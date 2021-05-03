Uzun yaşamanın dört prensibi

ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

Araştırmalara göre uzun yaşayan insanların dört ortak özelliği olduğu tesbit edilmiş.

Bunlar: Gece erken yatıp sabah erken kalkanlar. Az yiyenler. Lokmalarını iyice çiğnemeden yutmayanlar. Yoğurt, pekmez gibi geleneksel gıdalar dışında bir şey yemeyenler.

Sünnet üzere yaşayan bu dört özelliği ve çok daha fazlasını gösterir. Aslında en az yüz yirmi yıl yaşayacak şekilde yaratıldık. Stres, ibadetsizlik ve yanlış beslenme gibi sebeplerden dolayı bu süreye çoğu insan ulaşamıyor. Basında da ilgi gören “Hunza Türkleri” gibi tabiî beslenen, kendi yetiştirdikleri dışında gıda tüketmeyen, fıtrî, tabiî bir hayat sürdüren topluluklar bu rakama rahatlıkla ulaşıyor. Bize düşen doğru bilgiyi doğru kaynaktan alarak yaşamaya çalışmaktır vesselâm…

