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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Uyandırmak için uyanmak

Ahmet BATTAL
29 Temmuz 2024, Pazartesi
Diyanet İşleri Başkanlığı neredeyse her Cuma günü hutbe makamını işgal ederek okuttuğu Türkçe metinde, ısrarla Filistin’i ve hatta -iktidara rağmen ve dolayısıyla şaşırtıcı biçimde- Doğu Türkistan’ı gündemde tutmaya devam ediyor.

Muktedir siyasetçiler de zaten mangalda kül bırakmama ustası.

Ama iş icraata gelince, her nedense, çalan her alarm anında kapatılıyor.

Geçen gün Yeni Asya’nın manşetten verdiği haberden de gördüğünüz üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti Filistin’deki zulüm konusunda kendisine düşen asgari diplomatik adımları dahi atmamış. Ne kadar yuhlansa yeridir.

O halde başka konularda olduğu gibi bu konuda da vazifeyi devletten beklememek şart.

Siyonistlerin Filistin’de yaptıkları zulümle ve dünyanın dört bir tarafından yaşanmakta olan diğer kitlesel zulümlerle ilgili olarak Müslümanların dünyayı uyandırması ve ayağa kaldırması şart.

Ancak bunun için önce kendimizi uyandırıp ayağa kaldırmamız lazım.

Yine bunun için de sivil toplum kuruluşlarını canlandırmak ve onları iğdiş edip resmî devlete eklemlendirenlerden kurtarmak lazım.

Milletin uyuduğu, uyutulduğu ve uyuşturulduğu açık.

Kendi içinde kitlesel zulümlerin ve insan hakları ihlallerinin sürdüğü bir Türkiye’de ve benzer durumdaki İslam dünyasında neredeyse hiçbir uyanıklık emaresinin görülmemesinin sebebi bu.

Bunların hali, uykuda iken gördüğü rüyada güya uyanıp çevresindekilere rüyasını anlatan ve bu sırada kendisini çok uyanık zanneden derin uyku mağdurunun durumuna benziyor.

Halbuki o uykucu o sırada uykunun hafif tabakasından derin uyku tabakasına dalmıştır da farkında değil.

Ki böyle bir naim ölü gibidir!

Ey uykuda iken kendilerini ayık zanneden ve milleti de tatlı hülyalarla ve “merak etmeyin biz gereken her şeyi yapıyoruz” ninnileriyle uyutmaya çalışanlar!

İktidarınızın sürmesinin hatırı için içeride milleti uyuttuğunuz yeter.

Liderci hale getirdiğiniz ve “liderimiz ‘kalk’ demeden ayağa kalkmayız” diyen uyurgezerlerin vebali de sizin üzerinizde.

Bari hiç değilse dışarıdaki Türk vatandaşlarının yakasından düşün ki bu tür uluslararası meselelerde kendi bulundukları ülkelerde ittihad-ı İslam ve dünya barışı için lobicilik yapabilsinler.

Ve ey derin uykudakilerin hikâyesini dinleyip uyanıklık gösterisi yapan çakma mütenebbih ehl-i iman!

Uyuyanları uyandırmak sizin vazifeniz.

Ama önce siz içinde bulunduğunuz bu gaflet uykusundan ve nemelazımcılık tembelliğinden kendinizi kurtarınız.

Bu konuda Bediüzzaman’ın Hutbe-i Şâmiye’si sizin için bir el kitabı ve bir başucu kaynağı olsun.

Ümit dersini, uhuvvet vasıtasını, ittihad hedefini ve ihlas ilacını ondan alınız.

Lâ taknetû …

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