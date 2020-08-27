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27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kutsi hâdiselerin yıl dönümü Aşure Günü - 2

Halil ELİTOK
27 Ağustos 2020, Perşembe
Muharrem ayını diğer aylardan onu faziletli hale getiren hususlar içerisinde ve bilhassa onuncu gününde cereyan eden hâdiselerdir.

Onları da Hz. Peygamber (asm) hadis-i şeriflerinde şöyle açıklamıştır:

1. Hz. Adem (as), Aşure gününde yaratılmıştır. Aynı günde Cennete girmiştir. Tevbesi ve affedilmesi aynı günde olmuştur.

2. Arş, Kürsî, sema, arz, Cennet, Cehennem, güneş ve ay aynı günde yaratılmıştır.

3. Hz. İbrahim (as), Aşure gününde doğmuştur. Yine Nemrut’un ateşinden aynı günde kurtulmuştur.

4. Hz. Nuh’un (as) gemisi Nuh Tufanı’ndan aynı günde kurtulmuştur.

5. Hz. Musa (as), Firavun’dan o günde kurtulmuş ve düşmanı olan Firavun aynı günde Kızıldeniz’de boğulmuştur.

 6. Hz. Eyüp (as), yaralarından Aşure gününde şifa bulmuştur.

7. Hz. Yusuf (as), hapisten aynı günde kurtulmuştur.

8. Hz. İdris (as), Âli makama aynı günde yükselmiştir.

9. Hz. Yakup (as) ile oğlu Hz. Yusuf’un (as) mülâkatı aynı günde olmuştur.

10. Hz. Yunus (as), balığın karnından aynı günde selâmete ermiştir.

11. Hz. İsa (as), Semâ’ya o günde yükselmiştir.

12. Hz. Süleyman’a (as) mülk aynı günde verilmiştir.

13. Hz. Cebrail ve Hz. Mikâil aynı günde yaratılmışlardır. 1   

Muharrem ayının içerisinde ve bilhassa onuncu gününde halk arasında aşûre adı verilen içerisinde en azından sekiz-on çeşit erzakın bulunduğu bir nevi tatlı olan bir yiyecek yapılır ve konu komşuya ikram edilir. Bunun da tarihî bir yönü vardır.

Nuh (as), Nuh Tufanı’ndan sonra gemisi Cudi Dağı’nda oturduğu gün, gemiyi terk etmeden önce bir şükran ifadesi olarak gemide kalan erzak çeşitlerinden meydana getirilen bir nevî tatlıya benzer bir yemek yapmıştır.  O günden itibaren devam ettirilen bu adet Hz. Nuh’un (as) adeti gereği icra edilmektedir.

Aşûre gününün fazileti hakkında şu hadis-i şerifler nakledilmiştir:

“Allah rızasını umarak, kim Aşûre Günü’nde oruç tutarsa geçmiş senelerinin günahına keffarettir.” 2

“Aşure Günü yapılan iyiliğin sevabı bire yetmiş bindir.” 3

“Kim Aşure Günü aile efradına imkân sağlarsa, Allah da bütün sene boyunca ona genişlik verir.” 4        

Dipnotlar:

1- Gazalî, a.g.e. s. 289.  2- Gazalî, a.g.e. s. 299.

3- Gazalî, a.g.e. s. 299. 4- Gazalî, a.g.e. s. 299.

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