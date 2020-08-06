Kumar belâsı

Herkesin bildiği üzere büyük dertlerimizden biri de kumar alışkanlığıdır.

Genç ve yaşlı ayırmadan pek çok kişi bu tuzağa düşüyor ve bazıları sağlığını, bazıları huzurunu ve bazıları da ilâve olarak aklını da bu yolda kaybediyor. En büyük yanlışlardan biri de, ‘kumar’a ‘şans oyunu’ adının verilmiş olmasıdır. Sanki ‘şans oyunu’ denildiğinde kumar, kumar olmaktan çıkıyor gibi bir kanaat var. Adı ister piyango, ister şans oyunu, ister başka bir şey olsun; bunların tamamı kumardır ve herkesin bu tuzaktan uzak durması icap eder.

Elbette her şey devletten beklenmez, ama devletin bu alışkanlık ve tuzak karşısında sessiz kalması, bir bakıma teşvik etmesi kabul edilebilir mi? Son zamanlarda ‘kumar sistemi’ de özelleştirildi. Ancak netice değişmiyor ki? İster özel, ister devlet eliyle olsun kumarın teşvik edilmesi en büyük yanlışlardan biridir.

Gerek devlet ve gerekse sivil toplum kuruluşları ve her türlü dernek bu tuzağa karşı uyanık olmak durumundadır. “Biz teşvik etmiyoruz” demek yetmez. İnsanların ikaz edilmesi ve uyarılması gerekir. Her geçen gün artan bu fena alışkanlık karşısında nelerin yapılması gerektiği de ayrıca konuşulmalı. Bilhassa gençlerin bu tuzağa düşmemesi için ilkokuldan son okula kadar gerekli bilgi ve desteklerin verilmesi icap eder.

Devlet, kumar sektöründen kazandığı parayı düşünüp müsamahalı davranamaz. Benzer bir yanlış, sigara ve alkol üretiminde de göze çarpıyor. Bu sektörden alınan vergilere bakıp, “Biraz olsun” demek büyük hata olur. Mesele sadece para meselesi olmadığı gibi, bu sektörün dolaylı olarak götürdüğü, getirdiğinden kat kat fazladır.

Sosyal meselelerle ilgilenen dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları da bu meseleyi ayrıca gündeme taşımak durumundadır.

Kumar tuzağına düşenlerin sebep oldukları aile yıkımları dahi tek başına büyük bir derttir. Bir yandan aileyi korumaya çalışmak, öte yandan da doğrudan ya da dolaylı olarak kumar alışkanlığının teşviki kabul edilebilir mi?

Bu noktada ‘sanal kumar’ın da sosyal bünyede büyük bir yara açtığı da görülmeli. Başka bazı konularda ‘çok hassas’ olan idarecilerin bu konularda ilgisiz olması dikkat çekici. Mesele sadece ‘yılbaşı piyango kumarı’ meselesi değil ki. Artık neredeyse yılın her günü ve günün her saati kumar tuzağı kuranlar var. Bu tuzakların bozulması ve bilhassa gençlerin bu tuzaklara düşmemesi büyük gayret gerektirir.

Esasında kumar alışkanlığıyla mücadele için de eğitime el atmak gerekir. Aileden başlayan ve okulda devam eden sağlam bir eğitim sistemimiz olsa, bunca insan kumar tuzağına düşer mi? En önemli konular arasında yer alan eğitim meselesini gündemin en alt sıralarına atmak ve gerekli çalışmaları yapmamak Türkiye’ye ağır faturalar çıkarıyor.

Türkiye’yi idare edenler meseleyi daha da ciddiye almak ve kalıcı çareler bulmak durumundadır. Hele hele kumar alışkanlığını teşvik anlamına gelecek her türlü adımdan bir gün dahi gecikmeden geri adım atılmalıdır.

“Eğitim sistemi düzeltilsin” derken dolaylı olarak ‘kumar tuzağı bozulsun” da demiş oluruz. Bu meseleye ne kadar önem verirsek o kadar isabetli olur. Ne edip etmeli ve ‘kumar belâsı’nı başımızdan def edebilmeliyiz. Başka çaremiz yok vesselâm.