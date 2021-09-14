"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

İktidarın son kullanma tarihi

Ahmet BATTAL
14 Eylül 2021, Salı
Trabzon’dan okuyucumuz Mehmet Şahintürk Covid’e yakalanmış. (Geçmiş olsun diyoruz.). Arayıp duâ istedi ve son altı haftadır gündemde olan bir konuyu inceleyip yazmamızı istedi. Şöyle:

Sağlık görevlileri eve favicovir adlı ilâcı getirip kullanmasını tembihlemişler. Müdakkik okuyucumuz ilâcın her şeyini incelemiş. 

Bilhassa son kullanma tarihi ile ilgili bir husus dikkatini çekmiş. (Medyaya daha önce yansıyan fotoğrafların bir benzerini o da gönderdi.)

İlâcın orijinal karton kutusunun üzerinde alt ucunda sonradan yapıştırılan bir kâğıt üzerine “T. C. Sağlık Bakanlığı malıdır. Satılamaz.” yazısı ile birlikte bir son kullanma tarihi de basılmış: “Son Kull. Ta.: 12/2022” 

Ama bu kâğıdı kaldırınca altından gerçekler çıkıyor. İlâcın QR kodunun yanında “Parti No: 204793” ve “S.K.T.:12.07.2021” yazıyor. 

Böylece ilâcın satışında kullanılacak olan QR kodu kısmı kapatılıp ilâç devlet ilâcı haline getirilmiş oluyor. Bu tamam. Ama ilâcı devletleştirenler bu arada ilâcın son kullanma tarihini de bir buçuk sene ileriye uzatmışlar.

Neden? Bu bilimsel olarak doğru mu? Bu hukuken mümkün mü? Şartları nedir? 

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili 27.07.2021 tarihli basın açıklaması şöyle: 

“Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda; Covid-19 tedavisinde kullanılan ‘favipiravir’ etken maddeli ilâcın etiketinin değiştirildiği; son kullanma tarihi geçmiş ilâca, yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği ileri sürülmüştür.”

“Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan COVID-19 Rehberi’nde yer alan ‘favipiravir’ etkin maddeli ilâçlar için Kurumumuza gelen ruhsat başvuruları ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirilmiştir.

“Söz konusu ilâçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler; Kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilâçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir.

“Dolayısıyla; paylaşımlarda yer alan; son kullanma tarihi geçmiş ilâçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.”

Biz bu açıklamadan hiçbir şey anlamadık. Dolayısıyla izahlar bizi tatmin etmedi. Eczacı dostlarımızın izahını bekleriz. 

Ama bize lâzım olan kısmı başka.

İlâçların kullanım tarihini uzatma konusunda yetki Bakanlıklarda ve hatta siyasî iradede olabilir.

Ama bu iktidarın son kullanım tarihini uzatma veya uzatmama konusunda yetkiyi yakında millet eline alacak. Biz asıl onun bu iktidarın alt ucuna yapıştıracağı kâğıdı merak ediyoruz. 

Anketlerin söyledikleri net. Daha ilginci saha anketi yapanların söyledikleri.

Meselâ taksicilerle konuşun, ne demek istediğimizi anlarsınız. 

Okunma Sayısı: 785
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Netanyahu’nun yargılanması yeniden başladı

    Kamuda zararın adını değiştirdiler

    'İklim değişikliği 2050'ye kadar 216 milyondan fazla insanı göçe zorlayabilir'

    İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor

    Lübnan'da akaryakıt istasyonlarının yüzde 90'ı kapalı

    İsrail askerleri ,14 Filistinliyi gözaltına aldı

    'Bir haftada 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi'

    9 büyükşehirdeki 10 toptancı hali denetlenecek

    ABD'de yeni bir tropikal fırtına alarmı

    Meteoroloji'den Erzurum, Kars ve Ardahan'a sağanak uyarısı

    Cari açık 27 milyar 832 milyon dolar oldu

    Küresel salgının son 24 saatinde neler yaşandı?

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    Ülkeyi erken seçime götürmek lazım

    Yüzde 90 ekonomik gidişattan rahatsız

    Müsilaj tehlikesi sürüyor

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Türkiye'nin en uzun nehrinde de kuraklık alarmı

    Karadeniz'deki sellerle ilgili 15 kişiyi arama çalışmaları hala devam ediyor

    Darbeler ekmeği de hürriyeti de küçültüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çarşaf provokasyonları
    Ahmet BATTAL

    İktidarın son kullanma tarihi
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs oyunları ve ecel!
    Faruk ÇAKIR

    Senin darben iyi mi?
    Osman ZENGİN

    Ankara’nın büyük sel afetinin 64. senesi
    Risale-i Nur'dan

    Beşeriyetin yaraları, iman ilâçlarıyla tedavi edilir
    Abdil YILDIRIM

    Her düşüş yeniden başlamak için bir fırsattır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur neden müşteri aramaz?
    M. Fahri UTKAN

    Çocuk eğitiminde baskı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.