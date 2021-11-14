Mevziler el mi değiştiriyor?

Önceki akşam AKİT TV’deki Derin Kutu adlı tartışma programında ilginç bir şeyler olmuş.

Program sunucusu Sabri Balaman ve misafiri Mehmet Metiner, programın diğer misafiri ve Merkez Parti’nin genel başkanı Prof. Dr. Abdürrahim Karslı’nın 16 Temmuz 2018 tarihli şu tweet’i ekrana yansıtılınca “aydın”lanmışlar:

“Bana göre FETÖ diye bir örgüt yoktur. O camianın içindeki bir çete iktidardan aldığı destek ve Türkiye’nin siyasetine yön veren gizli komiteler ile bir çok gizli işler çevirmiştir. Bu güç hâlâ etkilidir.”

Metiner yukarıdaki iki cümleden birincisini öne çıkararak bu fikrinde ısrarlı olup olmadığını sormuş ve Karslı’yı geri adım atmaya zorlamış.

Ama Karslı geri adım atmamış ve ısrarla cümlenin devamına dikkat çekmiş.

Bu ayrıntıyı önemsememiş gibi yapan Metiner mealen “ben böyle bir ortamda daha fazla kalamam” deyip stüdyoyu terk etmiş.

“Önemsememiş gibi yapan” diyoruz, zira anlaşılıyor ki Metiner Karslı’yı konuştursa, Perinçek patentli “…ÖCÜ” damgasının kötüye kullanılma biçimleri tek tek açığa çıkacak.

Bu yargılamalardaki “cemaat eşittir terör örgütü” hatalı varsayımı üzerine bina edilen “cemaat mensubu eşittir terörist” hükümleri kamu vicdanında hükümden düşecek.

Adalet için “kim darbeci ise o cezalandırılsın” ve “kim örgüt adına somut suç işlemişse ona ceza verilsin” teklifleri ciddiye alınacak.

Ama bunlar muktedirleri kızdıracak “riskli fikirler”. Ve riskten kurtulmanın yolu stüdyoyu terk etmek.

Daha ilginci şu:

Bu kaçışın ardından sunucu Sabri Balaman Karslı’ya “Fethullah Gülen terörist midir, değil midir” diye bir soru sormuş.

Karslı, “Ben onu diyemem” diye cevap verince ip yine kopmuş.

Sunucu –muhtemelen aldığı sufle üzerine- “Ben özür diliyorum, iki yüz elli bir insanımızın canına mal olmuş alçaklığa ben bu programı yapamayacağımı ifade ediyorum. Ben sizle aynı yayını yapamam” diyerek programı bitirmiş.

Yani “devletin ve benim kabulümden başka bir kabule sahip olana asla alan açmam, açamam” demiş. Hem de AKİT.

Buradan bizim çıkardığımız ders şu:

Hukuksuzluk isteği ve taraftarları hızla mevzi kaybediyor.

Stüdyoyu Metiner terk ediyor.

Neden? Fikrin devamını dinlemek istemediği için.

Programı sunucu kapatıyor.

Neden? “Aykırı” fikrin yayıncısı haline düşmemek için.

Fikrinden emin olan bunu yapar mı? Kesinlikle hayır.

Ancak verilecek cevabı olmayan ağız kapatır. Yapamıyorsa ekran kapatır.

Sloganlarla konuşanların başkalarını susturma isteğinin kamuoyundaki karşılığı nettir: Sansürcü veya korkak.

Söylediklerine gerçekten inanan ve gerçekten inandıklarını söyleyen, farklı fikirlere de tahammüllü olur.

Ama “fikrin suç olabileceğine inanan” kişiler için durum farklıdır.

Ve onların mevzi kaybetmeleri kaçınılmazdır.