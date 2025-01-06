"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Trump ve Pentagon arasındaki görüş farkı

Dr. Aytekin COŞKUN
06 Ocak 2025, Pazartesi
Suriye’de gelişmelere ek olarak çevremizde ve dünyada değişen dengelerin yansımalarına göz atalım.

Trump’ın 20 Ocak 2025 tarihinde başkanlık koltuğuna oturmasına az bir zaman kalsa da, ABD’den yansıyan haberlere göre, Pentagon ile Trump arasındaki görüş ayrılığının derinleştiği noktasında. ABD’de derin yapının sözcüsü konumundaki Pentagon ile başkanın Suriye konusundaki yaklaşımları örtüşmüyor. Trump bir önceki başkanlığında olduğu gibi bu dönemde Suriye’den askerlerini çekmeyi düşündüğünü ifade ederken, Pentagon tersi tavır takınıyor.

HTŞ ise Suriye’de yeniden yapılanmanın zorluklarını aşmak için çabalıyor. Göçmenlerin geri dönüşleri, ekonominin durumu, yeni anayasa, nüfus sayımı, otorite boşluğunun doldurulması gibi birçok konuda zorlu sınavlara hazırlanmaktalar. Bu yüzden Suriye’de devlet yönetimi henüz tam oturmuş değil. ABD ise kol kanat gerdiği ve Fırat’ın doğusunda konuşlanmış olan SDG’nin yeni Suriye devletine olan HTŞ ye tâbi olma noktasındaki isteksizliği devam ediyor ve hâlâ silahlarını bırakmadılar. HTŞ lideri Colanî SDG'nin silahlarını bırakması gerektiğini söylüyor buna rağmen ABD destekli SDG yeni yönetime tâbi olma noktasındaki direniyor. SDG yöneticisi Mazlum Abdi’nin "ABD bir şey yapmalı" çıkışı da not edilmeli.

Bu arada ABD'li senatörler Chris Hollen ve Lindsey Graham, Suriye'nin kuzeyine ilişkin kaygıları gerekçe göstererek ABD Senatosu'na "2024 Türk Saldırganlığıyla Mücadele Yasası" adını verdikleri, Türkiye'ye karşı bir yaptırım tasarısı sundular. Ayrıca Senatör John Kennedy, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürtlerden nefret ediyor, Kürtleri rahat bırakın" şeklindeki açıklaması gelmişti. SDG'nin IŞİD'e karşı mücadeledeki rolüne vurgu yapmaya çalışıyorlardı. Tarihler 21.12.2024 yi gösteriyordu. ABD aslında SDG'yi yerinde tutabilmek için Türkiye’yi diplomatik yolardan sıkıştırmaya çalışmış ama sonuç alamamıştı.

Peki, gelişme ne olacaktı derken haber, gecikmedi ve Kobanî olarak ta bilinen Ayn-El Arap bölgesine ABD’nin üs kurma kararı almış olması haberi patladı. Bölgeden gelen görüntü ve bilgilere göre Ayn El-Arab merkezindeki eski adıyla Kinim Oteli, şimdinin öğrenci yurdu olarak bilinen bina, ABD üssü olacak şekilde dizayn ediliyor haberi idi. Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoy, M-4 yolunda Halep'in doğu kırsalına hareket ederken görüntülenmişti. Türkiye bu gelişmeye karşı resmî bir açıklama henüz yapmadı. Türkiye’nin tavrı net, SDG silah bırakacak, HTŞ liderliğindeki yapının içine dahil olacak, Suriye’nin kuzeyi terörden arındırılacak. DEAŞ Suriye’de bitti tezini savunan Türkiye, karşısında ise DEAŞ hala aktif diyen bir Pentagon var. Pentagon DEAŞ ı ayakta tutarak, SDG'yi o bölgede tutmak istiyor. Tüm bu gelişmelere bakarak, New Orleans şehrinde gerçekleşen olaya bakalım. Kamyoneti ile yeni yıl hazırlıkları yapan kalabalığın arasına dalan ve birçok masum insanın ölümüne yol açan Shamsud Din Jabbar, ABD vatandaşı ve eski bir asker çıkması idi. FBI açıklamasında DEAŞ örgütünün tarzına uyan bir terör saldırısı ve DEAŞ bayrağını kamyonetin içinde bulduğuna dair haberleri dünyaya servis etmişti. İstediği kamuoyunu oluşturmak adına.

Bir diğer kayda değer olay ise Las Vegas'taki Trump International Hotel'in girişinde uzaktan kumanda ile Tesla/Cybertruck'ın infilak ettirilmesi olayı. Bu iki olay tesadüfi değil. Elon Musk'ın Teslasının Trump’ın otelinin önünde patlatılması ve aynı saatlerde ABD de beklenmeyen terör hadiselerin patlak vermesi. Bu iki olay Elon Musk ile Trump’a mesaj niteliğimi taşıyordu. Bu ikili ABD'nin yeni döneminde, iki büyük aktörü olacaklar.

"Ülkemiz kaos içinde, tüm dünyada alay konusu, açık sınırlar, zayıf liderlik ve artan tehditlerle karşı karşıya. Adalet Bakanlığı, FBI ve savcılar Amerikalıları şiddet ve yolsuzluktan korumak yerine bana saldırmaya odaklanıyorlar." ifadesini kullanması önemli. Bu sözler "Derin devlet Trump'ın başkanlığından önce bazı değişiklikler yapıyor şeklinde yorumlanabilir.

Okunma Sayısı: 354
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Risale-i Nur'dan alıntı yapan Kanadalı Profesör: Vesveselere çözüm Bediüzzaman’da

    Dünyanın en yaşlı insanı da öldü...

    Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

    İsrailli milletvekillerinin soykırım çağrısına tepki

    İsrailli kadın esir: Bizi öldürmek mi istiyorsunuz?

    Deprem uzmanından ciddi uyarı

    Biden’den giderayak İsrail'e soykırım desteği

    Gıda enflasyonu hasta ediyor

    “Nevruz’da silâhlar bırakılmış olur”

    İktidardan oyalama taktiği

    “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu”

    Öğretmen adaylarına akademi engeli

    Aile hekimleri bu hafta iş bırakıyor

    Yeşil ve gri pasaportta sistem değişecek

    Bediüzzaman'ın “Kahraman Hoca” diye tarif ettiği Gönenli Mehmet Efendi yâd edildi

    'Son Şahitler’den Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yâd ediyoruz

    Tel Abyadlı aşiretler, Suriye’deki yeni yönetimden terör örgütü PKK/YPG işgaline karşı destek istedi

    Dünya vicdanı bu kez Berlin’deydi: "Biz binleriz, biz milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz"

    Bakanlıktan Marmara'ya kıyısı olan belediyelere müsilaj uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    İnsaf dışı suçlama yöntemleri
    Genel

    Aile hekimleri bu hafta iş bırakıyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Deprem uzmanından ciddi uyarı
    Genel

    Öğretmen adaylarına akademi engeli
    Şükrü BULUT

    Ne çabuk geçti…
    Yeni Asya'dan Size

    İslâm dünyasında medya yayıncılığı
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâmîlik endeksi ne anlatıyor?
    Genel

    İktidardan oyalama taktiği
    Mehmet KARA

    Emekli de çalışan da aç!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.