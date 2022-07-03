Bizim Aile dergimiz 1988 Ocak’ında çıkan ilk sayısından itibaren birçok yeniliğe imza attı. Bunlardan biri, nikâhlarda davetlilere şeker ve çikolata yerine dergi veya kitap dağıtma geleneğini başlatmış olmasıydı.

Biz de aynı yılın Şubat ayı başındaki nikâhımızda derginin o sayısını hediye etmiştik.

Kendimize ayırdığımız sayı hâlâ duruyor.

Dünya evine girerken bu güzel geleneği sürdüren çok aile oldu. Sonraki yıllarda yayınlarımız arasında nikâhlar için özel olarak cep boyunda hazırlanan bir kitap da çıktı.

Süleyman Kösmene’nin imzasıyla.

Ve bu kitap beğenilerek okundu.

Taziyeler için hazırlanan Taziye Risalesi de bu noktada bir başka güzel örnek olarak fazlaca talep edildi ve taziyelerde dağıtıldı.

Yayınlarımızın tanıtımı noktasında çok başarılı çalışmalar yapmaya devam eden İzmir’deki arkadaşlarımız bu geleneği daha kapsamlı şekilde ihya etmek için geçtiğimiz günlerde yeni bir projeyi hayata geçirdiler.

Başlattıkları kampanyanın parolası şu: Davetiyeniz kitap, kitabınız davetiye olsun.

Kampanya çerçevesinde nişan, nikâh, düğün, doğum, sünnet ve vefat gibi vesilelerle dağıtılmak üzere kitaplar düşünülmüş.

Hazırladıkları duyuruda şu kitaplar var:

* Küçük Sözler.

* Yirmi Üçüncü Söz.

* Münâcât.

* İhlâs Risaleleri.

* Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri.

* Hastalar Risalesi.

* Taziye Risalesi.

* Müsbet Hareket.

* Musibetlerin Dili.

* Bediüzzaman ve Neşriyat.

* Bediüzzaman’dan Çözümler.

Kitapların ilk sayfasına davetiye metni basılıyor ve bunun baskı fiyatı 250 lira.

Ayrıca her kitabın özel fiyatı var.

Bu kampanyaya sahip çıkılması hem nişan, nikâh, doğum, sünnet, vefat gibi vesilelerin tebliğ ve yayınlarımızın tanıtımı için değerlendirilmesi, hem de dostlarımıza daha isabetli, sağlıklı ve kalıcı bir hediye ve hatıranın takdimi gibi noktalardan önem taşıyor.

Malûm kriz ortamında neşriyatımıza ayrı bir destek vesilesi olması cihetinden de.

Gerçi artık birçok şeyin dijitale kaydığı bir süreçteyiz. Ama hiçbir sanal doküman, yıllarca saklanacak bir hediye olarak basılı ve elle tutulur bir hediyenin yerine geçemez.

Okurlarımıza biz de çağrıda bulunuyoruz: Davetiyeniz kitap, kitabınız davetiye olsun.