"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kitap fuarları devam ediyor

Yeni Asya'dan Size
28 Ekim 2019, Pazartesi
Yeni hizmet sezonu açılırken, son yıllarda çok özel bir önem verdiğimiz kitap fuarları da farklı şehirlerde peş peşe organize edilmeye başlandı.

Ve bu dönemin startını, geçen yılki gibi yine Manisa verdi.

Manisa’nın yanı sıra İzmir’in ve çevre ilçelerin de desteğiyle iştirak ettiğimiz fuarda Yeni Asya Standı, yine Risale-i Nur başta olmak üzere neşriyatımızın yeni ve farklı kesimlere ulaşmasına vesile oldu.

Manisa’dan sonra Ankara ve Konya ile devam ettik.

Bu vilayetlerimizdeki fuarlarda da Yeni Asya Neşriyat’ın katılımı, Risale-i Nur rüzgârı estirdi ve bayrağımızın oralarda da dalgalanmasına vesile oldu.

Yeni Asya standları, Risale-i Nur’un ve Üstadın en güzel şekilde tanıtım ve ilânatının yapıldığı bir adres olarak dikkatleri çekti.

Yazarlarımızın imza programları, fuarlara ayrı bir renk ve canlılık kattı.

Kitap fuarlarının her vesileyle vurguladığımız önemi, temsilciler ve neşriyat toplantılarımızda da tekrar tekrar altı çizilerek ifade edilmiş; yayınlarımızın pazarlama ve tanıtımı için fuarları mutlaka en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmamız gereğinde fikir birliğine varılmıştı.

Özellikle son yıllarda farklı illerdeki fuarlara iştiraklerimiz, bu müzakere ve mutabakatların neticesi olarak memnuniyet verici bir artış gösterdi.

Gerçi devam eden ekonomik zorluk ve sıkıntılar, bu organizasyonlarda da bizi zorluyor ve yer yer ara vermek zorunda bırakıyor...

Ama genel kanaat şu:

Gerekirse stand alanlarını küçülterek ve masrafları asgarîye düşürerek fuarlara mutlaka iştirak edilmeli.

Risale-i Nur ve Yeni Asya bayrağı mümkün olan her yerde dalgalandırılmalı.

Bu düşüncelerle, Manisa, Ankara ve Konya fuarlarında temsil edilmemize katkı sağlayan bütün okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ve “Darısı diğer illerimize” diyoruz.

***

Temsilciler Toplantımız bu Cumartesi

2019 güz dönemi Olağan Temsilciler Toplantımız 2 Kasım Cumartesi günü yine gazetemizde yapılacak. Hizmetlerimizde geçen dönemin, mevcut durumun ve geleceğe yönelik projelerin görüşüleceği toplantıya bütün temsilcilerimizi bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Prof. Dr. Kılıçoğlu: Yargı bağımsızlığı yok ki güçlendirilsin

    İngiltere'de 'evsiz' ölümleri son 7 yılın en yüksek seviyeye ulaştı

    Şiddetin artarak devam ettiği Irak'ta son durum?

    Rüzgâr enerjisine yatırım artacak

    Beş asırdır rahmetle anılıyor

    MSB: ABD'nin son operasyonunda müttefiklik ruhuna uygun davranıldı

    Trafik sıkışıklığına karşı ‘örnek’ karıncalar

    Irak'ta 4 milletvekili istifa etti

    Beşiktaş'ı lige yeniden bağlayan derbi galibiyeti

    'DEAŞ elebaşının etkisiz hale getirilmesi terörle mücadelede bir dönüm noktasıdır'

    'Cammu Keşmir'de akla gelmeyecek insanlık suçları işleniyor'

    Bodrum'daki yıkım devam ediyor

    'Bağdadi ölü ele geçirildi'

    ABD'nin İdlib operasyonuna ilişkin MSB'den açıklama

    Callamard: Hayal kırıklığına uğradım

    Türkiye'de üretilecek iki model belli oldu

    Kolombiya'da kaybolan helikoptere halen ulaşılamadı

    Bakanlara istifa talebi Şili'de tansiyonu düşürdü

    MSB: Rasulayn'daki saldırıda 1 personelimiz şehit oldu, 5 personelimiz yaralandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Prof. Dr. Kılıçoğlu: Yargı bağımsızlığı yok ki güçlendirilsin
    Süleyman KÖSMENE

    Ehl-i ilmin imanını kurtaran eser: Beşinci Şuâ
    Feyzullah ERGÜN

    Kolesterol ile barışmak - 1
    M. Said ZEKİ

    “Muhakkak ki, insan azgınlaşır”
    Rüstem GARZANLI

    İslâm’da adalet
    Mehmet KARA

    Nöbetçi bakan uygulaması başladı
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları devam ediyor
    Genel

    Beş asırdır rahmetle anılıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cumhuriyet’te cumhurun iradesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.