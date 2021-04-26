Sindirimin başı: Çok çiğnemek

ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

Yirmi bir dakika boyunca sofrada ne yapacağımızı merak etmiş olabilirsiniz. Bu süreyi olabildiğince çok çiğneyerek doldurabilirsiniz. Bu arada da Birinci Söz’de gündemimize sokulan “fikir”i, yani, nimetleri tefekkür edebiliriz. Malûmunuz sindirim ağızda başlar.

Kural bellidir: Besin ne kadar iyi çiğnenirse, beyin sindirim sistemini o derece iyi hazırlar. Yeterince çiğnenen bir besinin tadı ve kokusu ağızda dağılır ve kaymağa benzer bir nesne (kimüs) haline gelir. Bu ise 15-40 çiğneme hareketi ile sağlanabilir. 1 Bu miktarda çiğneme yapmak aldığımız lezzeti ve tefekkürü arttıracaktır.

Ayrıca her lokmada Besmele çekme alışkanlığı edinirsek yemekten o derece bereket ve feyiz alacağız.

Yer sofralarına dönmek de otomatik olarak az yememize vesile olacaktır. Sünnetteki gibi oturarak yemek yediğimizde midemize baskı uygulamış oluruz. Bu da istesek bile midemizin üçte birinden daha fazla doldurmamızı engeller. Masalarda midemize herhangi bir baskı uygulanmadığından dolayı daha fazla yememize sebep olur.

Dipnot:

1- Aidin Salih, Gerçek tıp, s. 12.

