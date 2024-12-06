"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2024 CUMA - YIL: 55

Suriye’de tefrika oyunu

Cevher İLHAN
06 Aralık 2024, Cuma
Suriye’de on üç yıldır oynanan tefrika fitnesi yeniden sahneleniyor.

Vahim olan, 2011’den beri iktidardakilerin “Şam yönetiminin devrilmesi” saplantısıyla saplandıkları “emperyalist bayat oyunu”nunda “rol” Türkiye’yi de Müslüman komşu ülkeyi ifna fitnesinde “rol” kapma komplosuna kapılmaları…

Bir yandan Rusya ve İran’la birlikte Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasî birliğini ve silâhsız meşru muhalefetle işbirliğini esas alan “Astana mutâbakatı”nı imzalarken, diğer yandan İsrail’in bölgedeki egemenliği maksatlı “arz-ı mev’ud” ütopyasıyla “büyük İsrail projesi”yle (BİP) bölge ülkelerinin bölüp parçalanması tuzağına düşülmesi; baştan beri “Suriye’yi zayıflatma stratejisi”nde direten Ankara’dakilerin samimiyetsizliğini bir defa daha ifşa ediyor.

Görünen o ki Irak’ın işgalle üçe bölünmesinin ardından Libya’nın parçalara taksiminde olduğu gibi Suriye’de de işgalci ecnebilerin “İsrail’in karşısında bölgede güçlü bir ülke bırakmama” maksadıyla ülkeyi etnik ve mezhebî iftirakla bölüp parçalama kumpası kurulmuş.

YİNE “EMPERYAL TUZAĞA” DÜŞÜLÜYOR…

En vahimi, “maaşlı partizan troller”in yanısıra “iktidara iliştirilmiş yandaş besleme havuz medyası”nda iktidara medhiyeler dizmekle “görevli” yorumcular”ın ellerinde çubukla “Suriye’yi fethettik!” numaralarıyla kendilerinden menkul rivayetlerle ahkâm kesen, gerçekte kendilerinin de inanmadığı fevkalâde sığ ve esassız iddialarla plâka numarası verilen Suriye’nin şehirlerinin, kasabalarının fethedildiği” propagandasının pompalanması.

“Suriye’nin fethi” nârâlarıyla ülkede yeniden iç savaş ifsadı ateşini alevlendirmekle geçen asrın başında küresel işgalcilerle Ortadoğu’nun cetvellerle taksimini dayatılan Sykes-Picot’un, “Wilson prensipleri”nin ve “âlem-i İslâma suikast” olan “gaddarâne Sevr”in versiyonu BOP “büyük Ortadoğu projesi”yle Fas’tan Afganistan’a yirmi iki İslâm ülkesini etnik ve mezhebî ayırımlarla bölüp parçalama,  İsrail Savunma eski Bakanı Moşe Yaalon’un deşifre ettiği “Amerikan Gordon plânı”yla “Suriye’nin federalizmle ‘Alevistan’, ‘Sünistan’, ‘Kürdistan’, ‘Dürzistan’la dörde-beşe bölünmesi”ne zemin hazırlanmasıyla “tek kişilik otoriter Saray rejimi”nde “Amerikan-İngiliz-İsrail emperyal kumpası”nda yer alınması.  

“Tek kişlik hükûmet”te Ankara’nın bir taraftan “Suriye’nin toprak bütünlüğü”nden dem vururken, diğer taraftan ABD’nin silâhlandırıp her türlü kalkışma ve iç savaş fitnesine eğittiği El Kaide’den kopma IŞİD’in versiyonu El Nusra, Ahrarü’ş-Şam -  Hizbü’t-Tahrirü’ş-Şam (HTŞ) gibi emperyal ecnebîlerin İsrail hesâbına ve küresel çıkarlarına hizmet için kurup “vekâlet savaşı”nda “maşa” olarak istimal ettikleri taşeron radikal terör örgütlerinin “koruyuculuğu”nu üstlenmesi bunun tezâhürü.

Keza ABD’nin 50 bin TIR ve iki bin kargo uçağı dolusu silâh ve mühimmatla silâhlandırdığı PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye Türkiye’nin dibinde işbirlikçisi “ikinci İsrail” oldu bittisine seyirci kalınırken, Ankara’dakilerin dolar üzerinden maaşa bağladığı, Şam’la diyalog ve işbirliğinden söz etmeleri üzerine Türkiye’den giden yardım tırlarına saldırıp Türk bayrağını yakarak Türkiye aleyhinde protestolarda bulunan çapulculardan oluşturularak “eğit-donat programı”yla silâhlandırılan “Özgür Suriye Ordusu’dan (ÖSO)” dönüştürülen “Suriye Millî Ordusu”nun (SMO) yanısıra ecnebîlerin bölgeye musallat ettikleri Afganistan’dan Kafkasya’ya dışarıdan getirilen Türkmen tuğayları gibi  gruplara destek vermeleri tuzağa düşülüyor.

