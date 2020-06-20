Ubudiyeti taçlandırmak

İnsan semaya yükselen ezan ile davetlerin en güzeline mazhar ve müşerref olur.

Ve insan bu dâvette icabet ederek ubudiyetini taçlandırır.

Namaz kulluğu en güzel halidir. Bir insan Rabbine namazı ile yaklaşır. Namaz Allah ile kulun arasında en kıymetli ve en samimî bağdır. Namaz rabbimize bir yöneliştir. Namaz bir sığınış , bir şükür ve bir vuslattır.

Peygamberimiz (asm) hadis-i şeriflerinde namazı, Cennetin anahtarı ve gözümün nuru olarak nitelendirmiştir.

İnsan namaz ile dünyasını, ruhunu ve kalbini aydınlatır. Namaz ruha sızan bir nurdur ve fâni âlemden, bâki âleme açılan bir penceredir. Bu pencereden bakan, sonsuz bir Cenneti seyreder.

Risale-i Nur’da; “Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mubah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye-i ömrünü, âhirete mal edebilir. Fâni ömrünü, bir cihette ibka eder” şeklinde ifâde edilmiştir.

İnsan iç huzura, ancak hakkı huzuruna çıkıp erişilir. Hayat ise ihlâs, ibadet ve duâ ile bir kıymet kazanır. Bu nedenle biz namaz kılarken namazda bizi biz kılar diyebiliriz.

Namaz dünya ile ahiret arasındaki dengeyi en iyi şekilde ifade etmektir. Zira insan namaz kılarken dünyevî telâşına ara verip ahiret hayatı için asli vazifesini yapar.

Başka bir deyişle insan namaz ile yaradana yakınlaşırken nefsin arzularında, şeytanın tuzaklardan ve dünyanın aldatıcı oyunlarında uzaklaşıp günahlardan sakınmaktadır. Namaz ruhu ve kalbin fani olan her şeyden muhafaza etmektir. Bu sebeple bir mü’minin en kıymetli hasleti namazıdır.

Namaz Cenneti hatırlamak ve Cennete adım adım yol almaktır. İnsan Cennete giden yolunu namazı ile güzelleştirmektir.

Namaz yanlızca rıza-yı İlâhiyi kazanmak için kılınır.

Ve namaz Rabbimize olan bağlılığımıza ve imanımızın gücüne delâlet eder.

Üstadımız “Kâinatta en yüksek hakikat imandır; imandan sonra namazdır.” der.

İnsan, kâmil mertebelere ve sonsuz bir saadete imanı ve namazı ile yükselebilir. Ve namaz rahmete ve kurtuluşa erişmektir.