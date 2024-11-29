"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Tuzaklara takılmadan hizmete devam etmek

İbrahim ERSOYLU
29 Kasım 2024, Cuma
İman – küfür mücadelesi, Hz. Âdem (as) zamanında başlamış, Kıyamete kadar devam edecektir.

Bu mücadelenin bir tarafında ehl-i iman olan peygamberler, asfiyalar/ mezhep imamları gibi araştırıcı âlimler ve salih insanlar/ müstakim müdeyyin insanlar, mukabil tarafta Nemrutlar, Firavunlar, ahir zamanda süfyanlar, zındıklar/ dinsizler yer almaktadır.

İman cephesinde yer alıp orada cihad etmek pek kolay bir iş değildir. Mükâfatı, imanla kabre girip ahirette ebedî bir saadet olan bu hizmetin yolu tuzaklarla, engellerle doludur. Bu yolda kendi işine yoğunlaşmak, engellere takılmamak, sebat ve kararlılıkla yola devam etmek çok mühimdir.

Kur’ân’da adı geçen Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Salih, Hz. Hud(as) gibi nice peygamberler, yıllarca ümmetlerini Allah’ın varlığı ve birliğine iman edip O’na kulluk yapmaya dâvet etmişlerdir. Ancak insanların pek azı hariç, çoğunluk onları dinlememiştir.

Bir kısmı dinlememekte kalmayıp, Allah’ın peygamberlerine eziyet edip onları incitmişlerdir. Ama peygamberler “Çoğunluk bizi dinlemiyor” deyip pes etmemişler, “Peygamberin vazifesi tebliğdir. Hidayet Allah’tandır”1  prensibi ile amel ederek, sonuna kadar vazifelerini sürdürmüşler ve peygamberliğin eşsiz mükâfatını kazanmışlardır.

Hz. Peygamber(asm) ve Sahabeler, iman ve İslâm davasını ilân ve neşrederken küfür cephesini temsil eden Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi mütecaviz kişilerin bunaltıcı saldırılarına maruz kalmışlardır. Ancak onlar bu saldırıları sabır ve metanetle aşarak yollarına devam etmişler, İslâm’ı dünyaya neşretmişlerdir.

Aziz Üstad’ımız Bediüzzaman ve saff-ı evvel Nur Talebesi ağabeylerimiz, zamanlarında iman ve Kur’ân hizmetini ifa ederken Süfyan ve zındıka komitesinin kendilerine musallat ettiği mahkemelerin ve güvenlik güçlerinin acımasız zulümlerine maruz kalmışlardır. Ancak onlar, uhuvvet ve tesanüdlerini pekiştirerek ümitsizliğe düşmemişler, hizmetlerine devam etmişler, Risale-i Nurlar’ı vatan sathına yayarak hem kendilerinin, hem de diğer insanların imanlarının kurtulmasına vesile olmuşlardır.

Bu komitelerin günümüzde de Nur Talebeleri’ni rahat bırakmadıkları müşahede edilmektedir. Bazı kişi ve grupları âlet ederek camianın içini karıştırmaya; vahdet ve tesanüdünü bozarak iman hizmetini etkisiz hâle getirmeye teşebbüs etmektedirler.

Biz Yeni Asya Nur Talebeleri bugün, Üstad’ın ve saff-ı evvel ağabeylerin yaptığı gibi, yolumuza kurulan tuzakları boşa çıkararak taviz vermeksizin ihlâs, uhuvvet ve tesanüdümüzü muhafaza etmeye, Nur mesleğini bir bütün olarak kıyamete kadar yaşayarak sürdürmeye inşallah devam edeceğiz.

İmtihan gereği hizmet yolunda sıkıntı ve problemler bitmez. Mehmet Kutlular Ağabey, Zübeyir Ağabeyimizin kendisine, “Kutlular! Maruz kaldığınız sıkıntı ve problemlere kafanızı takmayın, hizmetinize devam edin. Zira bu sıkıntıların sonu gelmez, biri biter diğeri başlar. Siz işinize bakın, diliniz sussun, eliniz çalışsın” dediğini değişik sohbetlerde bize nakletmişti.

Son söz: Fitne ve fesat zamanında bir Nur Talebesinin yapacağı en hayırlı iş, Üstada ve Risale-i Nur’a sadâkat göstermek, dilini gıybetten alıkoymak, ihlâsını muhafaza ederek bir buz parçası nevindeki enesini şahs-ı manevî havuzunda eriterek dava arkadaşlarıyla uhuvvet ve tesanüdünü koruyarak, hizmete aktif bir şekilde katılmaktır.

Cenab-ı Hak bu yolda bizleri muvaffak eylesin. Âmin.

Dipnot:

1- Maide Suresi: 99.

Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal medyaya yaş sınırı yolda!

    Yolsuzluklar çocukları aç bırakıyor

    “Asgarî ücret iş dünyasını sarsmasın”

    Yine itibardan tasarruf edilmedi

    İsrail’den, UCM’nin kararına temyiz başvurusu

    BM, Gazze’de ateşkes kararını uygulatsın

    Gazze'siz ateşkes eksik kaldı

    Basın kuruluşlarından Bahçeli’ye tepki

    Sahte dolar krizi

    AB: Tüm üye ülkeler UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrine uymakla yükümlü

    Barış İttifakı kurmalıyız

    İspanya: Sadece Lübnan'da değil Gazze'de de ateşkes ilan edilsin

    Hac ek kayıt başvuruları için son gün yarın

    UCM'nin Netanyahu tutuklansın emri hukuk için "nadir bir fırsat"

    129 genç daha icazet alarak 'Hafız' oldu

    Asr-ı Saadetten Günümüze Mushaf Medeniyeti: “İstanbul Mushafı”

    Mülâkatzede öğretmenler için kanun teklifi verildi

    Almanya da UCM’nin kararına uyacak

    ''Soykırım Raporu'' hazırlandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Günümüzde seferilik olmaz mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yakın tarihin karanlık sayfaları-2
    İbrahim ERSOYLU

    Tuzaklara takılmadan hizmete devam etmek
    İbrahim Aktaşcı

    “Gaçak” kreşler kapatılsın!
    Şükrü BULUT

    Bediüzzaman ve Amerikan demokrasisi… (II)
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanın verdiği nur ile...
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri -1
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımızın bekası imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır
    Cevher İLHAN

    “Proje”nin “iç cephe” tertibi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.