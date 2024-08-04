Müşterek düşman: Dinsizlik

Fransa’nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyatları’nın 26 Temmuz’da yapılan açılış töreninde Hıristiyanlık dini değerlerine ve doğrudan Hz. İsa (a.s) karşı yapılan hakaret içerikli uygulamalar ve gösteriler tepki topladı.

Filistinli Katolik Başrahip Yullo’dan Fransa’daki LGBT temalı Hz. İsa canlandırmasına tepki geldi. Macaristan Başbakanı Orban, Olimpiyatların açılışında âhlak olmadığını söyledi. Fransa’nın aşırı solcu liderleri açılışta Hıristiyanlıkla alay edilmesine tepki gösterdi. Mısır’daki El Ezher Kurumu, LGBT temalı Hz. İsa (a.s) canlandırmasına tepkisini dile getirdi. Yine Ortadoğu Kiliseler Konseyi de yaşananlara karşı tepkisini iletti. Rus Ortodoks Kilisesi ile Türkiye Ermeniler Patriği yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Tüm bu gelişmeler Bediüzzaman Said Nursi’nin; “Hatta Hadis-i sahihle, Âhirzamanda İsevilerin hakiki dindarları ehl-i Kur’an ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi; şu zamanda dâhi ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yanlız dindaşı, meslekdaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, belki Hıristiyanların hakiki dindar ruhanileri ile dâhi, medar-ı ihtilaf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve niza etmeyerek müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtılar.” (20.Lem’a) sözlerini ispatlamakta ve haklı çıkartmaktadır.

Artık bu zamanda müşterek bir düşman vardır o da dinsizliktir. Dinsizlik her fırsatta semavi dinlere hakaretini gerçekleştirmektedir. Bu tür büyük organizasyonlar dinsizlik ve ahlaksızlığın tanıtımı için kullanılmaktadır. Bu nedenle müşterek düşmana karşı müşterek hareket etmek elzemdir. Dinsizliğin teşvik ve finanse ettiği organizasyonlara karşı bütün ehl-i din müteyakkız olmalıdır.