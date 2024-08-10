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10 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 14

Feyzullah ERGÜN
10 Ağustos 2024, Cumartesi
YİRMİ BİRİNCİ PENCERE

İnsan organizmasının sessiz sedasız, mütevazi ve fedakâr organı olan karaciğer, en hayatî fonksiyonları titizlikle sürdüren merkez bir biyokimya laboratuvarı ve 1600 gram ağırlığında mucizevî muazzam İlâhî bir rafineridir. Günde 2000 litre kanı, yüksek derecedeki bir sanatkâr titizliğiyle kontrol ederek, 5000’den fazla kimyasal reaksiyonu aksatmadan gerçekleştirmektedir.

“Karaciğer tek bir organ olmasına karşın, birçok farklı işlev gerçekleştirir, üstelik bu işlevlerin birbiriyle bağlantısını da sağlar. Bu, özellikle karaciğer anormal liflerinde belirginleşir, çünkü işlevlerinin çoğu eşzamanlı olarak bozulur. Karaciğerin başlıca görevleri arasında; kanın filtrasyonu ve depolanması, karbonhidratların, proteinlerin, yağların, hormonların ve yabancı kimyasalların metabolize edilmesi, safranın oluşumu, vitaminlerin ve demirin depolanması ve pıhtılaşma faktörlerinin yapımıdır. Karaciğerin işlevsel birimi, birkaç milimetre uzunluğunda, 0.8-2 mm. çapında ve silindirik yapıda olan karaciğer lobülüdür (Karaciğerin parçalarından en küçük birimi). İnsan karaciğerinde 50.000-100.000 adet lobül bulunur. Karaciğer genişleyen bir organ olduğu için, kendi kan damarlarında büyük miktarlarda kan depolayabilir. Karaciğer kendi kendini olağanüstü bir şekilde yenileme yeteneğine sahiptir. Karaciğer hücreleri, çok yüksek bir metabolizma hızına sahip kimyasal, aktif bir havuz oluştururlar.” (1)

Karaciğerde gerçekleşen mucizevî fonksiyonlardan dikkat çekecek örnekler verecek olursak, bünyesindeki “Kan damar ağının içini döşeyen damar epiteli arasında yer alan KUPFFER hücrelerinin bazı faaliyetlerine şaşırmamak elde değildir. Bu hücreler hem mikroplara karşı ANTİKOR yapımında, hem de kemik iliğinde yeni dünyaya gelmiş kan hücreleri geçerken, bunları tek tek kontrol etmekle görevlidir. Bazen arızalı veya zararlı kan hücreleri üretilmişse, bunları yakalayıp parçalamak zorundadır, aksi takdirde kanın içinde anarşi baş gösterir. Bu hücreler bütün kan hücrelerinin kimliğini sorar, enini boyunu ölçer, sağlıklı olanları dolaşıma verirken, kusurlu olanları hemen parçalar. İsraf edilmeden bu parçalanmış hücrelerin, demir vs. gibi kısımları gerektiğinde kullanılmak üzere depo edilir.

Gıdalarla çevreden çok sayıda alınan zehirli maddeler, metabolizma süreçlerinde açığa çıkan artık maddeler, bakteri ve mantarlarla bozulmuş gıdalarla, uzun süre yaşamak imkansızdır. Rabbimiz bu zehirlerden korumak için, karaciğere vazife vermiştir. Kana karışan bu zehirli bileşikleri yakalar ve onları zararsız hale getirmek için parçalar ve tanınmaz hale getirir. Üretilen safradaki bazı tuzlar, metabolizma artıklarının, ilaçların ve zehirlerin vücuttan atılmasında rol oynarlar.” (2)

Karaciğerin daha birçok hayatî görevi yerine getirdiğinden “Organizmanın başlıca metabolik silahı olduğunu ve bu nedenle karaciğere METABOLİK BEYİN adı verildiğini düşünmek yeterlidir.” (3)

YİRMİ İKİNCİ PENCERE

İnsan organizmasında vazife gören organlar arasında, hiçbirinin diğerine üstünlüğü bulunmamaktadır. Hayatın sürdürülebilmesi için, her birinin kendi makamında riyaseti vardır. Hayatî fonksiyonlar gerçekleştiren organlardan birisi de, PANKREAS’tır. 13-18 cm. boyunda 3-4 cm. genişliğinde ve 80-100 gram ağırlığındaki pankreas, son derece hassas bir programla salgıladığı enzimleri bağırsak boşluğuna, yan ve ana pankreas kanalları yoluyla, akıtır.

“Hem iç salgı bezi, hem de dış salgı bezi olarak birbirinden çok farklı iki vazifeyi yapar. Mideden oniki parmak bağırsağına gelen gıdaların parçalanması için, üzerlerine özel olarak üretilen dört çeşit sindirim enzimi dökerek, sindirilmelerini sağlar. Gıdalar ince bağırsağa geçince, enzimlerin akım hızı da artar, ne kadar yiyecek gelirse, o kadar enzim salgılanır. Bu işin kontrolünü yapan Rabbim, beyinden çıkan VAGUS SİNİRİ vasıtasıyla bağırsak duvarında (mukozasında) özel olarak yaptırılan iki hormonu vesile kılar. Sindirim enzimleri üzüm salkımına benzer görünümündeki Asinüs hücrelerinde yaptırılır. Günlük olarak 700-2500 ml. salgı yaptırılan asinüslerin her birinde 100 kadar hücre bulunur.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Guyton-Hall, Age.s.861

2) İrfan YILMAZ, Age.s.63

3) S.Y.Ans. 5/1976

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