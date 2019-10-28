Kitap fuarları devam ediyor

Yeni hizmet sezonu açılırken, son yıllarda çok özel bir önem verdiğimiz kitap fuarları da farklı şehirlerde peş peşe organize edilmeye başlandı.

Ve bu dönemin startını, geçen yılki gibi yine Manisa verdi.

Manisa’nın yanı sıra İzmir’in ve çevre ilçelerin de desteğiyle iştirak ettiğimiz fuarda Yeni Asya Standı, yine Risale-i Nur başta olmak üzere neşriyatımızın yeni ve farklı kesimlere ulaşmasına vesile oldu.

Manisa’dan sonra Ankara ve Konya ile devam ettik.

Bu vilayetlerimizdeki fuarlarda da Yeni Asya Neşriyat’ın katılımı, Risale-i Nur rüzgârı estirdi ve bayrağımızın oralarda da dalgalanmasına vesile oldu.

Yeni Asya standları, Risale-i Nur’un ve Üstadın en güzel şekilde tanıtım ve ilânatının yapıldığı bir adres olarak dikkatleri çekti.

Yazarlarımızın imza programları, fuarlara ayrı bir renk ve canlılık kattı.

Kitap fuarlarının her vesileyle vurguladığımız önemi, temsilciler ve neşriyat toplantılarımızda da tekrar tekrar altı çizilerek ifade edilmiş; yayınlarımızın pazarlama ve tanıtımı için fuarları mutlaka en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmamız gereğinde fikir birliğine varılmıştı.

Özellikle son yıllarda farklı illerdeki fuarlara iştiraklerimiz, bu müzakere ve mutabakatların neticesi olarak memnuniyet verici bir artış gösterdi.

Gerçi devam eden ekonomik zorluk ve sıkıntılar, bu organizasyonlarda da bizi zorluyor ve yer yer ara vermek zorunda bırakıyor...

Ama genel kanaat şu:

Gerekirse stand alanlarını küçülterek ve masrafları asgarîye düşürerek fuarlara mutlaka iştirak edilmeli.

Risale-i Nur ve Yeni Asya bayrağı mümkün olan her yerde dalgalandırılmalı.

Bu düşüncelerle, Manisa, Ankara ve Konya fuarlarında temsil edilmemize katkı sağlayan bütün okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ve “Darısı diğer illerimize” diyoruz.

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Temsilciler Toplantımız bu Cumartesi

2019 güz dönemi Olağan Temsilciler Toplantımız 2 Kasım Cumartesi günü yine gazetemizde yapılacak. Hizmetlerimizde geçen dönemin, mevcut durumun ve geleceğe yönelik projelerin görüşüleceği toplantıya bütün temsilcilerimizi bekliyoruz.