“İSRAİL SAYESİNDE HALEB’E GİRDİK” İFŞAATI!

Belli ki özellikle ülkeye musallat ettikleri terör örgütlerine petrol ve su kaynaklarını peşkeş çeken işgalci ecnebîlerin kışkırtmasıyla “Halep kalesine Türk Bayrağı dikilmesi” üzerine Halep’ten Hama’ya, Afrin’den Münbiç’e “Suriye kentlerinin tek tek fethedildiği” havasıyla sahnelenen “kanlı oyun”da “Suriye pastası’ndan pay alınması” hevesiyle Türkiye batağa sürükleniyor.

Aslında 7 Ekim 2023’te tetiklenen soykırım vahşet ve zulmüyle Gazze’yi yerle bir edip -üçte ikisi çocuk ve kadın- 100 bin mâsumu katlettikten sonra İran’ı hedef alan, Lübnan’dan sonra Suriye’ye saldıran İsrail’in tam da CIA - MOSSAD mâmulü HTŞ’nin Haleb’e saldırısında önce Şam’ı ve Suriye topraklarını bombalaması, örgüt yetkililerinin açık açık “İsrail sayesinde Haleb’e girdik” ifşaatları fecaati deşifre ediyor.

PKK’nın Kandil’den tasfiyesinden söz edilirken, Türkiye’nin yanıbaşında tefrika fitnesi işlevini görecek PYD/YPG “koridor devletçiğin” tefrika taşları döşeniyor.

Ankara, HTŞ’nin İsrail ve ABD’nin piyonu radikal örgütler üzerinden emperyal ecnebîlerin Suriye’yi iç savaşla tamamen ifna oyununda yer almamalı; “Astana süreci”yle “Adana mutâbakatı”na yönelmeli; Şam’la işbirliği yapmalı.

Aksi halde yine oyuna gelmiş olur…

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Necati

    6.12.2024 00:14:24

    AKP nin 23 yıllık iktidarı döneminde İsrail karşında hiç bir kuvvetli devlet kalmadı. İktidarın eşbaşkanı olduğunu söylediği BOP u kademe kademe uygulanmasına hiç bir engel koymadı.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Uluslararası Af Örgütü: İsrail, Gazze’de soykırım suçu işliyor

60 yılın en soğuk kışı kapıda

1 kişiye 40 kilo bomba

9 Filistin dostu derhal serbest bırakılsın

Filistin’in BM Daimî Temsilcisi Mansur: Soykırım durdurulmalı

Arınç: Toplumsal adalete güven sarsılıyor

ABD - California'da 7 büyüklüğünde deprem - Tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi!

ABD'den, Gürcistan'a "ek yaptırım" mesajı

Macron, Başbakan Barnier'nin istifasını kabul etti

Mescid-i Aksa da hedefte

Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmasın

11 bin göçmen ülkesine döndü

Trump'ın tehdidi Meksika'yı harekete geçirdi

İspanya'da yoksulluk hızla artıyor: 4,3 milyon kişi, yoksulluk sınırının altında yaşıyor!

"UCM kararı, ABD İmparatorluğu'nun sonunu hızlandırıyor"

Gürcistan'daki protestolar devam ediyor

Rejim karşıtı gruplar 20 köyü daha kontrolüne aldı

Güney Kore Devlet Başkanı hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

MSF: İsrail, Batı Şeria'daki Tubas Türk Hastanesi'ne de saldırdı

En Çok Okunanlar

Osman ZENGİN

Mikâil Yaprak kardeşime şifalar diliyorum!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

Suriye’de tefrika oyunu
M. Latif SALİHOĞLU

İçtimaî doğum sancıları
Süleyman KÖSMENE

Mele-i a’lâ nedir?
Risale-i Nur'dan

Beşerin hakikî saadeti ancak Kur’ân’a ittiba etmekte
Faruk ÇAKIR

Protesto hak değil mi?
İbrahim ERSOYLU

Şahs-ı manevî’ye mensubiyet ve ihlâs
Ali FERŞADOĞLU

Teknoloji ve ahlâkın da kaynağı Semâvîdir
Şükrü BULUT

Amerikan Demokrasisi ile Müslümanların İslâm Birliği fikri, paralel hedeflerdir

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.