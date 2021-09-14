İktidarın son kullanma tarihi

Trabzon’dan okuyucumuz Mehmet Şahintürk Covid’e yakalanmış. (Geçmiş olsun diyoruz.). Arayıp duâ istedi ve son altı haftadır gündemde olan bir konuyu inceleyip yazmamızı istedi. Şöyle:

Sağlık görevlileri eve favicovir adlı ilâcı getirip kullanmasını tembihlemişler. Müdakkik okuyucumuz ilâcın her şeyini incelemiş.

Bilhassa son kullanma tarihi ile ilgili bir husus dikkatini çekmiş. (Medyaya daha önce yansıyan fotoğrafların bir benzerini o da gönderdi.)

İlâcın orijinal karton kutusunun üzerinde alt ucunda sonradan yapıştırılan bir kâğıt üzerine “T. C. Sağlık Bakanlığı malıdır. Satılamaz.” yazısı ile birlikte bir son kullanma tarihi de basılmış: “Son Kull. Ta.: 12/2022”

Ama bu kâğıdı kaldırınca altından gerçekler çıkıyor. İlâcın QR kodunun yanında “Parti No: 204793” ve “S.K.T.:12.07.2021” yazıyor.

Böylece ilâcın satışında kullanılacak olan QR kodu kısmı kapatılıp ilâç devlet ilâcı haline getirilmiş oluyor. Bu tamam. Ama ilâcı devletleştirenler bu arada ilâcın son kullanma tarihini de bir buçuk sene ileriye uzatmışlar.

Neden? Bu bilimsel olarak doğru mu? Bu hukuken mümkün mü? Şartları nedir?

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili 27.07.2021 tarihli basın açıklaması şöyle:

“Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda; Covid-19 tedavisinde kullanılan ‘favipiravir’ etken maddeli ilâcın etiketinin değiştirildiği; son kullanma tarihi geçmiş ilâca, yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği ileri sürülmüştür.”

“Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan COVID-19 Rehberi’nde yer alan ‘favipiravir’ etkin maddeli ilâçlar için Kurumumuza gelen ruhsat başvuruları ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirilmiştir.

“Söz konusu ilâçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler; Kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilâçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir.

“Dolayısıyla; paylaşımlarda yer alan; son kullanma tarihi geçmiş ilâçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.”

Biz bu açıklamadan hiçbir şey anlamadık. Dolayısıyla izahlar bizi tatmin etmedi. Eczacı dostlarımızın izahını bekleriz.

Ama bize lâzım olan kısmı başka.

İlâçların kullanım tarihini uzatma konusunda yetki Bakanlıklarda ve hatta siyasî iradede olabilir.

Ama bu iktidarın son kullanım tarihini uzatma veya uzatmama konusunda yetkiyi yakında millet eline alacak. Biz asıl onun bu iktidarın alt ucuna yapıştıracağı kâğıdı merak ediyoruz.

Anketlerin söyledikleri net. Daha ilginci saha anketi yapanların söyledikleri.

Meselâ taksicilerle konuşun, ne demek istediğimizi anlarsınız.