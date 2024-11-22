"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

ABD ve zulümleri durdurmanın yolu

İbrahim ERSOYLU
22 Kasım 2024, Cuma
ABD, günümüzde hürriyetçi demokrasi ile yönetilen ve dünya siyasetinde ağırlığı olan sayılı birkaç büyük devletlerden biridir.

Bu ülke, günümüzde Orta Doğu bölgesi gibi bölgelerde mazlumlara karşı zalimleri destekleyen bir tavır sergilemektedir. Bu durumu nasıl izah etmeli ve Müslüman mazlumlar zulümlere nasıl engel   olmalıdırlar?

Üstad Bediüzzaman’a göre Batı ülkelerinin her birisi Homojen/ aynı özellikleri taşıyan bir yapıya sahip değildirler. Meselâ Avrupa’da iki cereyan vardır: Birinci cereyan İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyz ile insanlığın sosyal hayatına faydalı sanatları, adalet ve hakkaniyete hizmet eden fenleri takip eden, ikincisi ise, tabiat felsefesinin karanlığı ile medeniyetin günahlarını mehasin / iyilikler zannederek, insanları sefahat ve dalalete sevk eden cereyandır.1 Bazen birincisi, bazen de ikincisi Batılı devletlerin yönetimine hâkim olmaktadır.

Yukarıdaki değerlendirme Amerika Birleşik Devletleri için de yapılabilir. ABD yönetiminde seçimler neticesinde bazen birinci, bazen de oradaki güçlü Yahudî lobilerin desteği ile ikinci cereyan söz sahibi olmaktadır. Birinci cereyan hâkim olduğu dönemlerde ABD, mazlum halklara ve devletlere destek verip onların zulümden kurtulmalarına yardım ederken, ikincisi yönetimde söz sahibi olduğunda, zalimâne işler yapmaktadır.

Türkiye’nin 1946’da zalim tek adam, tek parti rejiminden kurtulup çok partili hürriyetçi demokrasiye geçmesinde o dönemde Amerika’nın sebep olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan Türkiye demokrasisini askıya alan ve ülkemizin belini kıran 1960 ve 1980 askerî darbelerin o yıllardaki ABD yönetimleri tarafından zımnî olarak desteklendiği de bilinen bir gerçektir.

2011’de Suriye muhaliflerinin silahlandırılarak rejim güçleriyle tokuşturulması neticesinde bir milyon Suriyelinin kanı dökülmesi, yüz binlercesinin sakat kalması ve ülkenin harabe hâline gelmesinde de ABD birinci derecede sebep olmuştur.

İsrail’in bir seneden bu yana Gazze’de uyguladığı vahşice soykırımda kırk binden fazla Filistinli Müslümanın kanının dökülmesi ve Gazze’nin bomba ve füzelerle harabe hâline gelmesinde diğer bir kısım Batılı ülkelerle beraber ona silâh ve para desteği veren birinci derecede ABD mesuldür.

Son söz: Öyle görünüyor ki günümüzde ikinci cereyanın kontrolünde hareket eden ABD’nin zalimlere desteğini kırmanın iki yolu vardır:

Birisi: İslâm ülkelerinin demokrasiye geçerek “ittihad-ı İslâm”’ı Müslüman coğrafyada tesis ederek faaliyete geçirmeleridir. Ancak haktan ve halktan kopuk ecnebî parmağına alet olan tek adam rejimlerinin başında bulunduğu Müslüman ülkelerinin yakın bir gelecekte bunu tahakkuk ettirmeleri zayıf bir ihtimal gibi görünmektedir.

İkincisi: Müslüman halkların çoğunun, şuurlanarak İsrail ve ona destek veren başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin mallarına ekonomik boykotaj uygulamalarıdır. İslâm ülkelerinin büyük şehirlerin çarşı ve marketlerinde, İsrail ve ona destek veren ABD ve diğer Batılı ülkelerinin ürettiği mallar peynir ekmek gibi satılmaktadır. Onların açtığı işletmeler Müslüman müşterilerle dolup taşımakta, kâr üstünde kâr elde etmektedir. Bu kârların bir kısmı İsrail’e destek için transfer edildiği de bilinmektedir.

İkna edilmeleri hâlinde Müslüman halklar tarafından - belli bir süreliğine de olsa- o mallara ve işletmelere uygulanacak ekonomik boykotaj, İsrail ve destekçilerini kısa zamanda dize getirebilecek güçlü bir etkiye sahip olacağını düşünüyorum.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 208.

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soğuk ve yağışlı hava kapıda: Sıcaklıklar 18 dereceye kadar azalacak!

    UCM, Katillerin ikisi hakkında tutuklama emri çıkardı

    Netanyahu, Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacak

    2024’te günde 10 kez hak ihlâli

    Borrell: Netanyahu hakkındaki tutuklama emri uygulanmalı

    Ukrayna halkı: Savaş sona ersin

    ''Barışın seri katilisin''

    Savcılar neden harekete geçmiyor

    Bu teklif kanunlaşmamalı

    Savaşlar masumiyeti yok etti

    MHP’de “yolsuzluk” istifaları

    Mahruki tutuklandı

    'Yemen açıklarındaki Türk firmasına ait gemiye düzenlenen füze saldırısını kınıyoruz'

    Beyaz Saray çalışanlarından Joe Biden’a Filistin ve Lübnan mektubu

    ATO: Vergi afları işe yaramıyor

    AB’de İsrail çatlağı

    Gazze’de 35 bin çocuk öksüz ve yetim

    Okullardaki şiddete çözüm arayışları

    Emeklilerin millî gelirden aldığı pay küçüldü

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Belâ ve musibetlerin hikmetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Asıl dava konusu-3
    İbrahim Aktaşcı

    Es yiğidin bağrına…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Elli yaşındaki insan değişir mi?
    Misbah ERATİLLA

    Risale-i Nur kendi kendini muhafaza ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Okuyun; cevabını bulamazsanız, inkâr edin!
    İbrahim ERSOYLU

    ABD ve zulümleri durdurmanın yolu
    Genel

    Ukrayna halkı: Savaş sona ersin
    Genel

    ''Barışın seri katilisin''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.