımını arttırmak ve kadrolarımızı gençleştirmek, en önemli ve âcil gündemlerimizden biri.

Bu çerçevede gençlik şûrâlarındaki müzakerelerle şekillenen, “genç yazar-çizerlerin yetişmesi için bir atölye olma” hedefiyle yola çıkan ve Ocak sayısı yayınlanmak üzere olan “Yeni Asya Fidanlık” ekimiz bir yılını doldurup ikinci yılına girdi.

Tasarımından editör ekibine kadar genç kardeşlerimizin vazife aldığı ve popüler ilimden sanata, edebiyattan kültüre uzanan geniş konu yelpazesiyle her kesimden genç okurlara hitap eden “Yeni Asya Fidanlık,” hem farklı konulardaki yazılarıyla, hem de alanının önde gelen isimleriyle yapılan orijinal ve dikkat çekici röportajlarla, Risale-i Nur’dan beslenerek güncelin nabzını tutan dinamik bir ek oldu.

Bu süreçte yayınlanan 12 sayısı ile 80’den fazla genç kaleme ev sahipliği yapan Fidanlık, internet sitemizde 130 binden fazla tıklanma aldı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından, 80 bini aşkın hesaba erişim sağladı.

Böylece yarım asrı aşkındır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak hizmetine devam eden Yeni Asya, bugüne kadar matbuat âlemine yaptığı katkılara “Yeni Asya Fidanlık” ile bir yenisini daha ekledi.

Geçen yılın başından bu yana www.yeniasya.com.tr adresimizde online olarak yayınlanan Fidanlık’ın Şubat sayısını 55. yılımıza gireceğimiz 21 Şubat’ta kâğıt baskımızla birlikte vermeyi planlıyoruz.

Fidanlık ekibini tebrik ediyor; halihazırda aylık periyodda ürün veren bu değerli gayretlerini, günlük gazetemiz başta olmak üzere diğer yayınlarımıza ve özellikle gençlerin ilgi odağı olan dijital mecralara da taşımalarını diliyor ve bekliyoruz.

54 yılın tecrübe ve birikimini gençliğin şevk, heyecan ve dinamizmiyle harmanlayarak, aydınlık bir geleceğe birlikte yürüyelim.

Unutmayalım ki, Kur’an’ın çağımıza mesajı ve dersi olan Risale-i Nur’daki “doğru İslam” eksenli tarif, yorum ve ölçülere Türkiye’nin, İslam dünyasının ve bütün insanlığın ihtiyacı var.

O tarif, yorum ve ölçülerin toplumumuza ve insanlığa ulaşması ise bu çalışmalara bağlı.

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Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1