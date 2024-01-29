"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Fidanlık 2. yılında

Yeni Asya'dan Size
29 Ocak 2024, Pazartesi
Her zaman tekrarladığımız gibi, hizmetlerimize gençlerimizin katılımını arttırmak ve kadrolarımızı gençleştirmek, en önemli ve âcil gündemlerimizden biri.

Bu çerçevede gençlik şûrâlarındaki müzakerelerle şekillenen, “genç yazar-çizerlerin yetişmesi için bir atölye olma” hedefiyle yola çıkan ve Ocak sayısı yayınlanmak üzere olan “Yeni Asya Fidanlık” ekimiz bir yılını doldurup ikinci yılına girdi.

Tasarımından editör ekibine kadar genç kardeşlerimizin vazife aldığı ve popüler ilimden sanata, edebiyattan kültüre uzanan geniş konu yelpazesiyle her kesimden genç okurlara hitap eden “Yeni Asya Fidanlık,” hem farklı konulardaki yazılarıyla, hem de alanının önde gelen isimleriyle yapılan orijinal ve dikkat çekici röportajlarla, Risale-i Nur’dan beslenerek güncelin nabzını tutan dinamik bir ek oldu.

Bu süreçte yayınlanan 12 sayısı ile 80’den fazla genç kaleme ev sahipliği yapan Fidanlık, internet sitemizde 130 binden fazla tıklanma aldı, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından, 80 bini aşkın hesaba erişim sağladı.

Böylece yarım asrı aşkındır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak hizmetine devam eden Yeni Asya, bugüne kadar matbuat âlemine yaptığı katkılara “Yeni Asya Fidanlık” ile bir yenisini daha ekledi.

Geçen yılın başından bu yana www.yeniasya.com.tr adresimizde online olarak yayınlanan Fidanlık’ın Şubat sayısını 55. yılımıza gireceğimiz 21 Şubat’ta kâğıt baskımızla birlikte vermeyi planlıyoruz.

Fidanlık ekibini tebrik ediyor; halihazırda aylık periyodda ürün veren bu değerli gayretlerini, günlük gazetemiz başta olmak üzere diğer yayınlarımıza ve özellikle gençlerin ilgi odağı olan dijital mecralara da taşımalarını diliyor ve bekliyoruz.

54 yılın tecrübe ve birikimini gençliğin şevk, heyecan ve dinamizmiyle harmanlayarak, aydınlık bir geleceğe birlikte yürüyelim.

Unutmayalım ki, Kur’an’ın çağımıza mesajı ve dersi olan Risale-i Nur’daki “doğru İslam” eksenli tarif, yorum ve ölçülere Türkiye’nin, İslam dünyasının ve bütün insanlığın ihtiyacı var.

O tarif, yorum ve ölçülerin toplumumuza ve insanlığa ulaşması ise bu çalışmalara bağlı.

***

Ayrıca Fidanlık’ın son sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-12

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-11

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-10

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-9

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-8

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-7

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

İletişim: [email protected]

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin’e destek eylemleri sürüyor

    Soykırıma yardımcı olmayın

    Hürriyetlerin en çok hasar aldığı 6 ülkeden biriyiz

    Asgari ücretli için ev almak sadece hayal

    Soykırımı saklayamazsınız

    Tarihi bir karar

    Blinken'ın evinin önünde "Gazze'de ateşkes" çağrısı: "Kanlı Blinken" - "Blinken, İsrail'in Terörünü Destekliyor"

    Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yetkililerden ve siyasilerden açıklamalar

    Nazlı Ilıcak tahliye edildi

    Japonya'daki depremlerde ölü sayısı 236'ya yükseldi

    'Gazze'de doktorlar, bazı ameliyatları ''anestezisiz'' yapıyor'

    MTV ödemelerinde son günler

    Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

    Netanyahu çok yakın bir gelecekte tutuklanabilir

    Euro-Med: Dünya, Gazze'de açlık çeken sivillerin kasten öldürülmesini durdurmalı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

    ABD'li bağımsız Senatör Sanders: ABD, Netanyahu'nun insanlık ve yasa dışı savaşına yardımları durdursun

    İstanbullulara kar yağışı uyarısı

    İsrail soykırım davasında yalnız kaldı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Latife Hanım ve Kemalistler
    Süleyman KÖSMENE

    Belaları celbeden on beş cürüm
    Mehmet KARA

    “Sessiz kalın!” dedi öyle de yaptılar
    Ali FERŞADOĞLU

    Vatandaşta bu ense varken...
    H. Cafer Seyyidoğlu

    Çöp kokusuna çare bul(a)mayanlar...
    H. Muharrem OKUR

    Zübeyir Gündüzalp Ağabeyden ders
    Yeni Asya'dan Size

    Fidanlık 2. yılında
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Bir oryantaliste cevap
    Genel

    Filistin’e destek eylemleri sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.