"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 20

Feyzullah ERGÜN
21 Eylül 2024, Cumartesi
Organizmanın savunmasını sağlayan lenfatik özel kuvvetler lenfosit hücrelerinin üretim yeri başta dalak olmak üzere, kemik iliği imalathanesidir.

Aynı hücreden farklı karakterde üretilen “Te ve B lenfositleri”, timüs ve ince bağırsakta kısa bir eğitim gördükten sonra, savunma görevine gönderilir. 

Olağanüstü bir savunma sistemi mekanizmasıyla aralıksız ve haberimiz olmadan yürütülen lenfatik sistem fonksiyonlarının kontrol dışı ve kendi kendine veya evrim teorisiyle aktive edilebileceğini kabul edebilecek bir düşüncenin, beyin nöronları arasındaki konnektom bağlantılarının sağlıklı olarak sürdürülemediğinin bir belirtisi olabilir. Zira hakikî ilimlerin aydınlık yolun ancak sağlıklı düşünebilen insanlara Cenab-ı Hakk’ın (cc) kudret, ilim ve azametine pencereler açacaktır. Bundan mahrum kalmak sebeb-i hüsrandır. 

31. PENCERE

İnsan organizmasının yokluktan varlık âlemine gelişi, büyük mu’cizeler sonucunda kâinatın en muhteşem canlısı olarak programlı bir yolculukla sağlanır. İnsanın yaradılışına bu pencereden bakıldığında binlerce mikroskobik pencere ile karşılaşılır. Burada gerçekleşen kompleks fonksiyonların sırlarını embriyoloji ve fizyoloji ilimleri tam olarak çözebilmiş değildir. Zira gayb âleminden mikro âleme oradan makro âleme devam eden hayat yolculuğunun akılları hayrette bırakacak ve kâinat ağacının meyvesi olarak, çeşitli gelişim safhalarından geçirildikten sonra mükemmel bir canlı varlık olarak gönderilir. 

Toprağın kimyasal yapısına yüklenen minerallerin beslenme yoluyla insan organizmasına girişi ile başlatılan yaradılış mu’cizesi, metabolizma sonucunda gerçekleşen fizyolojik fonksiyonlar, gelişme hormonlarını da harekete geçirir. Birbirini aktive eden bu faaliyetlerin sonucunda erkeklerde “Sperma (nutfe)”, kadınlarda da “Ovum (yumurta)” İlâhî kudretin programlamasıyla aktif hâle gelir. Milimetreküpte 100 milyon adet bulunan spermlerden tayin edilen sadece bir tanesi mutlu sona kavuşabilmektedir. Ancak, ilim/irade/kudret pergeliyle çizilen takdir-i İlâhî’nin kontrolündeki döllenmiş yumurta mu’cizevî bir sanatla “Uterus (rahim)” duvarına asılarak 9 ay 10 gün süre ile misafir edilir. Rahim burada gerçekten nutfeyi kucaklar, besler, plasenta (eş) göbek bağıyla canlanmaya başlayan varlığın bütün ihtiyaçlarını karşılar. Bu gelişim safhalarının en şaşılacak tarafı “binlerce defa büyütülmeden görülemeyen nutfeyi evirip çevirerek mükemmel yaradılışta bir insan hâline getiren o eşsiz kudrettir. İnsan hücresinde renkli cisimcikler (Kromozomlar) vardır. İnsanın bütün özelliklerini, irsî ayrıcalıklarını taşıyan bu kromozomlardır. Rahim, döllenmiş yumurta için yumuşak bir yatak gibidir. Yumurta gıdasını buradan alır ve büyür. Gerçekten gariptir ki, erkeklik hormonu ile dişilik hormonu arasındaki fark kimyasal yönden son derece basittir. Bunu bir karbon ve üç hidrojen atomu ile özetlemek mümkündür. Yaratıklarına birkaç zerre (atom) farkı ile çeşitli şekiller veren Allah’ı tesbih ederiz!..”(1)

Sonsuz ilim ve kudretinin azametiyle basit maddeleri sentezleyerek insan mu’cizesini yaratan Cenab-ı Hakk (cc), hücrelerdeki renkli cisimciklere (kromozomlar) “ehadiyet” mührüyle, birbirinden farklı karakter nizam ve programını vermiştir. Öyle ki, hiçbir insan kardeşi ikiz dahi olsalar birbirine benzememektedir. “Gerçekten insanın yaratılışı üzerinde derin derin düşünülmelidir. Çünkü bunda akıllara durgunluk verecek insanın kalbini imanla dolduracak nice ibretler vardır. Böyle bir düşünce sayesinde insan İlâhî nura kavuşur.

Kromozom, insan sırlarını öylesine gizli bir şekilde taşır ki bu sırlar en büyük elektronik mikroskopla, yüz milyonlarca defa büyütülseler bile görülemezler. Her kromozom tek başına bir ayet, bir mu’cizedir. Modern ilim bu sırların bir kısmını keşfedip Allah’ın kelimelerinin tükenmeyeceğini ve hiçbir sınır dahiline girmeyeceğini bizlere göstermiştir.” (2) 

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Doktor M. Ali el/BAR, Kur’ân-ı Kerîm ve modern tıbba göre insanın yaratılışı, S.34 TDV Yayınları.

2) Age. s. 47/53. 

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kirli savaşı bitirin - Dünya, başta Filistin olmak üzere her yerde barış istiyor

    Menderes ve arkadaşları için mevlid

    282 milyon açlıkla karşı karşıya

    “Kayıp nesil riski” uyarısı

    ‘Vergide adalet istiyoruz’

    Şimşek, kabahati deprem ve EYT’ye attı

    “Tökezledik” itirafı

    Yeni anayasa isteyen yok

    Cammu Keşmir’e yeniden eyalet statüsü verilecek

    Sudanlıların barışa ihtiyacı var

    Suikast için fabrika kurmuş

    Kana bulanmış para istemem

    Su tasarrafu için bu yöntemden vazgeçilmeli

    İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

    İnsanlığa yeni tehdit

    Gazze’de iki günde bir yemek yeniyor

    Ücretsiz beslenme öncelikli olmalı

    Şimdi de askıda defter, kalem

    Taşımalı eğitimin kaldırılması çocukları okuldan koparacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlk 4 maddedeki o ifade kalkmalı
    Osman ZENGİN

    Bulutlara selâm söyleyin; “Bunlar Allah’ın misafirleridir” deyin!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kemalizm Sosyal Darwinizmin içindedir”
    Genel

    Bu kirli savaşı bitirin - Dünya, başta Filistin olmak üzere her yerde barış istiyor
    Risale-i Nur'dan

    Madem O var ve bâkîdir; merak çekmeyiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Ali KAYA

    Siyasî tarafgirlik (2)
    Mustafa Soykan

    Kızım Fâtıma da olsa...
    Raşit YÜCEL

    Mehmet Özel ve Ünal Gülyılmaz ağabeyimize rahmet
    M. Said ZEKİ

    Adalet ve liyakat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.