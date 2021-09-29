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29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Özgürlükler noktasında Türkiye…

Ahmet BATTAL
29 Eylül 2021, Çarşamba
AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan’ın ABD’de CBS Televizyon kanalında “FACE THE NATION” programında gazeteci Margaret Brennan’a verdiği röportajın bizim köşemizle ilgili bazı kısımlarını aşağıda notlayacağız:

MB- ABD Başkanı Biden seçim propagandası sırasında size “otok-rat” demişti. Sonradan bu konuda herhangi bir şey söyledi mi?

RTE- Benim kırk yıllık siyasî geçmişim var. Demokrasiyi hazmederek yaşayan bir liderim. Otok- ratlıkla neyi ifade ediyor Başkan onu ben bilemem.

(Bu cevaba yorum yapmaya gerek duymuyoruz.)

MB- Türkiye’de insan hakları ihlalleri konusunda Biden’ın eleştirileri var. Ne dersiniz?

RTE- Benimle hiç bu konuları görüşmedi. Bir de bir araya geldiğimizde bana olan saygısını çok iyi biliyorum. 

(Yani Erdoğan Biden’a nazikçe “yüzüme başka, ardımdan başka konuşuyor, o bir ikiyüzlü” diyor.)

MB- Biden insan hakları ihlâllerini sürekli eleştiren biridir. Size bu konuda bir eleştirisi ya da gazeteciler ve benzeri konularda somut bir yönlendirmesi oldu mu?

RTE- Hayır, olmadığı gibi bizim de bu konuda zaten sorunumuz yok. Özgürlükler noktasında Türkiye, buralarla mukayese edilemeyecek kadar, çok daha özgürdür.

(Bu cevap muhteşem. Allah da sizi güldürsün Sayın Cumhurbaşkanım!)

MB- İnsan hakları örgütlerinin raporlarına göre yüz bin kadar vatandaşınız cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma geçirmiş. 

RTE- Siz bunlara inanıyorsunuz değil mi?

(Adalet Bakanlığı’nın istatistik açıklamalarını herhalde okumamış ki Erdoğan soruya inanmıyor.)

MB- Uluslar arası organizasyonlar, güvenilir olanlardan geliyor bunlar.

RTE- Siz bunlara inanıyorsunuz. Hayır, olabilir. Ben o dediğiniz, uluslar arası dediğinizin kurumlara da ben güvenmiyorum. Benim hakkımda açılmış böyle dâvâlar filan yok.

(Konu Erdoğan hakkında açılmış dâvâlar değil. Erdoğan’ın soruda neyi yanlış anladığını anlayamadık. Zaten gazetecinin şaşkın bakışı da anlayamadığımızı anlayabilmemiz için yeterliydi.)

MB- ABD hükümeti de söylemişti. En azından bize böyle söylüyorlar. 

RTE- Bakın sizi de aldatıyorlar. Siz bunlara inanıyorsunuz. Bunları kaynağında araştırıyor musunuz? Kaynağında araştırın. Bulun bakalım. 

(Bakın bu kaynak konusu çok önemli.) 

MB- Yani ABD Dışişleri insan hakları ihlâlleri konusunu eleştiri konusu yaptığında güvenilmez olduğunu mu düşünüyorsunuz?

RTE- Kendi ülkemin Dışişleri Bakanlığının tesbitleri benim için çok daha önemlidir. Çünkü artık her şey siyasidir. Ve bu siyasî yaklaşımları paylaşmamız mümkün değildir. 

(Kendisini dünyaya açmakla kapatmak arasında kalan bir Türkiye’nin mütereddit liderinden de ancak bu beklenir.)

Bu cevaplardan sonra bizi insan hakları konusunda adam eden AB sürecinin yeniden başlamasının ne kadar önemli olduğunu sanırız herkes daha iyi anlamıştır. 

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