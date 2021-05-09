Razi’nin keşifleri tıp âleminin şaheserleri sayılır

AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

Ebubekir Râzi, Bağdat’ta inşa edilecek bir hastahanenin yerini tesbit için, her semte etler astırmış ve az çürümeye elverişli olan yere hastahaneyi yaptırmıştır. Bu, hastalıklarla taaffünün (küflenme) birbirine yakınlığını ifade eden bir görüştü. İşte bu görüş, Pastör’ü müjdelemiştir.

Çiçek ve kızamık hastalıklarını ilk tetkik eden odur. Râzi’nin bu keşifleri, tıb âleminin şaheserleri sayılır. Bu keşifler, 19. asıra kadar tesirlerini yaşattı. Râzi, bütün Avrupa üniversitelerinde İbn-i Sinâ ile müvazi olarak okutulurdu. Râzi’ye Şarkın Calinos’u (Galen) dediler amma o, Calinos’u çok geçti.

Kaynak:

Prof. Dr. Tricot-Royer, Milletlerarası Tıp Tarihi Cemiyetini kuran . İbn-i Sinâ 2. etüd.

